Columna En Concreto 17 de marzo

FOTO:Inmobiliare (el precio de la vivienda en México creció 9.1%.- SHF)

Hoy la industria de la vivienda se siente presionada. Son múltiples los costos por permisos, licencias, incremento de los terrenos (además ya escasos); y también enfrentando el aumento continuo de los precios de materiales de construcción como consecuencia de la inflación. ¿cómo evitar incrementar los precios de las viviendas?

Pues si bien el incremento en precios al comprador final de la vivienda ya se vivió al cierre del 2021 del orden de entre 7 y 10%; lo cierto es que este año continuará.

Los empresarios se enfrentan solos al control de estos gastos y a encontrar una estrategia que les permita amortiguar los impactos y no reflejar de lleno éstos incrementos en el precio final, porque si lo hacen, pierden clientes y se acaba el negocio.

Pero no sólo es esto lo que enfrentan los empresarios, sino que también los diferentes gobiernos locales han incrementado los costos de permisos y licencias y de hecho… la corrupción continua cuando les piden aportar el efectivo para obras sociales, obras de infraestructura, obras para la comunidad…

Ellos prefieren hacer las obras que, aunque les representa un incremento en el costo final de su desarrollo, por lo menos ven en dónde se gasta.

Pero no sólo eso, sienten que tienen pocas herramientas para negociar y que es mejor no protestar.

Esto nos lleva a un escenario en donde se refleja que no hay interés real por la industria, sino un propósito: pedirles recursos que pueden ser utilizados para los objetivos que los gobiernos decidan.

Todo esto desarticula a la industria, la desmantela. Esto es lo que está pasando.

Porque es una industria que atiende a población necesitada. A gente real es que se defiende. Porque existe el suficiente así llamado “bono demográfico”, porque hay créditos aún accesibles, pero lo cierto es que todo por servir se acaba.

Ojalá haya funcionarios, directivos y empresarios que puedan canalizar correctamente el buen funcionamiento de la industria y que ésta logre esas fórmulas que la hacen funcionar. Que se construya un círculo virtuoso para sacarla de la crisis. No todo es consecuencia en realidad de la pandemia.

¿Y LOS CRÉDITOS ANTE EL INCREMENTO DE TASAS DE INTERÉS?

Ayer analizaba Enrique Margain Pitman, el panorama crediticio ante el alza de las tasas de interés, y afirmó que pese a esta tendencia hay grandes perspectivas. Por lo pronto, dijo el crédito hipotecario seguirá creciendo y para ello analizan formulas que apoyen al sector, trabajando de cerca con los desarrolladores y observando a la población y sus necesidades.

Así, el director ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC y coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) precisó que el crédito bancario creció 4.6% respecto a 2020 y 2.7% en comparación a 2019, en términos nominales.

“Los financiamientos otorgados a las empresas, al consumo y a la vivienda han venido incrementando, siendo este último de los que más ha crecido”.

Así, observando el incremento en las tasas de interés a lo largo del año afirmó: “las expectativas que se tiene de la tasa de referencia con base en las encuestas que realiza Banco de México es que termine este año la tasa de referencia hacia el 7.25%, cuando hoy día estamos en 6%”.

Pero reconoció que “indudablemente el ajuste en las tasas va mucho más lento frente a la rapidez en la que están modificando los costos de fondeo o el costo del dinero”.

Esto en conclusion da aire para que los créditos hipotecarios hoy en día en un promedio de 9% en la tasa de interés, puedan mantenerse por un rato… todo dependiendo del incremento de las tasas de interés de referencia, lo que decide Banxico.

Y así como vemos la tendencia es alzista: ayer subió sus tasas la FED, ¡1er alza en años! Y hoy también el Banco de la Reserva de Inglaterra.

“Mal de muchos, Consuelo de tontos”, dice el dicho, pero lo cierto es que la tendencia es mundial; pero lo que debemos observer es la estrategia aplicada a México, cuyo mercado y población es particular.

Llega nuevo líder a Canadevi; ayer tomó protesta Alberto Moreno, ex dirigente de la Delegación Puebla. Un hombre que logra consensos y que sabe de la producción de vivienda, incluso social, de la que ya se hace poco en el País.

Sin embargo, llega en un momento difícil, si bien a su antecesor le tocó la pandemia, a Moreno le tocan las secuelas. No es igual enfrentar el cierre de operaciones por unos meses por la pandemia, que afrontar más de dos años de efectos de contingencia, habiéndose gastado recursos, ahorros y de cara a la inflación que sigue encareciendo materiales de construcción y viendo cómo controlar los precios de la vivienda, castigando utilidades. Al final, innovando con fórmulas sin ninguna garantía que les permita asegurar la continuidad del negocio.

