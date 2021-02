• El panorama de reestructuras financieras

• 2º apagón en México.. Recortes en diferentes regiones

• Recomienda COFECE no aprobar iniciativa de Ley de la industria eléctrica

EnConcretoContigo por #FacebookLive Hoy “Colapso de la Vivienda Económica” 10am

Por Mariel Zúñiga

Foto: (todoincluidolarevista)

Si bien en México hay crisis sanitaria y económica, pero no hay crisis financiera o no todavía.

El reto más severo para este 2021 es evitarla.

Es largo e interesante el camino que tienen que construir los bancos y entidades financieras no bancarias porque este año no pinta fácil… y sobretodo porque ya vienen de un 2020 donde el parón de actividades en general, todas las productivas y presenciales los llevó a implementar diferentes planes de posposición de pagos por ejemplo para los tenedores de créditos de todo tipo: hipotecarios, automotrices, de tarjeta, etc.

Allí para el 2020, se sabe que a aquellos desarrolladores que tenían ligado su crédito puente o crédito empresarial a créditos hipotecarios se les brindó también el plan de poder posponer sus pagos por igual plazo de cuatro a seis meses.

Hoy, 2021, también las instituciones financieras bancarias y las no bancarias como las Sofomes tienen que innovar fórmulas financieras para dar créditos, pero también para cobrarlos.

La tormenta que viene es la ola de reestructuras que deben emprender las empresas y las instituciones financieras deben tener la apertura para negociar, para brindar atención, y facilitar ambos: generar créditos y cobrarlos ó bien ambos.

El sistema financiero en México es sólido y responde a las exigencias de Basilea de manera sobrada para respaldar con reservas sus operaciones.

“El panorama económico para este año evidentemente se torna difícil, sin embargo, México cuenta con un sistema financiero sólido con el que se podrá hacer frente a una crisis mundial, en la que los desarrolladores inmobiliarios y financieras deberán, entre otras cosas, reestructurar créditos, acercarse más al cliente, así como a especialistas y que el inversionista tenga de regreso su dinero”, así coincidieron en afirmar Genoveva Beatriz Franco Aguado, subdirectora Fiduciaria de Click Seguridad Jurídica y Sergio Chagoya Díaz, socio de Santa Marina + Steta y Adolfo González Olhovich, presidente del Consejo de TM Sourcing..

En el panel Reestructura de Crédito: Intermediario Financiero y el Desarrollador Inmobiliario, organizado por Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, los especialistas expusieron que es inminente la negociación que debe darse con los desarrolladores inmobiliarios para evitar una posible crisis financiera.

González Olhovich insistió en que los desarrolladores inmobiliarios, deberán cuidar sus procesos, reestructurar créditos, volver a generar su plan de negocios, comunicar a todas las partes involucradas, “y hacerse de buenos consejeros, eso es lo primero, ver hacia dónde va su negocio… y sumar socios.

“Necesitamos casas y en el tema de oficinas habrá que reconfigurar, entender cuál es la nueva modalidad. En escuelas, habrá que cambiar muchos temas. Y en centros comerciales, tendrán que ser de recreación, no tanto comerciales”, paralelamente a que los desarrolladores deben calificarse, lo cual no está mal ante la incertidumbre que estamos viviendo en un futuro que se ve muy complicado, consideró.

Genoveva Franco, dijo que los inversionistas deben conocer la figura del fideicomiso, puesto que eso ayuda mucho. “Acérquense a un fiduciario, hagan las preguntas convenientes, porque es una herramienta importante para la reactivación del sector inmobiliario, le brinda garantías al desarrollador y a los propietarios del terreno”.

Resaltó que sí hay luz al final del túnel, toda vez que existen posibilidades de adquirir vivienda, sigue habiendo mercado y demanda para adquisición en ese sector.

Sergio Chagoya Díaz subrayó que, del lado de los desarrolladores inmobiliarios, insistió la importancia de acercarse con asesores y compartir toda su problemática, abrir la información para que los puedan apoyar satisfactoriamente en la atención de sus problemas e intereses.

La idea de todos los empresarios es que se mantengan los negocios, y no todo tiene que terminar en liquidación o concurso mercantil, de ahí la oportunidad de reestructurar, aseveró.

POR CIERTO

La Comisión Federal de Electricidad explicó que el apagón eléctrico, que ha afectado a unos 400,000 usuarios, obedece a la suspensión del suministro de gas natural desde Texas.

No obstante, la alta demanda de electricidad detonó apagones programados en diversas regions, que hasta la tarde de ayer fueron reportados en otras entidades como en Hidalgo, Puebla y Estado de México.

De hecho CFE corrigió las cifras en la tarde de ayer:

La CFE corrigió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cifra de los estados mexicanos que se quedaron sin luz por el apagón son: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora.

AMLO dijo en un inicio que había 400 mil afectados, más tarde la CFE elevó la cifra a 2. 5 millones, pero el corte más reciente es de 4 millones 766 mil 901.

En un comunicado la CFE informó que de los 7,177,549 usuarios que se tienen en la región norte del país, resultaron afectados 4’766,901 y hasta el momento se ha restablecido el servicio eléctrico al 65%.

Cabe mencionar que el Centro Nacional de Control de Energía no está en condiciones de entregar electricidad de forma estructurada.( https://cadenapolitica.com/2021/02/16/la-cfe-corrigio-al-presidente-lopez-obrador-con-la-cifra-que-menciono-de-las-personas-afectadas-por-el-apagon/)

Atentos…

Por otra parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (Iniciativa), ya que podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica. De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios. https://bit.ly/2OvIerh

PREGUNTA

¿Este es buen año para comprar casa o para quedarte donde estás?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga_

MENSAJE: ¡Un abrazo solidario para todos nuestros amigos que hoy sufren los efectos del Covid; deseamos su pronta recuperación!

AGENDA

Hoy nuestra cita 10am #EnConcretoContigo con Un gran Panel: El colapso de la vivienda económica. Arq. Enrique Norten, Fundador y Director de TEN Arquitectos ; Sara Topelson, Directora de Fundacion Cidoc ; Lydia Álvarez, Directora de Grupo Procsa ; Arq. Arturo Aispuro, Socio Fundador y Presidente de Grupo AIM-Soldi y Francesco Piazzesi, Presidente de Convives

EnConcretoContigo por #FacebookLive : LIGA: http://bit.ly/2R73PVt ¡Envía tus preguntas #EnVivo !

FEBRERO

24 de febrero, Te esperamos: 1er Encuentro de Líderes de la Industria de este 2021

¡Hasta el próximo jueves!

Seguimos los lunes en @Contrareplica

¡Cuídate! ¡protege a tu familia!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com