Por Mariel Zúñiga

El 5º Foro Universitario de Vivienda organizado por Grupo En Concreto y la Facultad de Arquitectura de la UNAM fue histórico: mostró cómo las diversas estrategias de la industria inmobiliaria nacional y, en particular a la vivienda la vuelven resiliente y una de las más fuertes en su recuperación en el país.

No obstante, evidencia dónde sí hay alianzas y en dónde falta trabajo y suma.

Definitivamente deja en evidencia que la vivienda económica, la vivienda social está descobijada. Con pocos jugadores y sólo apostando a la autoconstrucción y ahora lo que se ha dado por mencionar como “entrega de recursos directos a los trabajadores”, cuando estos se le entregan desde hace más de dos décadas a él; donde él elige a quién y en dónde comprar su casa o bien quién se la va a construir.

Hay muy buenas bases, pero definitivamente es importante que se sumen sector público y sector privado; los tres órdenes de gobierno y todas las dependencias en una política Constitucional para la industria.

¿cuándo y cómo se logrará esto? Dependerá de la visión, la iniciativa y la voluntad del gobierno.

La petición está hecha.

Ahora los Organismos Nacionales de Vivienda principalmente Infonavit y Fovissste han sido muy dinámicos, innovadores y receptivos. Está atorada la acción de Sociedad Hipotecaria Federal; de hecho se pospuso el lanzamiento de uno de los programas más demandados: la fórmula de crédito para la atención de la economía mixta.

Hace falta sumar. La actitud debe ser esa: sumar a ingenieros, arquitectos, valuadores, académicos, financieros, analistas, brokers, profesionales inmobiliarios, etc

Queda en evidencia que la vivienda es resiliente. Busca los caminos para seguir trabajando, para seguir haciendo su negocio. Como lo han dicho muchos desarrolladores expertos, hombres y mujeres como Enrique Vainer y Lidya Álvarez o Germán Ahumada y Sergio Leal, además de Aurora García de León o Sara Topelson; la verdad es también tajante: la voluntad de sumar debe ser del gobierno y sobretodo, lograr asentar una política de desarrollo urbano visionaria y con rango constitucional para evitar que llegue quien llegue al gobierno, o dependiendo del humor, los cambios se sigan dando impidiendo consolidar una política más equitativa y adecuada para combatir los rezagos,, los grandes déficits sobretodo de vivienda económica, la que más necesitan millones de mexicano

Ahora también resaltó de ayer e el #ForoUniversitarioVivienda 2020 que hay que tomar con calma e inminente el incremento de precios debido a la inflación para el 2º semestre del 2021. Aunque ahorita se registran negociaciones con precios a la baja, particularmente en vivienda y en oficinas. Pero particularmente en el primer segmento: el residencial, se observa una amplia recuperación para 2021. Esto dicho por los expertos, valuadores y estudiosos que participaron ayer como Cibergestión, Tinsa y otros.

Mercado inmobiliario mexicano, el más resiliente ante la pandemia

*En el Foro Universitario de Vivienda, organizado por Grupo En Concreto, representantes de organismos de vivienda y la IP coinciden en trabajar unidos para llevar la justicia social a la vivienda

*Banca hipotecaria, con buena gasolina para 2021; economía mixta y digitalización, los retos

Pese a que la pandemia del Covid-19 golpeó fuertemente la actividad económica del país, el sector inmobiliario ha sido de los menos afectados en América Latina, gracias a la rápida respuesta por parte de las autoridades regulatorias para respaldar a los desarrolladores, y con los organismos de vivienda y la banca que tienen abierta la llave del crédito y ofrecen nuevos productos que se ajustan a las necesidades.

Los retos ahora son abatir el rezago y llevar la justicia social a la vivienda, atendiendo a las clases más marginadas y los asentamientos irregulares, a la economía mixta, brindar soluciones a los clientes de la banca que siguen con dificultades para pagar sus créditos, digitalizar las hipotecas y mejorar la planeación de las urbes, ante la nueva realidad, son algunas de las conclusiones que arrojó el Foro Universitario de Vivienda 2020, organizado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Grupo En Concreto.

En su mensaje de inauguración, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, destacó que las modificaciones a la Ley del Infonavit permitirán atender mejor a los derechohabientes en materia de autoproducción y adquisición de lotes, por dar algunos ejemplosDijo que la dependencia lleva a la fecha más de 300 mil acciones de autoproducción a nivel nacional, lo que ayuda a dinamizar la economía a nivel nacional de los 40 sectores de la economía que dependen de la vivienda.

A su vez, Marcos Mazari Hiriart, Director de la Facultad de Arquitectura, dijo que es de suma importancia entender las relaciones que juega la vivienda con la familia y los espacios públicos, para lograr un equilibrio en los espacios, de la misma manera es fundamental comprender el papel del suelo hasta los organismos encargados, debido a que estos conforman un ecosistema.

Para la Directora General de la CONAVI, Edna Vega Rangel, la situación ha sido compleja, pues no solo tenemos la pandemia, han ocurrido eventos sísmicos, inundaciones, y es por ello que este momento nos invita a señalar todos los ámbitos con los que podemos ayudar a las familias mexicanas.

Agustín Rodríguez López Vocal Ejecutivo de FOVISSSTE, resaltó que durante la pandemia, “adaptamos nuestra operatividad para hacer más sencillo el trámite desde casa y ser un facilitador para que todos los derechohabientes pudieran tramitar su crédito”.

El objetivo, dijo, es tener la rectoría de cómo queremos la vivienda: equitativa, que regrese la justicia social, no bajar la guardia y aprovechar la circunstancia del Fondo en cuanto a la solidez financiera, para seguir generando empleos y vivienda de calidad y digna.

En tanto, Luis Felipe Castro, subdirector General de Crédito del INFONAVIT destacó que el organismo ya alcanzó el 87 por ciento de la colocación, “pese a un escenario que pintaba difícil”.

Sobre las modificaciones a la Ley del Infonavit que se discute en el Congreso, expuso que una vez que se apruebe, vendrán las reglas de otorgamiento del crédito y se harán propuestas en el diseño para ver cómo adquirir el terreno, de que manera cuidar al derechohabiente y al medio ambiente.

A su vez, Gonzalo Méndez Dávalos Presidente de CANADEVI resaltó que en el marco de la pandemia, la vivienda se ha comportado extraordinariamente resiliente y es la segunda o tercera industria del país que mejor comportamiento ha tenido.

Mientras que Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC, destacó los programas que han puesto en marcha los organismos de vivienda. “Tenemos que finalizarlos, ponerlos sobre la mesa, ver cuales son los cuellos de botella e incentivar a que se construya más” y atender los rezagos desde el punto de vista publico y privado”.

Vivienda irregular

José Alfonso Iracheta Carroll Dirección General del INSUS, señaló que el suelo irregular -precario y periférico- crece a 90 mil lotes cada año, por lo que el reto para el Estado mexicano, compartido con el sector privado, es generar oferta de suelo y vivienda adecuada.

Alfonso Mercado Chávez, Vicepresidente A de Conorevi, resaltó que son principalmente en la viviendas irregulares donde aumentaron las cifras de casos COVID-19. Gran parte de estos sentamientos las personas viven en condiciones de poca higiene debido a la falta de servicios y regularidad, por lo que no podemos pensar en un cuarto para aislarse.

De la misma manera se deben empezar a crear responsabilidad de los asentamientos, con el fin de que no exista el alto número de casas abandonadas, puntualizó el Dr. Francesco Piazzesi, Presidente de CONVIVES.

“los espacios deberán ser más flexibles, un espacio que durante el día es oficina de trabajo y por la noche recamara, y con ello implica incluso el diseño de mobiliario el cual también deberá ser parte de esta adecuación” mencionó la Arq. Sara Topelson, Directora de Fundación Cidoc.

Al construir asentamientos se debe tomar en cuenta diversos elementos que van más allá del uso de suelo, en ello se destacan elementos culturales, sociales, económicos, esto es fundamental cuando hablamos de desarrollos sustentables, comentó Director General del CIDES, Domingo Gómez López.

Banca hipotecaria, con buena gasolina para 2021

José David Álvarez, DGA de Promoción de Negocios de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), resaltó que hoy en día existen 15 millones de familias con economía mixta y 5 millones de trabajadores no afiliados a un instituto de vivienda.

Por ello, dijo, se firmó convenio para economía mixta con algunos bancos que están próximos a salir, luego de que se vivió un año sumamente retador por el Covid-19 y en donde la institución apoya al sector con garantías.

A su vez, Paulina Prieto Higuera, VP Crédito Automotriz e Hipotecario en Scotiabank México, destacó que en los meses venideros tocará a las instituciones financieras atender las diferentes necesidades de los clientes, a través de distintos esquemas como la reestructura básica, a una tasa más baja y ampliar le plazo, lo que permite tener mayor liquidez a los clientes, así como programas de diferimiento, con nuevos periodos, a la combinación de ambos

Enfatizó que la banca sigue actuando, con el apoyo de las entidades reguladoras y ahora el reto será la hipoteca digital, con la menor interacción física, que es viable, pero falta por avanzar.

Roberto Gándara, Director Ejecutivo Hipotecario en Grupo Financiero Banorte, subrayó que la banca tuvo que se extremadamente creativa y ágil y reaccionó de manera muy fuerte y enfocada a cuidar el portafolio y dar opciones a los clientes.

“Nos agarró desprevenidos, pero con una banca muy bien capitalizada, portafolios sanos y oferta diversa”, además de que se lanzaron nuevos productos y servicios. Lo que ha venido en los últimos meses es una industria muy fuerte y en niveles por arriba de lo que se venía originando en 2019 y da un 2021 muy alentador muy buenas condiciones en tasas, productos, que dan buena gasolina hacia delante.

Antonio Artigues Fiol, Director Ejecutivo Banca Particulares en Banco Santander, comentó que el sector dio un paso adelante, no solo en el tema de tasas, y “ha sido de los momentos en las ultimad dos décadas más activo, no solo reactivo”.

Mientras que Ricardo García Conde, Director Ejecutivo de Banca Hipotecaria de Citibanamex, dejó en claro que un buen porcentaje del crédito hipotecario es para dueños de negocios, trabajadores por su cuenta, profesionistas independientes, “si encuentran una opción de financiamiento, no es un factor de exclusión el ser no afiliado”.

José Ángel Borbolla, Director de Cibergestión México, destacó que ante la pandemia, la reacción en fue ágil, “los resultados se están viendo, después de la caída del segundo trimestre el tercer esta teniendo resultados que muy pocos esperábamos”.

Gustavo Romero Fernández, académico de la UNAM, aplaudió la apertura de Infonavit hacia los créditos a grupos con menos condiciones y que se hayan quitado muchas restricciones. “El Infonavit esta volviendo a su origen”.

Mercado mexicano, de los menos afectados

El mercado inmobiliario mexicano ha sido de los menos afectados por la pandemia del Covid-19 en América Latina, pues por ejemplo, en Perú y Colombia se les cayó la tubería hipotecaria en tan sólo 15 días, destacó Jesús Ramón Orozco de la Fuente, Director General de Tinsa México.

Marco Antonio Gómez, Director General de VAPROY, alertó que en la parte empresarial comercial y de oficinas, la recuperación será lenta, y mientras no termine la pandemia se agudizará.

Gustavo Reyes Aguiar, Presidente de FECOVAL, destacó a su vez que estamos viendo cambios en usos y costumbres del sector y hay una transición de la vivienda unifamiliar a la vertical. “Estamos cambian los valuadores, porque debemos considerar también los intangibles”, anotó y dijo que además impactará en el valor de las nuevas edificaciones los cambios que trajo la pandemia, como las amenidades.

Por su parte, Gustavo Carrera, Vicepresidente Ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano de la CMIC, dijo que se ha visto un aumento en los precios de los materiales para la vivienda por encima del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pero no en el de la vivienda, pues la industria ha absorbido los márgenes.

Al respecto, Luis Magaña Teuffer, Director de Ventas de Saint Gobain Glass México, dijo que en la nueva normalidad tras la pandemia, se deben tomar en cuenta materiales más eficientes en la vivienda, y quitarse el mito de que tienen un sobrecosto

Mientras que David Sánchez, Director de Construcción y Operaciones en Génesis Capital, dijo que la competitividad de la industria ha generado la búsqueda de nuevos materiales.

Resaltó que el 50 por ciento del impacto ambiental en el planeta lo produce este ramo, “por eso es importante concentrarse en los nuevos materiales que ayuden a la sustentabilidad”, como los materiales reciclados, de fibra de vidrio, platicos, o aquellos que desde su producción y vida útil sean amigables con el medio ambiente.

