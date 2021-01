• Los motores inmobiliarios del 2021:

• Renta seguirá impulsando el movimiento

• Se prevé que vivienda media sea la más vendida

Por Mariel Zúñiga

Foto: Aurora García de León, ganadora Premio Nal de Vivienda “Vivienda de interés social”

De acuerdo con los expertos la renta y la venta de vivienda media son los motores que moverán las operaciones de vivienda en nuestro país este año.

Lamudi dijo que la renta es la herramienta que moverá las operaciones inmobiliarias en este año en todo el país y en lo particular en Ciudades metropolitanas como la de México, Guadalajara, Monterrey e incluso otras más.

Esto no obstante que ha habido un incremento registrado en diferentes localidades en la renta; así que hablando de vivienda lejos de bajar, se han incrementado promedio 3% y esto es una tendencia general.

¿Qué pasa con la vivienda? La media seguirá siendo “la reina” de las ventas. Y sabemos que no es que no haga falta la vivienda económica (de menos de $500mil pesos), además la que más alto porcentaje representa en el déficit de nueve millones de viviendas en México; sino porque no se produce la suficiente y la necesidad está allí. Ya se conoce como una constante: es un mercado que existe, pero no hay las suficientes estrategias para satisfacerlo.

¿Qué hace falta para detonar la vivienda económica?

Platicamos con Aurora García de León esta semana en el programa #EnConcretoContigo y entre otros eternos requisitos que ya se han manejado por muchos años y que no logran las administraciones darle al clavo mencionó estas: reducir costos, tiempos, y revisar especificaciones: retos de la vivienda social

“La vivienda social sigue siendo el gran pendiente en México, y continúa enfrentando trabas para su construcción, por lo que el reto es reducir costos, disminuir tiempos y revisar las especificaciones que solo encarecen y no agregan valor a la casa”, afirmó Aurora García de León, Directora General de Derex Desarrollo Residencial.

En la entrevista la ganadora del Premio Nacional de Vivienda en la categoría de “Vivienda de Interés Social 2018” con el proyecto Bosco, señaló que las amenazas que enfrente este segmento este año, “siguen siendo las que traíamos” como es el encarecimiento de la tierra.

También, dijo, hay otros costos directos como los materiales y las licencias que se han encarecido y que representan el 13 por ciento en promedio, pero que en algunos estados significan hasta el 17 por ciento del costo.

Mientras que el costo indirecto son los tiempos, por lo que llamó a los diversos actores que intervienen en la industria, como los verificadores y notarios, a sumarse a una cruzada para bajar tiempos, pues “cada día que pasa es un costo que se agrega”.

Explicó al respecto que la vivienda social es muy sensible a las variaciones, por lo que un mes puede ser la diferencia entre ganar y perder para un desarrollador.

Señaló que también hay tramites que no agregan valor, como en el caso de los frentes, por lo que llamó a flexibilizar los reglamentos, y los requisitos de los ONAVIS.

García de León señaló que quien más incide en el sector es el gobierno municipal, por lo que cuando hay cambio de gobierno, genera incertidumbre sobre si habrá cambios en las reglas del juego.

Y es que, dijo, cuando las personas del segmento poblacional más bajo no encuentran solución de vivienda social, se van al hacinamiento y luego a la invasión.

La renta como impulso sobre la compra..

Por incertidumbre, por desempleo, por reducción de salario, seguirá siendo la rena el motor inmobiliario en 2021.

“La renta fue el segmento ganador de 2020 y se prevé que continúe esta tendencia durante este año, además de que los procesos digitales seguirán siguiendo clave en el sector inmobiliario”, afirmó Daniel Narváez, Marketing VP de Lamudi para #EnConcretoContigo.

POR CIERTO

Llegar al 100% de saturación hospitalaria en el Estado de México y a casi lo mismo en la Ciudad de México habla de una crisis.

Claudia Sheimbaum, jefa de gobierno presentó un plan de atención en casa para distinguir cuáles son los casos que requieren y cuáles no de la hospitalización.

Esto se debió poner en práctica desde el inicio de la pandemia porque el mensaje que muchos recibieron fue: quédate en casa. No vayas al hospital. Y así con su “kit” de gel, cubrebocas y aspirinas muchos esperaron en casa… a morir.

Este es otro de los mensajes más contradictorios de esta administración: no uses, pero usa cubrebocas.

Conozco casos de varios conocidos, periodistas y familiares de estos que se quedaron en casa y ya después de semanas de fallecidos, les llegó el kit con el gel, cubrebocas y aspirinas para cuidarse.

Ahora sin camas de hospital, confíemos que verdaderamente se den abasto los especialistas en identificar qué casos requieren de un hospital y atenderlos a tiempo. Llegar a una cifra de más de 137 mil fallecidos, es espantoso en la situación en la que nos encontramos: sin poder atender, prevenir y dejando que la gente siga haciendo lo que quiere como los tianguistas, los informales, las fiestas, etc, etc.

PREGUNTA

¿Dónde está la autoridad para evitar las fiestas y reuniones a favor del #Covid en México?

