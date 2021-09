Columna En Concreto 2 de septiembre

Se requiere más impulso para la vivienda

Por Mariel Zúñiga

Esta semana inicié en este espacio la reflexión sobre la importancia de los créditos hipotecarios; hoy quiero exponer aquí la trascendencia de los créditos para que se construyan casas, ya sea los llamados “Puente” o los empresariales.

Hay quienes no usan créditos sino recursos propios. Sí los generados por las preventas o otra serie de utilidades provenientes del negocio inmobiliario.

Estos créditos (los Puente y empresariales) tienen una larga historia que se remota al resurgimiento de los créditos para la vivienda después de la crisis del 94 o antes; pero han ido evolucionando. Se han ido poniendo más estrictos sobre todo a raíz de experiencias como en el 2007 cuando se detonó la crisis subprime en Estados Unidos descubriendo muchos problemas también en México con el manejo de las hipotecas y su “empaquetamiento” para salir al mercado. Por ejemplo, la forma en que las empresas que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores presentaban sus cuentas con casas apenas vendidas y ya registradas como escrituradas para registrar mejores números, pero también se reflejó el mal uso de los recursos de las Sofomes hipotecarias, y, como consecuencia casi desaparecieron éstas.

El tema es que ayer en el Foro organizado por Canadevi donde se firmó un acuerdo marco entre los desarrolladores y la Asociación de Bancos de México, el president de la ABM, Daniel Becker Feldman respondió a un par de preguntas entre ellas dejó claro que no hay compromiso para dar más recursos; sino que hay voluntad de darlos. Y la decision y características de las formulas crediticias así como los requisitos los establece cada banco, como siempre lo han hecho.

Hay realmente pocos acuerdos a los que se vean obligados los financieros por su autoridad regulatoria como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en última instancia por supuesto la Secretaría de Hacienda.

Quiero resaltar que sin recursos, la industria no camina. Sin créditos, no construiría el 90% de la vivienda que produce con base a éstos y si hoy generarán 250 mil viviendas, que no es lo major, como lo explicó Alejandro Vargas, vicepresidente de Canadevi. Lo cierto es que tienen que irse recuperando para alcanzar la meta: construir 750 mil viviendas por año.

Pero también como lo reiteró Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi en el inicio: el financiamiento es el insumo vital, fundamental para los empresarios de esta industria.

Así, que será interesante ver la evolución de los créditos que otorgarán ahora, en este fin de año y a partir de entonces hacia los próximos años

Esto porque la industria de la vivienda ha demostrado su resiliencia y también se ha colocado en los últimos años como una de las industrias más sólidas y con crecimiento, además con alto potencial para incrementar sus ventas y, por lo tanto sus posibilidades de obtener créditos y pagar.

Por otra parte, se le cuestionó a Becker Feldman sobre hasta cuándo pueden durar los créditos hipotecarios accesibles. Y más que “capotear” como diríamos al evadir la pregunta, en realidad contestó que todo dependerá del costo del dinero, aceptando que hay un gran impacto por el incremento de la inflación también en las decisiones del Banco de México por aumentar las tasas de interés, que a los bancos les sirve de referencia entre otros factores, para fijar sus propias tasas y condiciones de los créditos hipotecarios que veremos al fin de este año y lo más seguro, crecidos hacia el 2022.

Por cierto que el crecimiento de los hipotecarios es latente: De junio de 2020 a junio del 2021, el portafolio hipotecario ha crecido 9.4% y ha tenido un índice de morosidad de 3.6% a los 17 meses de que inició la contingencia sanitaria y económica, comportándose bastante bien y solo creciendo 45 puntos básicos, así explicó en el evento Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM y director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC .

LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE VIENEN

La semana pasada Margain Pitman de HSBC, present el product para la compra de terreno más construcción o remodelación; y también re lanzó la oferta de aplazar por 3 meses el pago contratando ahora el crédito hipotecario; a lo cual ya se están sumando algunas marcas de los desarrolladores que sumarían 3 meses más sin pagar para el cliente. Esto es que quien contrite ahora el crédito, pagará hasta 2022 y los 3 meses adicionales que el desarrollador inscrito en este programa, le otorgue, ya no los tendrá que pagar porque éste los pagará totalmente. Buenisimo verdad?

Bueno, pues ahora sí es septiembre y esperamos la presentación del producto por parte de Infonavit para que la banca se sume donde utilizará la subcuenta de vivienda, más crédito del banco commercial y crédito del Infonavit.

Y como viene fin de año, no dudaremos que surjan campañas con productos y características muy interesantes y atractivas para que se incremente la compra de vivienda, nueva o usada, vertical u horizontal y se lleguen a niveles pre pandemia. Ojalá!

