Columna En Concreto 18 de Noviembre

Por Mariel Zúñiga

FOTO:MexicaliBR

Se ha hecho del desear, pero hoy se hace la presentación del nuevo crédito que le llaman Cuenta Infonavit + Crédito Hipotecario, es este que en la Convención Nacional Bancaria del 2020 ya anunciaban.

Y bueno pues es un crédito que beneficiará a aquellos ex trabajadores que aunque no estén activos tienen una subcuenta en el Instituto promedio de 100mil a 120mil pesos y que representan un universo muy interesante de cerca de 1 millón de personas.

Quizás ahora esos extrabajadores sean sus propios patrones y tengan una empresa o se autoemplean. Pues a ellos se les facilitará el monto de la subcuenta para que el banco al que soliciten su nuevo crédito los califique según sus ingresos y les aporte un monto, de este –según ha explicado el propio Director del organismo- justo el Infonavit aportará un complemento, un 2º crédito por el 30% de lo que el banco califique como viable para prestarle.

Es un producto interesante porque estos ex trabajadores que ya deben tener un promedio de edad arriba de los 40 o 50, y quizás lleguen a los 60 años; aún pueden aspirar a comprar su casa, departamento y hoy sabremos bajo qué condiciones finalmente.

Hoy en el evento con sede en las oficinas centrales del Infonavit en la Ciudad de México y que se transmitirá vía internet participarán los directores del Instituto, Carlos Martínez Velázquez; así como el Presidente de la Asociación de Bancos de México Daniel Becker Feldman y estarán presentes representantes del sector hipotecario de Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank. Que entendemos serán los bancos con los que arranque el nuevo crédito.

Estaremos pendientes y reportándoles los detalles de este que se avizora como un gran crédito.

Ya ven que en estos días hemos hablado de la gran esperanza del sector por la reactivación; pues en particular este tipo de lanzamientos son los que han apoyado durante la pandemia a evitar crisis financiera y que la industria de la vivienda se caiga; de hecho han ayudado a que se mantenga activa y pueda reunir “fuerzas”, elementos, estrategias para que busque la plena reactivación.

Y así como el propio Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM ha previsto, que la reactivación y números al estilo de antes de la pandemia se logren en el 2º semestre del 2022; también veremos cómo se dará la recuperación de la industria ante los déficits de producción que existen en diferentes estados a raíz del freno que impuso la pandemia.

Pero en cuestión de créditos hay opciones, como ésta del Crédito Infonavit + subcuenta + crédito del banco.

CONTEXTO

Desde la 83 Convención Nacional Bancaria trascendieron algunos datos de cómo la subcuenta podrá ser usada para dar el enganche que se solicita en los créditos bancarios (que pueden representar aprox el 10% del valor de la casa), pero también se pueden pagar gastos relacionados al préstamo (avalúo, gastos notariales o las comisiones por apertura)

También se sabe que en la actualidad Infonavit cuenta con 32 millones de derechohabientes no activos, que mantienen 400 mil millones de pesos en Subcuenta de Vivienda. De esos 32 millones trasciende que no todos se encuentran participando en economía formal.

Se prevé que en el 1er año este producto será puesto a disponibilidad de 10mil derechohabientes, cifra que año con año irá a la alza según lo dijo en ese entonces Luis Niño de Rivera, presidente de ABM (marzo 2020)

POR CIERTO

Hoy en la cumbre de “los 3 amigos” como se le nombtra coloquialmente, allá en Washington a la reunion de los dirigentes de México, Estados Unidos y Canadá (presidentes los primeros y 1er Ministro el ultimo) se prevé que sí se toque el tema de energía sobretodo encaminada a la unificación de la producción de energía limpia.

Aquí México tendrá que decider si se suma y cómo le hará cuando en el país quiere todavía utilizer y producer energía con materiales fósiles que son muy contaminantes.

En la COP 26 se vieron imagenes desgarradoras de lo que espera a la humanidad y a los habitantes de la tierra.

Debemos reflexionar.

PREGUNTA

Opina:

Entonces la pregunta es

¿Qué Nuevo crédito te interesa obtener para hacerte de tu hogar en los próximos meses?

AGENDA

18 de Noviembre ¡16 años de En Concreto!!

¡Llegó el gran día del festejo del #16Aniversario! Es el día de reconocer a grandes personalidades de los distintos sectores en las 13 categorías con el 🏆 #PremioLíderes de la industria 2021.

Conoce a los ganadores el 18 de noviembre a las 18 hrs

PREMIO LÍDERES DE LA INDUSTRIA

(Hombres, mujeres líderes de la industria; además de marcas, empresas, analistas, notarios, etc… Son 12 categorías) y, los reconocimientos que sugieres…

