Por Mariel Zúñiga

Vivienda media sí; residencial no se vende y económica no hay suficiente.



Platicando con diversos personajes de la industria dentro del noticiero #EnConcretoContigo, personajes involucrados en la venta de vivienda y todos aún sin conocerse ni ser todos miembros de su Cámara representativa, la Canadevi, afirman que sólo la vivienda media viene asegurando su venta, pero no sólo desde la pandemia, sino desde antes del #Covid19.

Y es que se nos olvida el escenario de antes de la pandemia y no podemos tener memoria tan corta, la producción de vivienda económica ya venía de bajada. Esto se debe a diferentes factores, pero su caída se agudizó más a partir de la pandemia. El gobierno buscó y propuso soluciones por la pandemia, pero el mal de origen no se ha remediado.

Así es que años para acá veíamos la tendencia de cómo los constructores y desarrolladores de vivienda venían inclinándose para edificar más vivienda económica e ir sustituyendo la vivienda que dependía de subsidios, o de tierra barata para construir, de la reducción de trámites, y de otros incentivos que dejaron de darse.

Hoy en el último cuatrimestre del año la verdad es reveladora: se desplaza la vivienda entre 1 y 3.5 millones; pero la más barata ni hay ni se vende. Y la más cara sí hay, pero no se vende. Y esto se debe a que en este último segmento, las personas requieren menos de créditos, porque tienen suficiente poder adquisitivo, pero no sienten certidumbre en el país. Entonces el segmento residencial, residencial plus y vivienda turística residencial es un segmento en el que aún no se ve para cuándo la recuperación.

Y bueno, obviamente la vivienda económica requiere de algo más que los créditos para la autoconstrucción que están dando, a partir de la pandemia, el Infonavit y el Fovissste. Se requieren mayores fórmulas que el gobierno federal está esmerado en encontrar a través de estas Onavis y de su cabeza: la Sedatu. Así que no descartamos el surgimiento de esos esquemas, de nuevos mecanismos para incentivar la construcción de vivienda económica y lograr metas que se han impuesto, además de generación de empleo como lo propuso Carlos Martínez, director del Infonavit.

Así diferentes marcas de vivienderas en México están haciendo lo que Lydia Álvarez de Procsa dijo, “buscamos cómo salir adelante”.

¿Te enteraste que el Presidente firmó la propuesta para que el Senado proponga el juicio contra ex Presidentes de México?

Así que hay muy altas probabilidades de que la encuesta y la imagen del Presidente estén presentes en estas elecciones por uno o por otro motivo para que la gente se incentive a votar.

¿Cuáles deben ser las prioridades para Coparmex Cdmx: impulsar a las empresas; pedir un plan de choque para la recuperación o ver un plan para incentivar el empleo ?

