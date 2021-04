Los nuevos cofinanciamientos banca-Infonavit

Viene un intensivo uso de la subcuenta de vivienda.

Banca dispuesta a trabajar con Infonavit y Fovissste

#EnConcretoContigo por #FacebookLive 10am

Por Mariel Zúñiga

Enrique Margain, Director de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC

Paulina Prieto, VP de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank

La Banca Múltiple, los bancos privados en México, como se les conoce están abiertos a adaptarse a los nuevos productos que surjan con el Infonavit a partir de mayo y, sobretodo después de presentar mañana, como se prevé las reglas de operación para la nueva Ley aprobada a fines del 2020.

En diferentes entrevistas directivos de la banca apuestan a lanzar nuevos cofinanciamientos incluso para fomenter la autoconstrucción en terreno propio, hay bancos que ya tienen este crédito operando desde hace años por lo que la apuesta es a “adaptarse” a lo que el Infonavit presente y lanzar conjuntamente nuevos financiamientos que lleguen, y esto e slo importante, a un segment de la población a donde los bancos no llegaban de los trabajadores beneficiados del Infonavit.

Pero claro, que esto no deja de lado las nuevas formulas que sigue innovando Fovissste, ahora que el #FovisssteParaTodos es su único cofinanciamiento, éste será el paraguas que promoverá diversas acciones para también fomenter este cofinanciamiento, de hecho este trifinanciamiento para impulsar la autoconstrucción.

Como le consultamos al Director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez que tuvo una conferencia la semana pasada y dijo que sí promoverán el crédito para la autoconstrucción con el Fovissste y la banca, entonces ya no será solo un cofinanciamiento sino un trifinanciamiento.

“…desde que firmamos con el Fovissste precisamente uno de los objetivos era primero tener, el año pasado que sacamos el individual Infonavit-Fovissste, y ahora es también ir con otros tipos de créditos, y uno de los que traíamos en puerta era el cofinanciado; bueno, es que cofinanciado, o sea, Fovissste-Infonavit-banca, entonces no sea co o sea trifinanciado o no sé cómo llamarle, pero la idea es precisamente trabajar en eso.

“El sistema que hicimos con Fovissste para la originación del crédito individual nos sirve mucho, porque eso ya nos permite reducir los trámites y vueltas que tiene que dar el trabajador, y esa es la base para construir hacia adelante más temas cofinanciados”.

Así amplió la expicación de lo que trabajarán como nuevos productos más los que traiga en cartera Fovissste, y que “se potencie sobre todo el uso de la Subcuenta y que se haga realidad la portabilidad de la Subcuenta, porque, aunque existe la portabilidad de la Subcuenta entre trabajadores del sector público y privado, si no se dan los mecanismos de utilización real de ambas cuentas, la portabilidad es letra muerta”.

Así entonces el Infonavit como lo manifesto Carlos Martínez se esforzará también en lograr la portabilidad de la banca hacia el organism y, para ello vienen otros cambios en la tasa que anunciará en mayo, como lo dijo hace unos días.

LA BANCA SE SUMARÁN CON NUEVOS PRODUCTOS CREDITICIOS A LAS ONAVIS (Infonavit y Fovissste)

Enrique Margain Pitman, Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), informó que en agosto próximo saldrá un nuevo producto en el que participa HSBC para apoyar a cerca de un millón de ex trabajadores que cotizaban en el Infonavit, para puedan utilizar los fondos de la subcuenta que tienen ahorrados y adquirir un crédito hipotecario, en lo cual no se tiene un límite de edad.

“Es uno de los créditos más esperados, el de cuenta Infonavit más crédito bancario. Se trata de permitir que los derechohabientes no activos de ese instituto; es decir, los que ya no están cotizando, puedan utilizar el ahorro previo, el que tienen en su subcuenta de vivienda, para cubrir el enganche al momento de adquirir una propiedad nueva o usada, mediante un crédito hipotecario que les otorgue el banco”, explicó en entrevista con #EnConcretoContigo.

Margain abundó que si una persona ya no cotiza al Seguro Social, pero puede demostrar ingresos, la banca va a determinar esa capacidad y el Infonavit participará hasta con 30% de la línea de crédito que determine la institución financiera privada y en el momento de la originación, entregará ese saldo a la subcuenta de vivienda.

“Hay más de un millón de derechohabientes no activos, que tienen más de 120 mil pesos en su subcuenta de vivienda y puede haber muchos que tengan un importe muy significativo, el cual se puede utilizar al momento de la originación del crédito y esto también es algo que va a incentivar o fortalecer la demanda de crédito”, detalló.

En entrevista por separado Paulina Prieto Higuera, Vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank México también dijo que el banco está apostando a sumarse y presenter diferentes productos que apoyen a nuevos segmentos de la población, esto también de la mano con los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) como el Infonavit, Fovissste

Así ratificó que en mayo ya estará operando el #FovisssteParaTodos.

La VP de Scotiabank dijo estar dispuesta a analizar con Infonavit nuevos productos incluso para promover la remodelación y autoconstrucción.

Encuentra más información el próximo martes aquí en este espacio.

POR CIERTO

Viene un intensivo uso de la subcuenta de vivienda.

Por una parte, Enrique Margain como representante de la banca comercial en cuanto a crédito hipotecario señaló que se trabaja en utilizar instrumentos como el Seguro de Crédito a la Vivienda para innovar con financiamientos.

“Lo que se plantea hacia adelante, es mucho mayor flexibilidad en el diseño de productos y de las opciones y participantes en el crédito hipotecario… Y será muy interesante ver las reglas de operación del Infonavit, y a partir de ahí, estar en un diálogo constante para la creación de nuevos productos”, reiteró.

Y, por otra parte Carlos Martínez reiteró –como en cada conferencia- que el Infonavit va a pasar de ser una institución monoproducto a otra version con multiples opciones: “…era un producto hipotecario único y que a todo lo demás se tenía que hacer por fuera, porque no podía fondear, no podías dar créditos subsecuentes con cargo al fondo, etc”.

Así, reiteró que toda la dinámica con la que operaba el organism va a cambiar completamente porque ahora el organism podrá dar créditos subsecuentes con cargo al mismo fondo, y ya no va a haber limitaciones de utilización de la Subcuenta.

“O sea, por ejemplo, uno de los hechos de por qué o por qué el Mejoravit, por ejemplo, se tenía que hacer con entidades financieras, era precisamente para no quitarle el derecho al trabajador de después adquirir una vivienda, pero todo eso ya no es necesario.

“Entonces, hacia adelante vamos a ir migrando hacia productos que puedan ser con cargo al propio fondo y que vayan siendo atractivos para que el portafolio total de productos, que ahora los va a fondear el propio Infonavit sea rentable, de tal manera que podamos seguir pagando la pensión a quienes no sacan un crédito, que eso es un mandato legal, eso no lo podemos descuidar”.

Por ello, precisó que esa es el ancla por la que el Instituto debe de mantener la salud financiera, “porque no sólo tenemos responsabilidad en dar crédito en la parte de vivienda, sino tenemos una responsabilidad en la parte pensionaria”.

PREGUNTA

Opina:

¿Cómo serán los nuevos cofinanciamientos de la banca con Infonavit y Fovissste este año?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

¡Abrazo a nuestros seguidores!

Uno especialmente a los que están recuperándose del Covid y ¡Abrazo solidario a todos aquellos que han perdido a un ser querido!

AGENDA

¡Hoy te esperamos en #ViajandoEnConcreto Platicaremos de la situación,estrategias y recuperación del turismo en Guanajuato con Conny Vallejo, Dir de segmentos especializados de la Secretaría de la Secretaría de Turismo de Guanajuato

Hoy #EnConcretoContigo por #FacebookLive : LIGA https://bit.ly/2S4aPCK

¡Envía tus preguntas #EnVivo !

Hasta el próximo martes.

Sigue los lunes esta columna En Concreto en @Contrareplica

¡Cuídate! ¡protege a tu familia!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com