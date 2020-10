*¿Sabes los alcances de los cambios en la Ley del Infonavit?

Por Mariel Zúñiga

Pues la novedad es la reunión del Consejo de Infonavit con el Presidente esta semana en Palacio Nacional. Esto es un indicio de que la iniciativa con cambios a la Ley, se prevé que pasará en breve.

En opinión de algunos de los asistentes fue una reunión cordial y hasta amena. El Presidente estaba de buen talante y fue receptivo, dijeron.

Lo cierto es que será justo el Consejo del Instituto quien tendrá que poner las reglas a los cambios que el Presidente propuso y que seguramente pasará en el Congreso casi casi como fast track.

Aquí lo relevante es que ante tanta incertidumbre que generan los cambios, como adelantamos el martes pasado, también es importante actualizar a la Ley.

Sin embargo, resalta que la idea del Presidente y de esta administración bajo el lema de “entregar recursos directos a los derechohabientes” generan desasosiego porque no se alcanza a medir la fuerza de las acciones que aplicará bajo este precepto

Bueno, pues lo relevante como mensaje hasta ahora es que hay un mensaje para todos los profesionales, técnicos y proveedores de la industria de la vivienda: “armen sus kits” pues lo que se impulsará es que el trabajador compre su terreno y auconstruya.

Así que quienes bromean en las redes con estos comentarios: -¿sabías constructor, desarrollador, profesional que ya no eres necesario sino lo que se necesita ahora es un ´maistro albañil´?- , pues no está tan alejando de la realidad. Pero esto implicaría fomentar la irregularidad e incrementar los riesgos de la edificación en un país propenso a enfrentar por regiones, diferentes desastres naturales, incluso sismos.

El mensaje es claro para ambos: para el gobierno de que no debe fomentar esta irregularidad para que la constructora pueblo edifique vivienda y un desarrollo urbano como ha venido creciendo: mal planeado, propenso al incremento de daños por desastres naturales generado por errores humanos (como la mala ubicación de las viviendas o bien la defectuosa construcción).

Y para los profesionales de la construcción y de la industria el mensaje es que deben diversificarse. Ya bromean arquitectos, valuadores y otros técnicos con que deben armar sus “kits”, pero no están tan alejados de la propuesta de estos cambios. Si bien hay que actualizarse, esta debería de ser sólo una de las opciones que tiene el trabajador para ejercer su crédito: comprar su terreno y autoconstruir. Pero también hay otras: la línea 3 por ejemplo con la que sí puede contratar a un profesional para que construya su casa y con la gran ventaja de que si se reúnen varios trabajadores, pueden contratar mejores opciones.

Ya lo decía el presidente de Canadevi Nuevo León, Marco Antonio Salazar: no hacemos distingos en la construcción entre una línea 3 y nuestros desarrollos.

Los tres sectores, como representantes de ese Consejo de Administración tripartita participaron en Palacio Nacional, y será a ellos a quienes les corresponderá definir las reglas. Una gran responsabilidad sin duda que marcará –después de la aprobación de la iniciativa de Ley- la tendencia de cómo funcione el Infonavit e incluso el Fovissste en los próximos años.

Por cierto

Ayer tuvo lugar la reunión con el Director del Sector Empresarial de Infonavit y el notario Guillermo Escamilla, candidato al Colegio del Notariado Nacional. Ambos coordinándose y visualizando el alcance que pueden generar sus acciones para otorgar mayores beneficios a los derechohabientes como la eficiencia y rapidez en los trámites. Interesante…

¿Ya entendiste los cambios en la Ley del Infonavit que propone la iniciativa que envió al Congreso el Presidente ?

