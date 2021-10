Columna En Concreto 14 de octubre

• La necesaria reactivación que no llega para la construcción en México

La construcción en México no se reactiva. No es una repetición porque sí. Es un llamado a la reflexión de cómo una industria que ha sido durante su historia el “Termómetro de la economía” está en números rojos y no se hace nada para “enderezarla” y ponerla como el semáforo del Covid en números aceptables, si no es que en verde.

Ahora durante el el Encuentro Líderes de la Industria, organizado por Grupo En Concreto y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Francisco Solares, presidente de la CMIC, dijo que lo que hoy se requiere para reactivar la industria de la construcción,mayor inversión del gobierno y una mejor distribución de los proyectos de la administración federal en los que se permita la participación de las empresas.

Este ultimo es un llamado que no encuentra respuesta.

Ya van 2 mil constructoras mexicanas que “cierran sus cortinas”, pero pueden cerrar todas y aquí sigue habiendo un muttis.

El tema es que es una catástrofe que vemos ante nuestros ojos crecer y solo entre los propios empresarios buscan soluciones para lograr sobrevivir. Así, el reflejo de lo que pasa en el país.

No podemos decir que todo, absolutamente todo marcha bien en el sector inmobiliario, en la construcción, infraestructura, turismo, servicios porque mentiríamos.

Pero ¿qué pasa cuando se grita auxilio y no se atiende el llamado? Bueno, pues todos lo sabemos, “el niño se ahoga” y luego solo lo lamentamos.

Hoy por hoy, la solución solo son fórmulas que entre el sector privado busquen, innoven y logren apoyarse entre sí.

En el Encuentro de Líderes de la Industria En Concreto, Solares, el president de la CMIC recordó que antes de la pandemia el sector de la construcción mantenía 75% de inversión privada frente a 25% de la pública, sin embargo, precisó que con la pandemia del #Covid –que aún vivimos-, estos números sufrieron un revés que justo, reflejan cómo el sector privado tiene que apoyarse entre sí.

“…a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19, las cifras sufrieron bajas cercanas a 15 puntos porcentuales, provocando la caída de la participación privada en un 60%, en tanto que la recuperación del sector ha sido del 8%, aunque confío en llegar a los números obtenidos antes de la pandemia”, expresó.

La vivienda sigue resiliente

Por su parte, en ese mismo evento, Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Canadevi, aseguró que la industria de la vivienda actuó correctamente en coordinación con instituciones de gobierno como el Infonavit y Fovissste y la banca comercial, con lo que se comprendió de que había que trabajar para atender la demanda en este sector que es impulsor de la economía y que absolutamente resiliente, con lo que se logró que el año pasado cayera solo 1.9% respecto al año anterior

Hoy, continuó, “va bien la vivienda”, y la colocación de la banca comercial en cuanto a montos de créditos al mes de agosto, comparado con el mismo mes del año pasado, va en 9.4% por arriba en la colocación de créditos. Paralelamente, en proceso de edificación se tiene registro de 109 mil viviendas, 12.7% de lo que reflejaba el mismo periodo del año inmediato anterior.

Continúa el debate de la reforma energética. Al respecto, algo excepcional aconteció en la expression del FMI al respect que, incluso, llamó al gobierno a posponer su inversion en Dos Bocas.

Además el Fondo Monetario Internacional asegura que, para que el país pueda proteger a su población más vulnerable, necesita gastar menos en Pemex y más en “mitigar las cicatrices de la pandemia” (El País, 8 de oct)

Veremos cómo pasa la iniciativa enviada por el Ejecutivo en breve…

