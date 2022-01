Columna En Concreto 18 de Enero

• Preocupa aumento inevitable de precios en las vivienda hacia fines del trimestre

• Sigue controversia por el tren maya

Por Mariel Zúñiga

Retomamos este espacio con la preocupación por el incremento en precios en la vivienda.

Todo 2021 y particularmente fines del año expusimos el aumento en los materiales de construcción, principalmente los commodities que son básicos y se utilizan en todo el mundo como el acero, la varilla, el aluminio, el cemento, etc.

Ahora después de que en diciembre aún se disparó más su consumo, la repercusión es natural en el precio final de la vivienda.

Así que ya algunos expertos del mercado anticiparon que el aumento se verá reflejado en el precio al comprador final en este primer trimestre y a más tardar hacia abril.

Sin embargo, hay quienes consideran que este incremento dará la pauta a una recapitalización de la vivienda, vista como patrimonio, hablan de una plusvalía.

Lo observan desde un punto de vista de revalorización de los inmuebles.

Esto es, que hay quienes lo observan bien y al final como una recomposición del mercado.

Descartan por mucho una burbuja de precios inmobiliarios

No obstante, siguen las cuestionantes alrededor de cómo podrían no desperfilarse los créditos a partir del aumento de precios de la vivienda. Esto es, cómo se adecuarán los créditos tanto de los Organismos Nacionales de Vivienda como el Infonavit y Fovissste así como en los bancos.

Esto será algo necesario que deberán considerar los organismos e instituciones bancarias poruque sin duda el escenario los obliga a aplicar el principio darwiniano y más allá. Esto es, tienen que adaptarse para sobrevivir y luego innovar para ir adelante del mercado.

Hasta ahora han sido varias fórmulas por ejemplo del Infonavit las que han ido adelante porque primero responden a necesidades de una demanda de la población, y luego anticipan cómo serán esos requerimientos por parte de los mexicanos, de los nuevos matrimonios, de las nuevas parejas divorciadas, de las nuevas generaciones.

Y éste último target es relevante, ¿cómo son las necesidades de los jóvenes? Porque ya están cambiando las tendencias de los mllenials, sobre todo de los mayores, de los de más edad que ya reflexionan acerca de sí comprar una vivienda, tener un patrimonio y “echar raíces”, pero ¿siguen los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones muy desinteresados de tener una vivienda, de comprar un patrimonio?

Estos son parte de los retos que harán una recomposición del mercado y definirán también bajo la Ley de la oferta y la demanda los precios.

Esos movimientos los veremos en este primer trimestre del 2022 sin duda.

Por cierto

Siguen los cuestionamientos alrededor de los cambios de ruta del Tren Maya.

Si bien se sabe que el próximo año será la presentación; en este 2022 se libran batallas.

Después de que el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, anunció la modificación de la ruta del proyecto Tren Maya en San Francisco de Campeche, por lo cual las vías ya no ingresarán al centro de la ciudad. La estación será construída en la periferia, a las afueras de la mancha urbana.

El titular de Fonatur puntualizó que esta decisión se tomó a raíz de un análisis de costos y tiempo que tomaría el proceso de relocalización, por lo que el nuevo trazo de la ruta del Tren Maya permitirá ahorros económicos y de tiempo, los cuales son importantes para el proyecto.

Pero los cambios en Quintana Roo son los que rebasan hoy el escenario público y que generaron el cambio de Rogelio Jiménez Pons de Fonatur a la subsecretaría de la SCT.

Trascendió que el cambio al Tramo 5 del Tren Maya se debió a la aparición de socavones en el segmento que va de Cancún a Tulum y ante la inconformidad de los hoteleros que reclamaron al gobierno las afectaciones a la carretera 307, la única que permite el acceso a ambos polos turísticos, que son considerados de los más importantes de México, sobretodo hacia el extranjero.

“En los últimos meses ha habido algunos problemas geotécnicos, conocidos como socavones, derivados del suelo cárstico que pusieron a prueba la infraestructura y hubo socavones por los que la gente tenía retrasos de 3 horas, es una zona sensible la Riviera Maya”, refirió el entonces director de Fonatur Rogelio Jiménez Pons.

“El éxito palpable de Cancún está poniendo en aprietos la infraestructura diseñada hace 50 años, aunado a esto, yo llego con el plan de ‘allí les va el Tren’, pues brincaron todos los hoteleros; ellos sugirieron algunos cambios y estamos tomándoles la palabra para llevar hacia el interior, contrario al mar, el tramo 5″, indicó Jiménez Pons dijo que se pudo haber escuchado antes a los hoteleros, pero fue hasta que se realizaron los estudios de geofísicos cuando se vio esta problemática.

Por ahora, el precio de la obra ronda los 210 mil millones de pesos y se prevé esté terminada a finales del año siguiente.

Otro de los cambios es que las estaciones del Tren Maya ya no serán privadas como se había anunciado, sino que pertenecerán al Ejército, que obtendrá recursos a partir de la renta de los espacios comerciales.

Se prevé que este megaproyecto llegará a un costo cercano a los 230,00 mdp y se prevé estén terminados los primeros cinco tramos al final de 2023.

