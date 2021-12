• Se ajusta a la baja el crecimiento en México y surgen las dudas para invertir

•

• #ViajandoEnConcreto #FacebookLive 15hrs.

•

Por Mariel Zúñiga

Foto:Altonivel

Pues en este fin del 2021 se entrelazan una mezcla de sentimientos, análisis y evaluaciones. Lo cierto es que hay una gran apuesta a convertir al 2022 en un mejor año, que se traduce en un sentimiento de esperanza, pero el contexto y surgimiento como la nueva cepa “Ómicron” está llevando a los análisis que suman factores que han impactado el año como la inflación, encarecimiento de materiales, de bienes y servicios y entonces el resultado es que no nos recuperaremos de la caída generada por la pandemia y el “rebote” del PIB no será suficiente para tener crecimiento.

Ayer Banco de México ajustó a 5.4% el crecimiento del PIB que va acorde con lo que vienen reduciendo sus expectativas para México organismos internacionales como la OCDE (que aunque propone un 5.9% para este año vs el 6.3 proyectado anteriormente y previendo sólo 3.2% para el 2022 no alcanza para lograr crecimiento necesario tras la severa caída con el surgimiento de la pandemia)

Pero sí hay que decir las cosas por su nombre: la industria y comercio en México con la industria de la construcción y servicios del turismo,por citar un par de ejemplos no cayeron sólo por la pandemia, venían ya con tendencia descendente. Muy marcada ésta en la construcción por quedar fuera de obras emblemáticas y por falta de incentivos e inversión pública sobre todo y privada también, (falta de inversión del gobierno y también por falta de proyectos privados)

La OCDE por citar el ejemplo indica que el turismo , que es un importante generador de inversión y empleo está 27% abajo en diversas regiones. Y la inversión está 8% por debajo de sus niveles previos a la pandémia del Covid.

También ayer compareció la candidata a Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y pues la polémica, estando las cosas como están en el país y con los legisladores, no detendrán hoy su posible nombramiento como Gobernadora. No obstante, se le cuestione su falta de experiencia en política monetaria que eso sí no lo tiene y debiera ser un impedimento, no para que sea subgobernadora, pero sí titular de Banxico.

Pero ¿qué implica para México, para los mexicanos que hablemos del PIB y de más o menos perspectivas de crecimiento?

Nada menos, que pese al acuerdo de incremento del 22% en el salario mínimo que ayer también se aprobó en acuerdo del sector privado y gobierno, éste no sea suficiente para que la mayoría de la población alcance niveles dignos de vida, no le sea suficiente para hacerse de los bienes y servicios necesarios para su día a día, y que tampoco esté asegurado el empleo necesario, ni la vivienda adecuada, ni el acceso a los créditos, ni la seguridad en fin! Ni los servicios que el propio gobierno (de los tres niveles de gobierno) tenga recursos para brindarle los bienes y servicios que garanticen una buena calidad de vida, una mínima calidad de vida.

AMBIENTE ADVERSO

Pero algo también preocupante es que los desarrolladores inmobiliarios en México están viviendo también esa incertidumbre. Y su decisión puede ser grave si deciden posponer o llevarse los proyectos previstos para realizar en nuestro país e irse a otros países como ya lo están haciendo varias firmas. Van a construir carreteras, usos mixtos, centros comerciales, etc a centro y sudamérica y también participar en EU.

Y como hoy el espacio expone motivos de preocupación también llamamos la atención para observar qué pasa con ómicron en el mundo, ahora que ya se detectó el primer caso en California y que el suceso golpeó fuertemente a su Bolsa de Valores, el New York Stock Exhange NYSE,

Por cierto

Aquí sigue y seguirá avanzando la industria de la vivienda y no igual necesariamente todas las ramas del sector inmobiliario; hay sus excepciones porque están analizando la conveniencia de hacer sus inversiones en el país.

Pero ahora que estamos en reuniones de fin de año, en las conferencias con los banqueros en ellos priva su optimismo y apuesta a que el sector hipotecario siga siendo una fuerte columna para el 2022.

Veremos qué más iniciativas, nuevos productos y fórmulas cofinanciadas con la banca surgen de parte de Infonavit y Fovissste.

PREGUNTA

Opina:

Entonces la pregunta es

¿Qué certeza tienes de poder comprar en este fin de año tu vivienda?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

¡Hoy #ViajandoEnConcreto 15:00 hrs! Colombia, su comercio, sitios turísticos, conectividad aérea y riquezas naturales con Adriana Gutiérrez, directora de @PROCOLOMBIACO México.

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://t.co/65OzZp268I

Síguenos todos LUNES En Concreto en @Contrareplica

Llegó ómicron y nos recuerda que seguimos en pandemia ¡¡Cuídate y cuida a los demás!

¡Hasta el próximo Martes!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com