Por Mariel Zúñiga

Como te venimos comentando desde hace más del pandémico 2020, la vivienda media es la estrellita por ser la más vendida; por lo mismo los créditos hipotecarios

Viven un “boom”, este se debe a éste entre otros factores: es decir, la gran cantidad de demanda, además a que se prevé un incremento de tasas de interés (por lo tanto aumento del pago de la mensualidad; encarecimiento del crédito) hacia fines de año; y porque el verano coincide con un mejor ánimo y disposición para la adquisición de una casa (departamento, terreno, etc)

Así la oferta de los diferentes bancos es variada y abundante. Siguen vigentes los paquetes de créditos que ofrecen valores adicionales como un crédito de liquidez, o la consolidación de deudas (reunir todas las deudas en una solo junto con el financiamiento hipotecario)

Pero las promociones llaman la atención porque los diferentes bancos no cobran comisión de apertura, ni el avalúo y brindan otros “plus” muy interesantes en este verano; vigente hasta agosto próximo. De hecho, hay aquellas instituciones como HSBC que respetarán por 4 meses más, a partir de la firma, las condiciones pactadas en el contrato. Así aunque firmen el 6 de agosto que termina su promoción, tendrán 4 meses para seleccionar y realizar la compra del inmueble.

Ahora que también es época de lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo ayer Scotiabank se sumó a la promoción del #FovisssteParaTodos, se presentó “formalmente” en conferencia desde el Fovissste aquí en Ciudad de México.

Las condiciones de ese crédito la verdad son muy buenas; representa una gran oportunidad para los trabajadores del Estado, sin duda.

Así ahora con ese producto están HSBC; también aliado de éste ahora BIM y desde ayer Scotiabank.

Así seguiremos pendientes en unas semanas del crédito para ex cuentahabientes del Infonavit, quienes tienen en su subcuenta alrededor de $100mil pesos que podrán usar para el enganche más el crédito que la banca les otorgue y un crédito por el 30% que también aportará el Instituto tripartita. Así, esta población de más de 1 millón de trabajadores ya contará con opción de comprarse una vivienda y de nuevo contar con un crédito compuesto por la banca y el Infonavit, usando también ese dinero de su subcuenta. El lanzamiento se prevé y se ha anunciado para agosto próximo.

También Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit dijo a principios de año, que ya con la aprobación de las reglas de operación de la nueva Ley, se hará un lanzamiento constante de nuevos productos para los trabajadores, por lo que prevemos mayor actividad en breve.

Así, este verano muy movido, con productos muy atractivos apostando a que apoyará el incremento del número y monto de créditos este 2021 para superar incluso, los números y montos del 2019 previo a la pandemia. Ya veremos.

Por cierto, le deseamos pronta recuperación a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit quien reportó por twitter esta semana haber dado positivo del Covid

Recuerda que este 15 de julio Arturo Herrera dejará la titularidad de la Secretaría de Hacienda para esperar ser electo en diciembre como gobernador del Banco de México.

A Hacienda llega Rogelio Ramírez de la O quien enfrentará justo la preparación o defensa de la Nueva Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2022, dicen que reforma fiscal, pero se prevé una Miscelánea fiscal más.

¿ Por qué ya no hay herramientas para impulsar a emprendedores?

