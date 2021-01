• En problemas la vivienda social

Por Mariel Zúñiga

Foto: Grupo En Concreto

La producción de vivienda económica está en serios problemas. Su caída es de más del 60% desde el principio de esta administración aunque se viene generando desde anteriores administraciones.

Hoy se acabó el stock. Lo que ya estaba construido porque la gente, los mexicanos siguen comprando casa, siguen necesitando en dónde vivir; por lo que si se agilizan los trámites y se reducen tiempos de licencias y permisos de nuevos proyectos esto puede comenzar a compensarse. No resolverse del todo porque el déficit es muy alto, pero sí se puede responder a la demanda poco a poco.

Si bien la autoconstrucción contribuye, los propios funcionarios de Infonavit y Fovissste reconocen que esta es una herramienta más para dar solución a un grave problema.

Ahora con la nueva Ley del Infonavit se esperará que se aliente también la participación de los desarrolladores en la construcción de vivienda económica con valor por debajo de los 500 mil pesos.

Así ayer, en entrevista con #EnConcretoContigo una gran conocedora de la industria y además de las únicas empresarias del sector que lo vive y lo sufre como propietaria y emprendedora, Lydia Álvarez Marina, directora de Procsa, ex presidenta ya en 2 ocasiones de Canadevi Valle de México y actualmente consejera de la Canadevi Nacional (la única mujer) resaltó el riesgo del colapso:

“Si bien hay voluntad política de las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para reactivar al sector inmobiliario, siguen habiendo obstáculos para lograrlo, como son el tiempo para tramitar un permiso, y la lentitud en el Registro Púbico de la Propiedad, aseguró Lydia Álvarez.

La también socia de las fundadoras de Mujeres Líderes Por la Vivienda y el Sector Inmobiliario ( Muliv) señaló que la pandemia aún no se resuelve, por lo que la industria no puede estar paralizada dos años, y esto aviva las posibilidades de un colapso en la demanda “eso es terrible”.

Reiteró que hay voluntad de los gobiernos y preocupación por la baja producción de vivienda, pero las necesidades inmediatas de la pandemia, de la situación económica, están bloqueando esa voluntad.

Señaló que la industria produce en función de la demanda, ya no produce de más, para guardar y luego ir sacando. Ya no hay stock

Esta demanda ahora no responde por la incertidumbre por la situación personal de salud y económica del país, por lo que el déficit de vivienda puede llegar a ser con semáforo amarillo.

Álvarez alertó ante el riesgo también del incremento de precio tanto en vivienda nueva como en vivienda usada, “pues no hay algo más caro que lo que no hay”.

Así, lo relevante es que cuestionó: “si la Ciudad de México tiene usos de suelo que indican la potencialidad del terreno, ¿por qué tardamos dos años en sacar los permisos? parecería que es un proceso que no se puede acortar”, indicó.

La empresaria alertó así que el riesgo de estos dos años de pandemia, de tardar los trámite, repercuten en el precio final a la venta de las vivienda.

“Por ejemplo”, citó, “el Registro Púbico de la Propiedad no está abierto desde marzo de 2020, te reciben por cita en Internet, pero a una velocidad que no permite potencializar el trabajo hacia adelante”.

Y expuso que las empresas desarrolladoras no solo acuden a una ventanilla sino a 10, por lo que propuso que vuelvan a la idea de que Seduvi se encargue de todos los trámites al respecto, “que concentre y agilice las licencias y permisos de construcción”.

También resaltó que durante la pandemia, Infonavit, Fovissste y la banca están atendiendo y han encontrado la forma de seguir trabajando, en contraste con las autoridades locales, que sí comparten el propósito de aumentar la producción y bajar el déficit, “pero no encontramos la dinámica correcta”.

POR CIERTO

Con la toma de posesión del nuevo Presidente Joe Biden en Estados Unidos se prevé un “reacomodo” por decirlo de alguna manera, de las piezas, pero y aquí la pregunta

PREGUNTA

¿Qué oportunidades observas para la vivienda con el nuevo gobierno en EU?

Pd: Opina en twitter @MarielZuniga_

AGENDA

