• ¿Cuál deben ser la prioridad de la vivienda en México?

• Jalisco, negocio pujante

• Y la controversia sigue por la auditoría de la cancelación del aeropuerto en Texcoco… Dicen que se está haciendo otra

• #EnConcretoContigo por #FacebookLive Hoy #Debate de Candidatos al Cam-Sam

Por Mariel Zúñiga

Foto: flickr

Estos últimos días he publicado que la prioridad y urgencia tienen un mismo nombre y se llama construcción y acceso a la vivienda social, la de menos de 300 mil pesos, costo para todo el país y a la que se tiene que facilitar que adquiera la población formal con menos de 2.6 salarios mínimos (menos de 5 mil pesos) e informal con menores ingresos ( población creciente y más con la pandemia)

Esto lo tienen claro sin duda algunas autoridades a los que no les toca atender a la población informal y sin duda esperamos noticias de Sociedad Hipotecaria Federal que deberá presentar esquemas en breve y que ya tenía listos desde antes de la pandemia, pero llegó este distractor y otros que no tenemos claros para que desviará su atención inmediata claro al problema de atención hacia desarrolladores para que continuarán trabajando, pero no hemos visto las acciones que también ayudarían a reactivar a esta población, la que a veces parece que se nos olvida. La de ese México que sobrevive y que cada vez crece más en los cerros, sin servicios, sin calidad de vida, y a veces, sin una verdadera casa ni hogar.

Población que como lo mencionó la semana pasada en el #EncuentroDeLíderes @Enconcreto con la Bolsa de Valores @BMV Carlos Medina Rodríguez, ex presidente de Canadevi Nacional, hoy responsable de la Comisión de Vivienda de la Concanaco- Servytur representa alrededor de 6 millones de los 9 millones en rezago de vivienda que contabilizó en 2020 el RUV.

Ya desde el 2019Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presentó un diagnóstico de la vivienda en México, así como el rezago que hay por entidad, por lo que detalló que, de los 34 millones de viviendas en México, 9.4 presentan algún tipo de rezago por los materiales de construcción que son precarios.

EL CASO JALISCO

Ayer platicamos con Diego de Lara, presidente de Canadevi Jalisco y la verdad es que mostró la gran fórmula de coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero sobre todo la gran alineación en trabajo de equipo entre autoridades estatales, municipales y los empresarios. Esta es una fórmula que se dice simple, pero que a pesar de los difícil lo lograron en la región.

Así, no sólo no cayó la producción de vivienda con la pandemia sino que creció en unas mil unidades promedio y además para este 2021 que el #Covid sigue, se prevé crecimiento del 5% cuando menos de producción y venta de vivienda

Ahora que el mercado es como el comportamiento promedio del país en cuanto a venta: vivienda tradicional y vivienda media. Bajó el ritmo de colocación para vivienda económica y también, como lo hemos exhibido aquí en diferentes ocasiones, en la vivienda residencial y no se diga la plus y la turística.

Así, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda coordinado por la Conavi (SNIIF), el año pasado el sector generó 28,176 viviendas nuevas, mientras que la inversión de la industria ascendió a 22,174 millones de pesos. En tanto, en el 2019, previo a la pandemia, se edificaron 27,862 viviendas con una inversión de 20,511 millones de pesos.

Así, Diego de Lara de Canadevi Jalisco dijo a #EnConcretoContigo que el enfoque es claro en la entidad y diferentes municipios que están trabajando sus programas urbanos y de densificación y “se está detonando la vivienda vertical, aunque siga habiendo demanda de vivienda horizontal por ejemplo en Guadalajara; se está danto el brinco hacia la vertical también. Hay reservas que van a seguir creciendo, pero nuestro enfoque es la redensificación”.

Esto y el boom que sigue de la construcción inmobiliaria y de la vivienda atraen a inversionistas hacia la region y eso seguirá este 2021.

Como ejemplo solo lo que platico ayer el joven empresario de las inversions que están llegando en el sector electrónico y armadoras de EU y Europa que llegan y, además de que representan inversiones extranjeras, llegan con sus familias y su equipo de trabajo y se quedan a vivir allí.

Algo que se sí hay que poner sobre la mesa es su combate para lograr no reflejar en el precio de las viviendas el incremento de precios por el aumento de los insumos

Y materiales de construcción que ya se está registrando…

POR CIERTO

Lo que es importante no perder de vista es la caída o salida de nuestro país de la Inversión Extranjera Directa (IED) que se reportó ayer 11.7 %. Ya que el año pasado se captaron 29,079.4 millones de dólares, monto inferior a los 32,921.2 millones de dólares de 2019, según cifras oficiales preliminares

Ayer también lo comentaron los diferentes medios: “representa también montos que los mexicanos enviaron a otros países; el temos es que esta salida se incremente por esta reforma energética mientras que en el segmento se requieren capitales fresco para impulsar los cambios hacia energía renovable y energía limpia”, lo dijo nuestro analista de En Concreto ayer.

Y pues nada que la controversia sigue por la Auditoría Superior de la Federación respect al sobrecosto de la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco y ayer el titular de la ASF dijo que se está realizando otro estudio. ¡Qué caray! Pero ya cayó una primera cabeza. ¿Pues de qué se trata? De hacer bien las cosas y mostrarlas ¿o no?

PREGUNTA

¿Qué esperas de las nuevas reglas de operación del Infonavit? ¿Qué te faciliten el crédito?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

MENSAJE: Algunos dicen que ya se tiene un año de la pandemia. No. Se tiene más. Pero en México apenas se cumplirá un año de sus efectos: su encierro, su recesión económica, el desempleo creciente al igual que los ilícitos…

Para nosotros el 11 de marzo que es cuando se decreta la pandemia por la OMS inició el descontrol, y por allí de una semana después comenzó la tragedia.

¡Abrazo a las familias de nuestros amigos, familiares, funcionarios, compañeros reporteros que perdieron la batalla vs el #Covid!

AGENDA

Hoy 10am

Y a las 10am. En exclusiva la #MesaDeDebate con los candidatos a la presidencia del @colegiodearqs, participan: #EfrénMuciño , #ArturoHernández , Juan Manuel Romo (@JuanManulRomo1 ), Honorato Carrasco ( @arqnato )y #VíctorManuelMartínez .

EnConcretoContigo por #FacebookLive : LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

¡Envía tus preguntas #EnVivo !

Y previamente 9:30 para abrir boca, plática #EnConcretoContigo. Conoce cuáles son algunas opciones de financiamiento para #vivienda sustentable con Emiliano Detta (@emidetta ), coordinador de proyectos para el Banco de Desarrollo Alemán @KfW.

EnConcretoContigo 9:30 hrs. https://bit.ly/3sDfL1F por #FacebookLive LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

¿Te perdiste nuestro #EncuentroLíderes 2021?😱

¡Ya puedes revivir los mejores momentos de los paneles de la industria del turismo, vivienda e infraestructura! 😬

👉 bit.ly/3uusKnR

MARZO!

8.- Súmate al festejo del “Día de la Mujer… en la industria” próximo 8 de marzo. Toda la semana los noticieros con mujeres influyentes en la industria!!

¡Hasta el próximo Jueves!

Lunes en @Contrareplica

¡Cuídate! ¡protege a tu familia!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com