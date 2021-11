Columna En Concreto 2 de Noviembre

Los asegunes del crecimiento

#EnConcretoContigo #FacebookLive 13.30 hrs hoy con Carina Arvizu

Por Mariel Zúñiga

Foto: Tec de Monterrey

Como hemos cuestionado aquí en este espacio hablar de confianza, respeto al Estado de derecho, garantía de seguridad vs la delincuencia organizada de los negocios, de las empresas, es algo indispensable para que la inversión fluya hacia México o bien se quede en el país.

Pero también es cierto que hay otras políticas que han sido deficientes o que ni siquiera existen más que de nombre y que también hacen falta para el país crezca y sobretodo ahora, se reactive.

Hasta ahora no ha habido y seguramente no habrá incentivos a la economía, pero lo que no es opcional para el gobierno federal ni para ninguno de los tres niveles de gobierno es que se ponga en práctica una política industrial y de impulso al mercado interno.

No existen. Y no es desafortunadamente el primer gobierno en donde brillan por su ausencia. Ya en el pasado, en sexenios, múltiples sexenios del pasado se puede observar cómo la falta de política industrial expuso a los empresarios, a la producción, a las diversas industrias de México a una competencia atroz, incluso cuando la firma del TLC en el 94.

Se ha menospreciado que el fomento de la industria, el impulso a la inversión y a la planta productiva del país son indispensables.

Hoy es evidente que ante la caída del crecimiento en Estados Unidos en el trimestre julio-septiembre éste nos afectó e inmediatamente los analistas están ajustando a la baja el crecimiento para México y no sólo en este cierre del 2021 sino para el 2022.

Crecimiento del 1% y máximo del 2% no es un buen panorama para México. Es una responsabilidad del gobierno que impulse los motores de la economía y sobretodo del mercado interno.

Veamos si hay algo más que podamos observar en estos próximos días.

POR CIERTO

La advertencia de Antonio Guterres allá en Glasgow durante la inaurugación de la COP 26 nos pone la piel chinita. De verdad tenemos un compromise con la Tierra, con nosotros mismos.

“Basta de tratar la naturaleza como un retrete”.- Guterres al inaugurar la COP 26 en Glasgow

En la apertura de la cumbre de líderes mundiales sobre el clima, António Guterres envió un duro mensaje al mundo: “Estamos cavando nuestra propia tumba”, ha dicho, en referencia a la adicción a los combustibles fósiles que amenaza con llevar a la humanidad y al planeta hacia un precipicio, debido al calentamiento global insostenible.

PREGUNTA

Opina:

Entonces la pregunta es

¿Cómo podemos contribuir al calentamiento global en forma individual, como sociedad y como país?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

📰#Infórmate | Todos los días entrevistas exclusivas con expertos de la industria, @marielzuniga_ y @hugoloyao en #EnConcretoContigo.

FbLive: cutt.ly/TEdSMRJ

#EnConcretoContigo 13:30 Hrs. por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

18 de Noviembre ¡16 años de En Concreto!!

¡VOTA! Para conocer a los ganadores el 18 de noviembre

PREMIO LÍDERES DE LA INDUSTRIA

(Hombres, mujeres líderes de la industria; además de marcas, empresas, analistas, notarios, etc… Son 12 categorías) y, los reconocimientos que sugieres…

👏¡Ya puedes votar por los #PremiosLideres aquí! ➡️ bit.ly/3AwgjtI

Sigue nuestra columna los LUNES En Concreto en @Contrareplica

Seguimos en pandemia ¡¡Cuídate y cuida a los demás!

¡Hasta el próximo Jueves!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com