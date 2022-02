Columna En Concreto 15 de febrero

• Los retos de los nuevos líderes este 2022

• #EnConcretoContigo #FacebookLive 13:30 hrs

•

• Por Mariel Zúñiga

FOTO: El Economista

Es tiempo de cambio de líderes al frente de varias delegaciones de Canadevi además de la propia Cámara a nivel nacional.

¿Cuáles son los retos de estos nuevos presidentes? Son muy numerosos. En general enfrentan situaciones más complicadas que en los cambios de administración anteriores y no tiene que ver solo con la pandemia. En realidad es una tendencia que viene desde el 2018, ya con una crisis de la industria de la construcción y que ahora impacta a la vivienda también de manera directa.

La reducción de la construcción de vivienda social, por ejemplo es un problema que tiene ya como una década y que sin embargo, se ha ido agudizando en estos años que coinciden con la actual administración. Cuando termine la pandemia se descubrirá el tamaño de esta crisis generada por esta situación y que no sólo representa un conflicto económico sino también social.

Además se enfrentan ahora con el incremento de precios de los materiales de construcción como efecto de la demanda mundial de commodities tan cotizados como el acero, varilla, aluminio, acero y cemento, entre otros.

Pero a esto se suma el efecto inflacionario que en pleno 2o año de la pandemia detonó el aumento de precios que vivió ya la vivienda al cierre del 2021 y que llegó a un rango entre 7 y 10% en todo el país.

Además hay una situación complicada con la autorización de proyectos, y contratación de empleos.

Pero, algo muy difícil es la escasez de tierra y más de terrenos con infraestructura de servicios: agua, drenaje, luz, recolección de basura, movilidad, además de estar bien ubicados.

Así, que ahora el reto es hacer vivienda media (ya dejando de lado el grave problema de la Vivienda social). Porque la tierra se ha encarecido y ya es inviable conseguir terrenos para construir. Ahora que también el sobrecosto de licencias y permisos de construcción está haciendo inviable su edificación, particularmente en Ciudad de México y Estado de México.

El problema no se acaba aquí. Se extiende. Por ejemplo ya en otros estados donde se ha dado una buena producción de vivienda, en particular del segmento medio, como en Nuevo León ahora se está imponiendo un nuevo impuesto ecológico que repercutirá obviamente en el costo al comprador final de la vivienda.

Así que si se trata de poner frenos en México las autoridades se vuelven expertas.

Pues así está el tamaño de los retos. Veremos cómo los enfrentan a partir de marzo los próximos presidentes de Canadevi Nacional, Alberto Moreno así como entre otros, los líderes de las delegaciones de Puebla, Ariosto Goytortua y Jalisco, Rodrigo Ramírez, entre otros además de los que renuevan como en Nuevo León (Roberto Ortiz), etc.

Por cierto

Difícil la situación económica y cómo la vivimos los mexicanos

Mientras tanto los analistas y organismos internacionales reducen sus previsions de crecimiento, lo cual no es en lo absolute buena noticia.

Así, el FMI redujo de 4 a 2.8% estimado de crecimiento para México en 2022

El organismo también recortó las previsiones de crecimiento global en medio punto porcentual a 4.4% en 2022, con implicaciones para América Latina y el Caribe.

El panorama se ve determinado por factores externos como la inflación global, los ciclos de ajustes monetarios e incluso los efectos de la variante Ómicron del Covid-19.

Al respecto, las voces se levantan. Por ejemplo José Medina Mora Icaza, presidente de la Coparmex, demandó al gobierno federal “no cruzarse de brazos” frente al estancamiento económico por el que atraviesa el país.

Y las reacciones son múltiples, el tema es que cómo se enfrenta la situación y se buscan oportunidades con situaciones adversas. Millones de mexicanos viven al día y un gran porcentaje, sino es que el 100% de las pymes están buscando “cómo sí” lograr sobrevivir.Apenas sobrevivir incluso las empresas ligadas a medios de comunicación.

Esta es una realidad.

Así que además de un millón de establecimientos comerciales que cerró la cortina 2020; mil restaurantes muertos; 2 mil constructoras caídas y otros miles de comercios en riesgo de no volver a “levantar” la cortina, serán un número al que se le adicionarán más en un tiempo, cuando se haga el recuento, después del apogeo de ómicron, o en un tiempo en que se vuelva a tomar el pulso de la economía quizá por el INEGI.

Ex importante generar oportunidades e impulsar a la economía ¿por qué no pensar en un plan de reactivación para las pymes?

Siguiendo el avance del Tren Maya

Sedatu declaró al Tren Maya de utilidad pública; y también se encarga de expropiar 198 terrenos

Informó que los 198 terrenos son parte fundamental para el funcionamiento del Tren Maya, con ello justificó su expropiación

PREGUNTA

Opina:

¿Qué oportunidades de empleo tienes?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

Próxima semana: Jueves 24 de febrero desde la Bolsa Mexicana de Valores

Participan los principales Líderes de diferentes industrias para hablarnos de sus “pronósticos”, retos y oportunidades en este 2022

Hoy #EnConcretoContigo por #FacebookLive a las 13:30 hrs

ESTA ES LA LIGA: https://t.co/65OzZp268I

Síguenos todos LUNES En Concreto en @Contrareplica

¡¡¡Hasta el próximo jueves!! el famoso día del amor y la amistad!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com