Por Mariel Zúñiga

FOTO : Armando Zúñiga Salinas, nuevo Presidente de Coparmex CDMX

La necesidad de las pequeñas y medianas empresas en México es grande. Así lo demuestra una encuesta hecha por redes sociales que le pide en conclusión al nuevo Presidente de Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas que busque la implementación de un plan anticrisis ante la gran mortandad de empresas agravada por las medidas vs la pandemia del #Covid-19.

Así en entrevista con #EnConcretoContigo el líder empresarial dijo que buscará un diálogo con el gobierno capitalino, con el objetivo de lograr apoyos fiscales para las empresas, en especial las Pymes y participar en los grandes proyectos que anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente contabilizó 200 mil desempleados en la Ciudad de México “que no pueden esperar más”, por lo que urge la reactivación económica, de las empresas y de la ciudad.

Y por el lado de las empresas reveló que dejaron de operar dos mil empresas formales en la capital del país y que más de cien mil unidades económicas están en riesgo por la pandemia. Esto es, que pueden quebrar de aquí al fin del año si no llega una ayuda vital para estas.

En resumen, sí es importante que el gobierno tome nota de sus prioridades y más que un “big brother fiscal” como definió la propuesta de la SHCP y de algunos legisladores de Morena, el Notario Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador de la República Mexicana, lo que debe de aplicarse es un paquete de programas de apoyo fiscal, además del tan solicitado salario solidario, salario universal el que se aplica desde hace meses en otros países, pero en México no. Esto y otros incentivos fiscales, créditos, en especial a las pymes, “las más vulnerables y que están contempladas en los apoyos hasta ahora”, citó.

Entre otros planes que se impone dentro de la Coparmex impulsará la comisión de emprendedores y con club de inversionistas e incubadora de negocios, sobre todo aquellos sustentables, de servicio, turismo y tecnología.

Zúñiga enfatizó que en la Ciudad de México, uno de los sectores que más preocupa y más empleos brindaba -casi tres millones- es el turismo, que reconoció, será uno de los sectores que más costará reactivar.

En ese sentido, dijo que trabajarán con el turismo local para ir incentivando esta parte y reactivarnos, “nos preocupa y solicitamos apoyo”, además de las escuelas privadas, pues muchas están a punto de la quiebra.

Otro sector, dijo, es el de restaurantes, pues además de que solo operan al 30 por ciento, están vacíos. “Aunque se abran los sectores hay que recuperar la confianza para que la gente vuelva a salir y llevará su tiempo”.

El nuevo dirigente de la Coparmex previó que hacia fin de año, el comercio empieza a reactivarse, “esperamos un impulso importante con el Buen Fin, pero viene la época de frío y se temen rebrotes”.

Ante la propuesta de cambiar y hacer una adición al artículo 45 del Código Fiscal Federal— que incluirá “herramientas” como el uso de cámaras fotográficas, videograbaciones, conversaciones desde teléfonos celulares y “otras” que permitan recabar “información” que sirva de constancia de hechos detectados por una autoridad fiscal.

“Es evidente la intención de investigar el patrimonio de los ciudadanos, aun si para ello se cometen arbitrariedades e incluso se violan la intimidad, la propiedad y los datos reservados que las leyes y la Constitución protegen. Se está exponiendo a las personas a la acción delictiva de quienes puedan obtener y transmitir información sensible del contribuyente. El riesgo será mayúsculo en una sociedad con robos de identidad donde circula más información abierta, democrática, libre y necesitada de más respeto a las leyes y de incentivar las inversiones”, Ignacio Morales Lechuga.

