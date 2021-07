Columna En Concreto 15 de julio

• Crecen decisión y adquisición de vivienda por parte de mujeres mexicanas

• Pero hay mucho que impulsar para que mejoren sus condiciones de equidad salarial, entre otras

• Hoy cambios en Hacienda y La pregunta del día…

•

• #EnConcretoContigo por #FacebookLive Nuevo horario 13:30hrs

Por Mariel Zúñiga

Foto: Carlos Javier Gutiérrez Ruiz, Director Sectorial Empresarial del Infonavit (DSE)

Ayer en una amena plática virtual aún, con integrantes de Mujeres Líderes Por La Vivienda y Sector Inmobiliario (MULIV), Carlos Gutiérrez Ruiz, titular de la Dirección del Sector Empresarial del Infonavit, presentó estadísticas y comportamiento que demuestra que la decisión de las mujeres está creciendo en la adquisición de la vivienda y también reflejó problemas que tienen que resolverse como el que las mujeres deben lograr la propiedad de sus hogares.

También se puso sobre la mesa el gran problema de mujeres que son abandonadas por sus parejas, maridos o no, y que se quedan con el pago de la hipoteca, pero sin ser propietarias de la casa.

Son muchos los rubros en los que las socias de Muliv pueden impulsar resoluciones o al menos “empujar” a que se busquen soluciones que han dejado en desventaja a las mujeres en cuanto a la adquisición, acceso al crédito y legalización de su propiedad.

Por su parte, en la presentación de Gutiérrez Ruiz resaltó que las mujeres cada vez son más susceptibles de tener un crédito del Infonavit al ir mejorando su nivel salarial, con lo que entre el 2018 y 2020, el Instituto otorgó 44% de préstamos a integrantes de ese sector que tenían entre 30 y 40 años de edad, mientras que para los hombres se autorizaron 38%. Esto es un rubro digno de resaltar porque en este segmento de edad productiva, las mujeres destacaron en la toma de financiamientos en comparación con otros segmentos de edad inferiores o superiores donde predominan los hombres.

Por ejemplo, en el grupo de 18 a 29 años de edad, los porcentajes fueron 33% de créditos para hombres vs 27% para ellas. Y en el segmento de 41 a 51 años de edad fue de 20 y 22%, respectivamente; mientras que en el de 51 a 65, se registró 7% y 6%. Como se aprecia en otros segmentos de edad (salvo el de 30 a 40 años), prevalece la adquisición de financiamiento de créditos hipotecarios por parte del sexo masculino.

El Director del Sector Empresarial del Infonavit destacó que en el 2020 se detectó una disparidad entre la oferta y la demanda de vivienda entre las y los derechohabientes que atribuyó en gran parte a las aún diferencias salariales entre hombres y mujeres, donde éstas perciben menores remuneraciones.

“Los datos muestran que las mujeres adquieren vivienda con distintas características que los hombres, en la mayoría de los casos, calificadas como de menor calidad.

“Dicha situación puede explicarse a las diferencias de ingreso entre ellas y ellos, heredadas por la brecha de género existente en el mercado laboral. Sin embargo, al comparar a mujeres y hombres con el mismo nivel de ingreso, las trabajadoras adquieren una casa o departamento con características asociadas a mejor calidad”.

En el encuentro Gutiérrez Ruiz dijo que si bien aún es evidente la brecha salarial, existen avances, puesto que cada vez más mujeres ocupan puestos directivos en los sectores privado y público, así como en el poder Legislativo.

Precisó que el instituto otorgó a trabajadoras 207 mil 838 créditos de diciembre de 2018 al mismo mes de 2020, lo que significó que una de cada tres viviendas adquiridas con un financiamiento de Infonavit pertenezca a ellas.

Detalló que, al cierre del año pasado, 89% de los financiamientos originados por las trabajadoras se solicitó de manera individual y 11% por medio de un esquema de coparticipación, es decir, a través de la unión con otro crédito.

(más información en https://grupoenconcreto.com/perspectivas-positivas-de-vivienda-para-mujeres-gutierrez-ruiz/)

Finalmente la agenda quedó allí, con una gran disposición para trabajar y resolver problemas que incluso, el Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI revela que sólo 35% de mujeres que son propietarias de su vivienda y tienen formalizada la escritura a su nombre.

Hay mucho siempre por hacer por la equidad de género, también aquí, en la lucha de las mujeres por adquirir, legalizar y ser propietarias de un patrimonio, de un hogar. Y son muchos los actores que pueden participar en lograr mejores condiciones. Una lucha que requiere soluciones que hay que aterrizar. El Infonavit se ha mostrados sensible a la causa. Ojalá pueda sumar esfuerzos

Por cierto

Carlos Landa de GPTW México

Interesante la propuesta de Great Place To Work porque no sólo es revelar quienes están reuniendo las condiciones para aparecer en el ranking y representan un buen lugar para trabajar; sino que también se pueden comprometer (claro contratando el servicio!) a mejorar a la organización. Diagnosticar e identificar nichos de oportunidad para que mejore el ambiente, las condiciones de trabajo y por supuesto, también las condiciones del negocio.

En entrevista con #EnConcretoContigo Carlos Landa, vicepresidente de Relaciones con Clientes en Great Place to Work (GPTW) resaltó los aspectos que consideran para calificar y rankear a las empresas: “…la parte más importante tiene que ver con la voz del colaborador. A partir de esto, se miden tres relaciones: la que tienen los colaboradores con la empresa; es decir, si se siente orgulloso de la tarea, de la organización o del equipo.

“En la segunda, se mide la relación entre compañeros, lo que tiene que ver con las relaciones entre los demás colaboradores. Y la tercera, que es la más importante, la relación del líder con el colaborador”.

La frase:

“Es muy importante la conexión entre cultura y negocio: La cultura y la estrategia son como un iceberg, la segunda es la parte que se ve, la que sobresale, porque es la que todo mundo ve, pero la parte de abajo es la cultura, la cual respalda la estrategia de las organizaciones”.

PREGUNTA

Opina:

¿ Qué factores te dan confianza para tomar un crédito hipotecario, que es como un “matrimonio de largo plazo”?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

Hoy deja la Secretaría de Hacienda Arturo Herrera y tomará el relevo, si no hay inconveniente por parte del Congreso, Rogelio Ramírez de la O.

El Presidente López Obrador deberá enviar al Congreso de la Unión el nombramiento de Ramírez de la O con el propósito de que asuma la titularidad de Hacienda a partir del viernes 16 de julio. Esto significa que tomará la batuta del presupuesto del 2022.

ViajandoEnConcreto 15 hrs

📅¡Hoy15 hrs!

Hoy no te pierdas #ViajandoEnConcreto ✈️ a las 15:00 hrs y conoce “Tu nuevo #verano” 🌄 en San Luis Potosí y la Región Centro Occidente junto con Rosa María Gutiérrez, Dir. de Promoción Turística de @San Luis Potosí Turismo

✍️¡Comenta en #EnVivo

ViajandoEnConcreto 15hrs por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

Sigue nuestra columna los LUNES En Concreto en @Contrareplica

Seguimos en pandemia ¡¡Cuídate y cuida a los demás! ¡Esto es serio!!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com