Por Mariel Zúñiga

No me equivoqué repitiendo la foto. La intención es preguntar ¿por qué sigue esta actitud necia, sorda, ciega y unilateral de mantener la iniciativa llamada “Monreal”?

¿Por qué seguir y atentar vs la autonomía, abrir las puertas al lavado de dinero, y provocar reacciones que puedan impedir a nuestro Banco central, al Banco de México, lograr la captación de financiamiento y la colocación de inversión en el extranjero, que por mandato tiene que hacer de las reservas internacionales?

No quedamos tranquilos, sino todo lo contrario cuando el Senador Monreal advierte que la iniciativa seguirá tal cual, pero se abrirá una mesa de discusión con diversos sectores, a donde ya por fin se presenta Hacienda también.. Esto parece atole con el dedo con respecto a su decisión de votar a favor de la iniciativa de la Ley que ya fue bautizada con su nombre.

¿Por qué México, el Congreso, sus legisladores de mayoría del partido Morena abren tantos frentes ahora por ejemplo con la nueva Ley de Seguridad? Lo que ya está atrayendo reacciones de EU en contra como ya comenzó el gobernador texano, Ted Cruz alzando la voz para que ese país se manifieste contra esta propuesta.

La relación con EU es amplia y compleja y se está empezando en diferentes vertientes con el pie izquierdo con la relación con el nuevo Presidente Biden; no es que México no pueda o no deba realizar sus leyes y gobernanza, pero hay iniciativas que de plano no tienen cabida y no son oportunas… Hasta ahorita lleva mala calificación en un oficio que debía de estar bien hecho de cajón: las relaciones diplomáticas. Y, encima se suman propuestas vs el orden financiero internacional, vs el orden de seguridad bilateral con EU. ¿por qué ahora?

¿Acaso hay duda de cuáles son las prioridades de México y de los mexicanos?

¡Caray! Seguimos en pandemia, de hecho las alarmas en Ciudades como la de México nos llevan a voltear a la saturación de hospitales. Hay más de 113 mil fallecidos y un ritmo de contagios inesperado (¡que aumenta a más de un millón y medio!)

Además en el tema económico hay un millón de pymes fallecidas que generaron la caída de 4 millones de empleos formales (que se están incorporando a la informalidad y en su defecto, a actividades ilícitas) ¿es esto o no prioridad?

Por si fuera poco siguen en riesgo las micro, pequeñas y medianas empresas ante la 2ª ola que se vive en México, que muchos dices es la continuación de la 1ª por los malos manejos y mensajes incongruentes que se le dan a la población.

Vivimos pandemia de salud y recesión económica…y los médicos y personal de salud ¡AGOTADO!

Ahora que la vacunación se prevé comience la próxima semana, pero todo parece que el calendario inicial ya será el bueno: según la edad, sin tomar en cuenta a la población más vulnerable al #Covid esto, pese a que el Presidente hoy dijo que lo revisará…

INEGI reportó el dato hace 15 días y ahora a la mejor en el cambio sale perdiendo en su Presidencia.

Hoy reportó en su análisis de empleo informal que hay más de 2 millones de empleos que no se han podido recuperar.

Las empresas ¡AGOTADAS!

Anoche la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y, en esta ocasión no fue unánime la votación, acordó el incremento del 15% del salario mínimo.Subirá 141.70.

La votación tuvo el rechazo del sector empresarial. Hoy la Coparmex aseguró que el incremento es irracional y provocará el cierre de 700 mil empresas; mientras que el CCE advirtió que se hará inviable la sobrevivencia de pymes.

POR CIERTO

A partir de hoy 120 días para definir las reglas de operación tras ser aprobada la iniciativa de la nueva Ley del Infonavit. Ayer lo ratificó Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto en la ceremonia de fin de año de Canadevi.

Mientras tanto los inmobiliarios de la zona poniente hablan de cómo se está desinflando la “burbuja” inmobiliaria de precios en la región. Y en realidad puede que esto sea en las principales regiones que se encarecieron, aunque el caso Jalisco (Guadalajara concretamente) es digno de un estudio aparte.

Hacia el 2º semestre veremos cómo repuntarán los precios por efecto inflacionario y del incremento de los materiales de importación; pero entonces ¿se repondrá el mercado inmobiliario de rentas y ventas?

La próxima semana, el martes me despido por un par de semanas. Mi intención era irme hoy, pero la velocidad de los acontecimientos, el ritmo de trabajo y el apretado cierre y preparación de proyectos innovadores con los que En Concreto iniciará el 2021 nos lleva a trabajar horas extras…

Te aseguro que la próxima columna te daré datos de lo que la banca pospuso y dice “perdió” con los programas de apoyo, pero también de cuánto está reestructurando.

Y por supuesto te reportaré sobre varios de los frentes abiertos que tiene la industria, la economía y México.

