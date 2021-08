• Programa de Apoyo Solidario de Infonavit apoyará a trabajadores afectados por #Covid y sus secuelas

•

• Los 24 proyectos donde participan los inmobiliarios de ADI para la reactivación de la Cdmx

• #EnConcretoContigo por #FacebookLive Nuevo horario 13:30hrs

Por Mariel Zúñiga

Foto:foursquare

Interesante la propuesta dada a conocer ayer por la Dirección del Sector de los Trabajadores (DST) del Infonavit que a cargo de Mario Macías, informó que se tienen 549 mil créditos para acceder al programa de Apoyo Solidario, con lo que se beneficiará a trabajadores que han perdido su empleo por los efectos de la pandemia por Covid-19.

Es una propuesta oportuna y consciente dados los tiempos que seguimos viviendo aún con la pandemia, de hecho en uno de los peores momentos desde 2020 que comenzó (ahora con la 3er ola que digan lo que digan las autoridades, está afectando a jóvenes y niños y de Nuevo saturando hospitals en #Cdmx y otas entidades pore so ya autorizaron la vacuna a menores a partir de los 12 años en países europeos, como lo defienden entre otros Alemania); y en México en particular, la propuesa es conciente del deterioro y afectación económica que viven en el país sus trabajadores (Muchos no recuperan el trabajo y otros tampoco sus ingresos).

Mediante comunicado Mario Macías Robles, director sectorial de los Trabajadores en el Infonavit (DST), destacó que con este programa de apoyo, los beneficiarios pueden reducir el monto de sus cuotas durante 18 meses o ampliarlo por seis meses más, para que puedan recuperar su estabilidad financiera de manera progresiva y no pierdan su vivienda.

“Ante los paros laborales, recorte de puestos y disminución de sueldos, en la DST estamos redoblando esfuerzos para impulsar este programa de carácter social y así apoyar a los y a las trabajadoras que perdieron liquidez y capacidad de pago, en especial para las y los acreditados con salarios más bajos”, expresó.

Como es importante que todos los trabajadores se enteren y puedan hacer uso del programa, el líder de los trabjaadores pidió a los sindicatos a difundir entre sus agremiados los beneficios de éste y además darles la información de los contactos del Infonavit.

“El programa Apoyo Solidario evalúa puntualmente la situación y necesidades de cada acreditado, con la finalidad de generar montos de pago accesibles, a través de la condonación de intereses y recomposición del crédito. No podemos permitir que por falta de información, las y los trabajadores pierdan su casa y el patrimonio de sus familias”, afirmó Macías Robles.

Por cierto

En días pasados platicamos con Enrique Téllez Kuenzler, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) que además de exponer la seria crisis de sobre oferta por más de 1.6 millones de metros cuadrados de oficinas empezando por la Ciudad de México, anunció la participación de sus socios en el plan de recuperación económica justo de Ciudad de México con 24 proyectos estratégicos, que van desde hospitales, escuelas, usos mixtos habitacionales, comerciales y de oficinas.

En este sentido aseguró que durante las últimas tres semanas han trabajado de la mano con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, y la secretaria de Finanzas y Administración, Luz Elena González, para poner en marcha dichos proyectos.

El directivo sostuvo durante la presentación del “Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México” que las medidas anunciadas por las autoridades que impactan tanto a la asociación como al sector inmobiliario son indispensables para la reactivación económica de la Ciudad.

“Estamos trabajando de la mano de Seduvi y los demás empresarios, la reactivación no se puede dar si no vamos de la mano el sector público y privado, esto es lo que también nos ha dicho la jefa de gobierno”.

En el organismo, los agremiados desarrollan 24 proyectos en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón, en los que se incluyen giros de hospitales, educación, usos mixtos, oficinas, hoteles y vivienda. Juntos, aportarán una inversión de 3 mil millones de dólares.

A ver cómo aterrizan estos proyectos y a esperar que se activen los 11 corredores con vivienda asequible que están esperando desde el año pasado, o incluso antes de la pandemia.

PREGUNTA

Opina:

Ante la explosión que sucedió ayer en un edificio de Av Coyoacán en Ciudad de México por acumulación de gas…

¿Qué precauciones tomas tú respecto a la llave y uso del gas en tu casa?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

📅¡Hoy Doble entrevista,13:00 y 13:30 hrs!

¡Hoy #EnConcretoContigo 13:00hrs! Entérate cómo va el #FovisssteParaTodos con Paulina Prieto, VP Crédito Automotriz e Hipotecario en @ScotiabankMX

¡Hoy no te pierdas #EnConcretoContigo 13:30hrs! Conoce el primer ecosistema inmobiliario vertical en el nuevo Distrito Norte, corredor entre la #CDMX y #Tlalnepantla con Alejandro Viascán, líder del proyecto @skalacorp #EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

Próximamente: Jueves 26 de agosto

Foro Universitario de Vivienda

Conoce el programa completo en www.grupoenconcreto.com y ¡únete a la transmisión en vivo!

Sigue nuestra columna los LUNES En Concreto en @Contrareplica

Seguimos en pandemia ¡¡Cuídate y cuida a los demás!

¡Hasta el próximo jueves! www.grupoenconcreto.com mariel@grupoeconcreto.com