Vienen nuevos productos hipotecarios, anticipó Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) que ya viene el lanzamiento de la banca, en este año, de la versión de #UnamosCréditos del Infonavit.

Interesante noticia de cómo sumarán a dos o más personas que no tienen nexos familiares, ni padres, ni hijos, ni conyúges. Será un buen ejercicio que algún banco ya comenzó como ensayo. Así que seguro veremos esta fórmula en breve.

Pero este es uno de los nuevos productos que la banca está “diseñando” porque también busca ampliar el #FovisssteParaTodos y otros con los Organismos Nacionales de Vivienda como el que anunció en marzo pasado el Director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, que promoverá el uso de la subcuenta de vivienda de más de un millón de derechohabientes que tienen aproximadamente 120 mil pesos en su subcuenta.

Claro! Que esta fórmula se está afinando para que el Infonavit también aporte una parte del crédito y no sólo dé las facilidades para que los trabajadores utilicen el saldo de su subcuenta sino que también aporte una parte del crédito aunque el “grueso” del financiamiento lo otorgue la banca de acuerdo a la capacidad de pago que tenga el trabajador, su edad, y otras características.

Así se prevé que para el segundo o tercer trimestre del año se espera ya lanzamiento de Cuenta Infonavit, que permitirá utilizar el saldo de la subcuenta de quienes hoy ya no cotizan en Infonavit.

¿Cuál es el otro producto que viene? El de Sociedad Hipotecaria Federal que lidera Jorge Mendoza, a quien se le ve poco, pero también es cierto que maneja un perfil bajo no sólo de él como funcionario sino como funcionario, bueno, en marzo 11 también allí en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, justo Mendoza estaba en cabildeo con algunos banqueros y a punto de presenta con una Sofom su propuesta de crédito para no afiliados, para los que se autoemplean.

Este esquema tan esperado por años, y es que los que se han anunciado antes de esta administración no han funcionado, se presentaría a la semana siguiente, al regreso de la Convención Bancaria con una Sofom y luego con un banco. Pero se pospuso y no se ha presentado tras casi un año.

La expectativa es que se presente este año ya que, incluso la cantidad de población en la informalidad o que se autoemplea porque perdió el empleo o el 100% de su sueldo se ha incrementado de una manera exponencial detonada por la pandemia del #Covid19.

Números de crédito con el reto de incrementarse

Luego de que la banca comercial hipotecaria terminó 2020 con una colocación similar a la de 2019, el reto para este año es ofrecer más créditos, y dar acceso a más personas que hoy no están siendo atendidas, así afirmó Margain Pitman quien también es Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario e Inmediauto de HSBC.

Explicó un fenómeno interesante: en 2020 se colocó el mismo monto, pero con menos número de créditos.

“…por lo que hoy el reto es ofrecer más financiamientos para dar acceso a más personas que hoy no están solicitando un crédito con la banca comercial”.

Margain mencionó que hoy el Pago de pasivos, es una opción que están ocupando y que es recomendable para quienes tienen un crédito y cuya tasa es superior a las actuales, por arriba de 9.5 a 10 por ciento, y ven la oportunidad para que transfieran su crédito a otra institución.

“Con esto podrán reducir la tasa y con ello disminuyen la mensualidad del crédito, pagan menos intereses, lo que es una estructura importante en la economía familiar, ante la situación que vivimos por la pandemia del Covid, ya que se podría disminuir hasta en 40 por ciento la exigibilidad de la deuda, lo que da más holgura al gasto familiar”, precisó Margain Pitman.

Lo interesante es que este producto se puede acompañar con líneas de crédito de liquidez, u otras opciones que ayudan a enfrentar la coyuntura a la población, a los que están en condiciones de solicitar un crédito o bien a buscar una mejora.

Este tema del gas está afectando a México sobremanera y sumado a los apagones que impactan a muchas regiones del país no solo exhiben la dependencia de Mëxico de Estados Unidos en cuanto a gas natural

Sino que también pone sobre la mesa la necesidad de nuestro país, de nuestro gobierno de invertir en energías alternativas. Justo lo contrario a lo que está proponiendo el Ejecutivo con su iniciativa. Es tiempo de diversificar no de promover monopolies.

Hoy el advierte de más severos riesgos por la falta de almacenamiento de gas, de gasoline y lama a fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución de energía.

• El país debe invertir en infraestructura de transmisión y almacenamiento de

combustibles y gas.

• CFE debe concentrarse en estas áreas y permitir la competencia en generación.

Les comparto unas líneas de su comunicado que son dignas de reflexionarse porque si los expertos dicen que no tenemos nada de reserva del gas y gasolina más las heladas, más los cortes de energía, nos debe hacer pensar en cuánto se está perdiendo en la industria y cuánto están sufriendo no sólo empresas sino ciudadanos (ya más de 55 muertos en el norte del país) con esta situación en medio, de este contexto de crisis económica que se agravará con estos efectos del gassss.

“La reciente emergencia eléctrica pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión, y de concentrar los limitados recursos de la CFE en las actividades en las que es rentable y en las que tiene exclusividad por ley y por vocación de servicio a los mexicanos, que son la transmisión y distribución.

“Estas divisiones son, además,las más rentables de la CFE y las que pueden hacerla más fuerte financieramente. En lo demás se pueden eficientar los recursos mediante colaboración con el sector privado.

Adicionalmente, México no tiene capacidad de almacenamiento de gas natural, combustible con el que se genera el 60% de la energía eléctrica del país y que en su mayoría viene de Estados Unidos. Existen al menos 20 proyectos de infraestructura de gas que representan inversiones por $300,000 millones de pesos y 50,000 empleos directos e indirectos, y que están pendientes de aprobación”

Y hablando del crédito Banco del Bajío, dirigido por Edgardo del Rincón va por el mercado de consumo a pesar de la crisis

Registró crecimiento de doble dígito en 2020 y a que la economía y el T-MEC impulsen su cartera de negocios este año.

