*Cabildeo en torno a los cambios en la Ley de Infonavit

*Se prevén otros cambios para fin de año y el reto de vender

Por Mariel Zúñiga

Comentamos la semana pasada que la iniciativa de cambios a la Ley del Infonavit e incluso cambios para el Fovissste se propone impulsar la autoconstrucción por parte de los derechohabientes. No como un Instituto de Vivienda, porque estos organismos no reciben recursos del presupuesto federal, no operan con recursos públicos, sino que reúnen cuotas de patrones y trabajadores y en el caso de Infonavit también hay una proporción del gobierno porque es un organismo tripartita.

Aunque el cabildeo continúa y seguirá dándose en este fin de año, sobretodo en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, tras las propuestas planteadas por el Presidente López Obrador se pueden sacar unas cuantas conclusiones:

Una: que si se necesita como algunos expertos en el tema afirman “arrastrar el lápiz”, pues la Ley sí debe actualizarse.

Dos, aunque es preciso aclarar que desde 1992 el trabajador es libre de elegir su tipo de crédito, su casa o departamento, a su constructor, etcétera. Nadie le impone esta decisión.

Tres, resalta que se pueden incrementar las líneas del Infonavit en las que los trabajadores reciben recursos directos para construir en terreno propio y además facilidades para que puedas adquirir esos terrenos, además de que se considera la ampliación de la oferta crediticia.

Según algunos otros expertos consultados lo que ayudará también en esta “modernización de la Ley” es la portabilidad de los créditos, lo mismo que como se hace entre los bancos para que el trabajador encuentre su mejor opción de crédito, el más económico, el que le brinde mejores condiciones y facilidades de pago, etcétera.

Por cierto

SE PREVÉN OTROS CAMBIOS EN INFONAVIT y EL RETO DE VENDER

Platiqué ayer con los Presidentes de Canadevi de Yucatán, Eduardo Ancona y con el de Canadevi Quintana Roo, Ari Adler y el primero tiene la gran expectativa de que este fin de año, en la próxima Asamblea el Infonavit que dirige Carlos Martínez Velázquez de a conocer otras innovaciones en el organismo.

Se trata de ampliar de alguna manera la capacidad de compra de los derechohabientes del organismo, como ya se hizo en el 2019.

Pero también está pendiente el anuncio de la reducción de tasas de interés que hoy por hoy en el Instituto son más altas incluso que las que se han logrado entre los bancos por la “guerra de tasas”, además viene el fin de año y estos se alistan a ofrecer otros valores agregados para impulsar las solicitudes de financiamiento para compra de vivienda al cierre del 2020.

Esa Asamblea del Consejo de Diciembre se prevé intensa porque también quedó allí sobre la mesa, la propuesta de la Secretaria del Trabajo para que los consejeros dejen de cobrar su salario y realicen una labor “filantrópica” u honoraria como ella lo llamó.

Por su parte, para los empresarios de Yucatán y Quintana Roo no es difícil reducir la brecha de la venta de vivienda en este cierre del año, pues con la pandemia y luego con la afectación de los fenómenos naturales esta se redujo entre 10y 20% en cada entidad, respectivamente. Así el reto es de todos para colocar créditos y también vivienda.

Aunque ambos empresarios reconocieron que el mayor reto que enfrenta la sociedad es incentivar la producción de vivienda económico entre 150 mil y 300 mil pesos, los hogares de más alta demanda, los que más requieren los mexicanos y que se han dejado de construir.

PREGUNTA

¿Qué consideras algo importante para ti que debe fortalecer el Infonavit con los cambios en la Ley ?

AGENDA

*Hoy en nuestra cita de las 10 de la mañana con el Notario 249 Raúl Rodríguez Piña, candidato a la Presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

¡Conéctate! ¡Participa! ¡Comenta! ¡Tú haces la diferencia!

¡Hasta el próximo Jueves!

Nota: El lunes encuentranos en @Contrareplica

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com