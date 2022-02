Columna En Concreto 17 de febrero

• Convención Bancaria regresa a su tradicional sede: Acapulco

• Suben ciberataques; bajan reclamos en los bancos (¿A qué se debe?)

• Vivienda entre los segmentos que seguirán impulsando el crédito en 2022

• #ViajandoEnConcreto #FacebookLive 15hrs

• Por Mariel Zúñiga

FOTO (Forbes): Daniel Becker, presidente de la ABM

Aunque continua la pandemia la Convención Nacional Bancaria regresa a realizer su edición número 85 a su tradicional sede de la última década cuando menso: Acapulco.

Así, ayer en la conferencia de prensa previa al evento que tendrá comol título: “Retos actuales de la banca, digitalización, ciberseguridad y cambio climático, los números y actitud que muestran los banqueros son optimistas. Sin dejar de reconocer las variables económicas que como la inflación, y la aplicación de la política monetaria restrictive que obligue al Banco de México a llevar a la alza la tendencia de las tasas de interés, no obstante sus perspectivas son optimistas.

Ubicaron a segmentos como la industria de la Vivienda que seguirán siendo muy dinámicos y propulsores del crecimiento económico, por supuesto con tendencia creciente en la colocación de créditos.

De acuerdo con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) “el tema estará vinculado a los nuevos retos de la banca en esta nueva era digital, en este nuevo mundo, ciberataques, en este nuevo mundo post pandeia. Con expositors de primer nivel”

No obstante, el presidente López Obrador aún no ha confirmado su asistencia

En la conferencia,Rodrigo Brand de Lara, president ejecutivo de la ABM se refirió a que cuando el precio de la material prima sube, como es el caso de las tasas de interés de referencia para los bancos, entonces existe la posibilidad de que los costos del crédito aumenten.

Esto es una realidad y lo demuestra la política aplicada por Banxico, incluso con la reciente alza de 50 puntos base, primera decisión que tomara en este febrero la nueva gobernadora al frente, que sigue la tendencia de elevar éstas tasas de referencia y colocarla ya en el 6%.

Veamos, los analistas hacen mención que desde junio del 2021 el banco central ha realizado seis incrementos a la tasa de referencia cuatro de 25 puntos y dos de 50 puntos; por lo que ha pasado de 4% a 6%

En este sentido ayer el presidente de la ABM, Becker señaló que la prevision es que se siga en línea con lo que se prevé anuncie la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos; con lo que la tasa podría cerrar este año en México en 7.25%, indicó conforme sus análisis,

Así también se observa que la tasa promedio de los créditos hipotecarios se ubica en el 9%, mientras que en 2020 y 2021 fue del 8% incluso con oferta de créditos al 7.50%.

Hoy se siguen ofreciendo tasas del 8% con restricciones importantes para los nuevos clientes de la banca.

Lo que sí podemos decir es que se esfuerzan y no bajan la guardia presentando productos que incorporen como dicen en el norte los “plus” para hacer paquetes atractivos: no cobro de Comisión de aperture, no cobro de avalúo, financiamiento de gastos notariales, etc, etc. Al menos este mes de febrero la mayoría de los bancos se uniformaron así

Además de los que ofrecen el Nuevo crédito para ex trabajadores que cotizaban en el Infonavit como es el crédito Infonavit + crédito de la banca (que usa la subcuenta de Vivienda para el pago del enganche,por ejemplo), entre otros

Y los que están manejando el #FovisssteParaTodos, etc

Aquí nos surge una pregunta, ¿hasta cuánto pueden aguantar los incrementos de las tasas de referencia los créditos en general, y los hipotecarios en particular para no elevarse y hacerse inaccesibles?

Por cierto

Continúan los ciberataques y las inversiones de la banca para contrarrestarlos; pero falta mucho por hacer para proteger a los clientes de la banca.

Ayer en la conferencia, Daniel Becker se refirió a que el 34% de estos ilícitos se enfoca a adultos mayores.

Datos de la Condusef dan cuenta de un incremento en robo de identidad y estos ilícitos del 54% en el 2021 vs el 2020

Lo interesante es que la ABM reportó una reducción drástica en reclamos, pese a al aumento de canales digitales y reducción del uso de sucursales.

Becker indicó que estas reclamaciones en sucursales, cajeros, etc representaron apenas el 0.0001% de las 7mil 200 millones de operaciones que se realizan en el año

Pero además de esto, con los hackeos a los celulares, en donde por cierto ya un gran número de mexicanos maneja sus aplicaciones de los bancos, lo que sí preocupa es qué hacen los bancos cuando los delincuentes piden dinero a nombre de la persona y registran su cuenta en alguna sucursal bancaria. ¿Cómo pueden permitir que estos delincuentes tengan cuenta en el banco y reciban allí dinero ilícito?

Recién tuve esa experiencia y BBVA ofreció dar de baja las cuentas de los delincuentes.

Pero sé que es difícil hacer la reclamación en los bancos y aún en la Condusef

Puede ser esta una causa de la reducción de quejas y denuncias, pero no indica que los ilícitos se dejen de cometer.

