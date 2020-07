*El reto ahora es afinar la Ley de arrendamiento en #Cdmx: Ampi y Canadevi

Ahora sin la presión de que la iniciativa pueda ser aprobada, más bien ahora que se fue a “la congeladora”, pero con riesgo de revivirse en cualquier otro momento más adelante, los líderes de la vivienda, en particular que tienen que ver con el arrendamiento o bien la construcción de departamentos para rentar deben revisar cómo actualizar la Ley.

Ayer en plática con #EnConcretoContigo Salvador Sacal, presidente de AMPI Cdmx y Manuel González, director de Canadevi Valle de México coincidieron en que pueden y deben sentarse a dialogar en cómo afinar los contratos para considerar una figura como el Seguro de arrendamiento y también utilizar al Mediador para no llegar a juicios tan caros y desgastantes.

Aunque, aclaró Sacal de AMPI, el seguro de arrendamiento no sustituirá al fiador.

González de Canadevi dijo algo que es relevante porque llamó a proteger a ambas partes, “-no en el tema de los contratos- pero si en los apoyos, por ejemplo, con un fondo de garantías de arrendamiento para un desarrollo inmobiliario, como ya existen en otras partes del mundo”.

Salvador Sacal señaló apenas un 10 a 15% de las operaciones no firman un contrato en la actualidad. Por lo que conminó a los propietarios a firmar forzosamente el contrato para evitar cualquier que no pueda cobrar o incluso desalojar por falta de pago del inquilino y otros derechos que lo protegen con el sistema legal, “que bueno al no existir contrato se apegan al Código Civil” .

“Un contrato de arrendamiento, es un acuerdo de voluntades entre dos particulares, por lo que pretender inmiscuirse en los acuerdos que pueda tener un arrendador con un inquilino a arrendatario, ´es ir más allá de una ley´”, precisó al indicar que las autoridades deben respetar las prácticas económicas que se llevan a cabo porque están apegadas a la Ley, y no requieren de su intervención.

Ahora, los líderes del sector deben considerar cómo afinar sus prácticas y la Ley de arrendamiento vigente en la Cdmx que puede servir de modelo en otras entidades.

El director de Canadevi aseveró que ya hay de cuatro a seis interesados de los socios de la Cámara y que además dos más emprendieron ya proyectos de vivienda para renta, por lo que se les deberá dar garantías a su inversión.

Y algo interesante también es que estos proyectos formarán parte de todo un plan de urbanización y generación de vivienda “asequible”, que significa con buena calidad, buen precio y con servicios de infraestructura y movilidad que ya emprendió la jefa de gobierno Claudia Sheimbaum. Concretamente estos proyectos se llevan a cabo en la zona céntrica de la Cdmx.

También un dato relevante que valdría actualizar allí sí por parte de la autoridad es lo que mencionó Salvador Sacal: que en 1994 había 60 tribunales de arrendamiento especializados; en 2005 disminuyeron a 21 y en 2010 desaparecieron…

“Esto que quiere decir que la problemática de arrendamiento era nada, hoy en día es de menos del 0.4 por ciento del total de arrendamientos en la Ciudad; el equivalente a 9 despidos diarios”.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Gobierno de la Ciudad de México a través de Seduvi firmaron un convenio para reactivar a la industria de la construcción e impulsar el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, que encabeza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Y esto incluye el seguimiento firmado por ambas partes además establece el otorgamiento de descuentos en el pago de derechos y/o impuestos estatales que permitan cumplir con el objetivo de regularización de escrituras públicas.

Así, propone la simplificación de trámites para que los desarrollos habitacionales, principalmente de vivienda incluyente, ya certificados por el Gobierno capitalino, se ofrezcan a los trabajadores sobretodo los menores ingresos a través de créditos del Infonavit.

Esta acción se prevé, impactará favorablemente en ramas económicas, como la acerera, vidriera y la cementera.

Al respecto el Director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez precisó que este acuerdo establece el otorgamiento de descuentos en el pago de derechos y/o impuestos estatales que permitan cumplir con el objetivo de regularización de escrituras públicas.

“Con este tipo de acuerdos, el Infonavit reitera su compromiso con las y los trabajadores de México, de ponerlos al centro de todas sus acciones y garantizar su derecho a una vivienda adecuada; al tiempo que sigue contribuyendo a la reactivación económica del país”, señaló Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto.

Por cierto…

AHORA INICIATIVA DE MORENA VS AIR B&B

Ahora el Congreso de la Ciudad de México voltea la mirada hacia el mercado inmobiliario.

Coincide la iniciativa recientemente “botada” a la congeladora que proponía modificar la Ley del Arrendamiento, y la siguiente en la mira por parte del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México es para penalizar los servicios de Airbnb.

La diputada Leticia Estrada presentó el pasado 15 de abril a la Comisión de Infraestructura del Congreso propuesta de multas desde los 4 mil 344 pesos hasta los 26 mil 64 pesos a través de la Procuraduría Social (Prosoc) a través de una nueva Ley de Propiedad de Condominio.

Según el artículo 17, prohibiría a los habitantes a usar su propiedad privada:

“Por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal como el que ofrece la plataforma Airbnb u otras modalidades semejantes en contravención a las normas condominales, de establecimientos mercantiles, sanitaria, de protección civil, permisos de uso de suelo, fiscal y demás”, según la propuesta.

En su cuenta de Twitter, el diputado de PAN en el Congreso de la CDMX criticó la medida: “Ahora morena busca prohibir Airbnb en la CDMX. Su obsesión por el prohibicionismo y el castigo al éxito los dibuja del tamaño que son: enanos”.

También el diputado Andrés Atayde, también del PAN CDMX, criticó la medida:

“Una ocurrencia más de Morena en la CDMX. No les bastó con querer prohibir venta de cerveza fría o con aprobar la #LeySheinbaum Ahora quieren prohibir #AirBnB en la capital del país Quién les redacta las iniciativas? Quisiera pensar que NO es el @GobCDMX”.

PREGUNTA:

¿Qué opinas del Airb&b?

