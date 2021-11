Columna En Concreto 11 de noviembre

• La inflación no da tregua

• ¿Conoces los compromisos que firmó México ahora con la COP 26?

•

• #ViajandoContigo #FacebookLive 15 hrs

•

Por Mariel Zúñiga

FOTO:boletín.org

El aumento de la inflación no da tregua, por eso hoy se espera la resolución por parte de Banco de México (Banxico) por un aumento más de un cuarto de punto en las tasas de interés de referencia.

Y es que llegar a más de lo doble previsto justo en inflación por Banxico (6.4%) alerta sobre otros riesgos graves para la economía y el mercado interno de México.

Pero, esto compromete más a los proveedores, constructores y demás participantes de la industria a buscar soluciones para no impactar en el precio final a los compradores de vivienda, pero también a los que rentan, y a los que se proponen adquirir su terreno o bien construir y remodelar su vivienda. Simplemente está más caro y como lo dicen los analistas especializados este riesgo seguirá. Lo comentaba ayer con el Arq. Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de México (CAM-SAM) que no por llegar a diciembre 31 se bajará la inflación; esto como lo comentó él y lo hacen con preocupación muchos jugadores de la industria, es justo qué hacer hacia los próximos años con este gran indicador en contra

Este será justo uno de los temas que se abordarán mañana en el Foro Inmobiliario 2021; 1er Encuentro estatal con AMPI Hidalgo, porque es un tema que ya no se puede negar: ¿cómo lograr que no se desperfile el comprador, el que renta el que autoconstruye si el salario no aumenta en la proporción que los precios de todo, incluidos los precios de los materiales de construcción?

Pues tendré el gusto de plantearles una opción, también para que esos asesores inmobiliarios sean “autosostenibles” de aquí al 2024.

FOVISSSTE PARA TODOS AVANZA .

También ayer platicamos en el face con el Vocal Ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodríguez López y con el coordinador hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) Enrique Margain Pitman sobre los avances del cofinanciamiento #FovisssteParaTodos, esto es el único cofinanciamiento que maneja el Fovissste a partir del 2020.

Y la verdad es que es un logro con mérito colocar más de 3,500 créditos por más de 4mil millones de pesos, con un crédito promedio que supera el 1.2 millones a su vez; pero que no tiene límite de financiamiento salvo considerar lo que pueda pagar el solicitante del crédito.

El Vocal Ejecutivo del Fovissste informó que se diseña un nuevo producto para vivienda como los sindicalizados, pues estos trabajadores han apoyado mucho a las instituciones y se les debe dar ésta oportunidad de tener crédito para obtener su casa.

En el mismo sentido, Margain no descartó que antes de que finalice el año se tengan buenas noticias para ese sector que también.

Así que los super equipos de HSBC y Fovissste preparan próximos lanzamientos.

Estaremos pendientes

POR CIERTO

Ayer Mujeres Líderes por la Vivienda y del Sector Inmobiliario (MULIV) y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México-Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM), firmaron un convenio de colaboración con el que intercambiarán información para contribuir al desarrollo del sector vivienda e inmobiliario en el país.

Seguramente sabremos de sus objetivos y grandes retos más adelante, pues se suman diferentes instituciones para impulsar por ejemplo la sustentabilidad y la ética y responsabilidad social.

PREGUNTA

Opina:

Entonces la pregunta es

¿Conoces a qué acuerdos se sumo México en la COP 26?

Porque por ejemplo reducirá la venta de automóviles que usen gasoline y diesel de aquíe al 2040

Y también firmó la reducción de gas metano por 30% en nueve años, esto y más que nos interesará saber cómo se logrará

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

Hoy #ViajandoEnConcreto Tamaulipas está de vuelta en Congresos nacionales, ferias playas, biosfera y gastronomía con Fernando Olivera ( @ferolivera09 ), Secretario de Turismo de Tamaulipas @VisitTamaulipas).

por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

12 de Noviembre

1er Foro Inmobiliario organizado por AMPI Hidalgo con sede en Pachuca

18 de Noviembre ¡16 años de En Concreto!!

Conoce a los ganadores el 18 de noviembre a las 18 hrs

PREMIO LÍDERES DE LA INDUSTRIA

(Hombres, mujeres líderes de la industria; además de marcas, empresas, analistas, notarios, etc… Son 12 categorías) y, los reconocimientos que sugieres…

👏No te lo pierdas por facelive el 18 de noviembre a las 18 horas @enconcreto

Síguenos todos LUNES En Concreto en @Contrareplica

Seguimos en pandemia ¡¡Cuídate y cuida a los demás!

¡Hasta el próximo Martes!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com