Ayer en el panel #MujeresdelaIndustria destacadas líderes del sector inmobiliario y directivas además de empresarias resaltaron que hacen falta herramientas e impulsos por parte del Gobierno y también de la iniciativa privada para que las mujeres puedan trabajar, desarrollarse profesionalemte y además de ganarse “el pan de cada día” lograr desempeñar su rol como madres.

Resaltó que hoy el rol de las mujeres respecto a los hombres en el cuidado de los hijos y actividades en el hogar continua siendo prioritario y casi exclusive de las mujeres, por lo que se requiereuna mayor concientización y equidad para que las madres puedan tener un desarrollo más pleno, coincidieron las profesionales del sector inmobiliario.

Cristina Velarde, directora del Comité de la Mujer Inmobiliaria y vicepresidente de relaciones institucionales de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C.; Verónica Pérez, directora de Crédito Hipotecario de HSBC; María Mater de la Mora, presidente de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria ( APCI ), así como Inés Muñoz Socio director de Opción Financiera, destacaron que la carga de actividades se ha incrementado para las madres debido a la pandemia y no es un secreto que ellas tienen que adopter el papel de maestras y acompañantes de los hijos y, como todo se ha venido desarrollando en casa, es difícil divider de los tiempos y áreas de trabajo.

De hecho hay muchas mujeres que han renunciado y otras han perdido sus trabajos que de acuerdo con el INEGI además son las más afectados por el desempleo.

Para las mujeres “la experiencia de ser madres, adquiere una gran relevancia en sus vidas, y también implica una gran responsabilidad para toda la vida”.

Hoy, lo que hace falta y que solo algunas empresas consideran son herramientas sobreotodo guarderías, estancias infantiles, ayudantes en el hogar y respeto a las mujeres que tienen actividades profesionales desde casa.

Hay mucho por avanzar para que se reconozca la gran aportación que en lo profesional realizan las mujeres al trabajar y por otro lado, la gran importancia que, como impulso y núcleo de las familias desempeñan.

“Ser mamá ha sido el reto más grande de mi vida. Todas las que somos mamás vamos a coincidir porque es una tarea muy gratificante y con mucha responsabilidad. Fui mamá desde los 20 años y tengo dos hijos, de 27, 22 y una niña de10 años. Y sobre todo los mayores, han sido mis compañeros, amigos y confidentes. Ser mamá tan joven me ha dado esa energía”, expuso Cristina Velarde Tirado.

Verónica Pérez contó que se enteró que sería madre al mes que tuvo un ascenso, lo cual no representó un límite para su desarrollo profesional, ante lo que recomendó tener equilibrio, organizarse y no ponerse límites.

Los hijos, dijo, “son como un motor y podemos seguir preparándonos, seguir emprendiendo, porque esta pandemia nos ha dejado un ejemplo de resiliencia impresionante, y sabemos que podemos salir de las cenizas más profundas, podemos reinventarnos”, subrayó Inés Muñoz.

María Mater de la Mora destacó la importancia de realizar una agenda, estructurar y disciplinarse para realizar las actividades tanto profesionales, como las de organización del hogar y atención a los hijos. Se deben respetar los horarios y a su vez, hacerlos explícitos a los clientes y compañeros; en general respetar y hacer respetar tiempos de trabajo.

Las mujeres avanzan y aportan mucho en lo profesional, pero requieren herramientas de apoyo, sobretodo para que contínuen impulsando al núcleo familiar y más aquellas que son mamás y que desempeñan un rol muy importante, incluso para equilibrar con su pareja las responsabilidadades.

Una encuesta hecha por Vivanuncios reveló que el 19% de las viviendas compradas por crédito hipotecario son pagadas por las mujeres; 59% por ellas y sus parejas y 21% solo por el hombre de la casa y finalmente que a 1% se las financiará un familiar.Pero seguramente este porcentaje va avanzando por parte de las mujeres que se hacen cargo del pago de su propia hipoteca para tener su casa.

Y por su parte un comunicado de Capital de México, plataforma de asesoría inmobiliaria señaló que de acuerdo con un estudio realizado, 84 % de las mujeres mexicanas compra su casa o departamento por medio de un crédito del Infonavit, 56 % son millennials y 66% cuenta con la preparatoria terminada, como el rango máximo de estudios.

“El análisis refiere que 48% de las féminas interesadas en un inmueble son mamás, y esa es la principal razón de tomar la decisión de comprar una propiedad, debido a que quieren brindar un lugar especial a sus hijos y acceder a una mejor calidad de vida”.

