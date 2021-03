• Los nuevos créditos del Infonavit

16 de abril es la fecha en que se presentarán las reglas de operación de la nueva Ley del Infonavit. Y a partir de allí se empezarán a presenter mes a mes los nuevos créditos que abarcan una gran diversidad para incluir a todos los trabajadores y buscar satisfacer todas sus necesidades a lo largo de su vida, con todo tipo de formulas que le permitan hacerse de su vivienda, de su hogar.

Ayer en conferencia de prensa Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit quien precisó que se encuentran en mesas de negociación y diseño de las reglas de operación con los tres sectores que component al organism: empresarial, laboral y gobierno.

Resaltan muchas consideraciones que brindarán a todos los trabajadores facilidades para el acceso al crédito, pero voy a citar dos casos: el primero de aquellos derechohabientes que ya no están activos, pero con que estuvieran alguna vez cotizando podrán retomar su subcuenta y ejercer un crédito; y las empleadas domésticas ya podrán comenzar a cotizar al IMSS con lo que es viable que puedan ser nuevas derechohabientes del Infonavit.

En el primer caso pienso en muchísimas personas que perdieron su empleo y que dejaron allí su subcuenta, sus ahorros esperando poder ejercerlos cuando retomen un trabajo y luego, tenían que sumar un año para volver a ser sujetos de crédito por parte del organism, y casi en general con todas las instituciones financieras; ahora el Infonavit rompe esta limitante y les permitirá ejercer su crédito. Esto es relevante porque permitirá el acceso a una vivienda a miles de trabajadores sobretodo en este contexto donde prevalence la pandemia y la tardanza para que las personas recobren su empleo. Y en cambio la necesidad de la vivienda es imperante.

También lo retomó ayer Martínez Velázquez cuando se refirió a la citas del titular de Sedatu basadas en la información del RUV al mencionar los 9.4 millones de viviendas en rezago de las cuales el 70% require mejoramientos o remodelación, en cambio el resto sí se refiere a la necesidad de viviendas nuevas o bien la construcción de estas.

Muy interesante el impulse que se dará con la nueva Ley a la autoproducción además de a la autoconstrucción; el funcionario distinguió que en el primer caso el trabajador se hace cargo de cómo se construye su casa, de quién contrata, etc; a diferencia del 2o caso donde la construye el mismo.

Pero hoy que arranca la 84 Convención Nacional Bancaria en su modalidad digital, por primera vez, lo cual es verdaderamente novedoso y limitante en cuanto a información (pues nos perdemos de la posibilidad de platicar con los directivos bancarios, funcionarios y demás personajes que asisten presencialmente en una Convención tradicional a Acapulco); pero nos recuerda que hace un año el Director del Infonavit presentó con el aval de la banca el Crédito Infonavit más crédito de la banca. Este tuvo que entrar a un impasse y afinarse a raíz de la pandemia. Pues justo hace un año se declare la pandemia; pero hoy se anuncia su arranque con grandes expectativas.

¿Cuántos créditos de cuenta Infonavit más crédito bancario se van a dar en el primer año?.

“Ahí…no me atrevería a darte un estimado, es un producto completamente nuevo, que nunca se había hecho en el Instituto, pero nosotros lo que sí estimamos es que al menos hay 1 millón de cuentas en el Instituto que les podría resultar atractivo usar este esquema”.

El director del Infonavit precisó que son 1 millón de personas que hemos perfilado que tienen, precisamente, entre 40 y 60 años, que tienen más de 100 mil pesos en su Subcuenta de Vivienda; y que por el último empleo que nosotros tenemos registrado en nuestra base de datos son trabajadores que ganaban entre 40 mil y 50 mil pesos al mes.

“Entonces, son trabajadores que seguramente tienen ingresos, porque son seguramente patrones, creemos que eso es como el target específico de este tipo de productos, pero tendremos que ver ya una vez que salga cómo se comporta la demanda. Una vez que lo lancemos creo que ya sería mucho más prudente hacer estimaciones puntuales mes con mes. Pero por ahora yo te diría el universo potencial es ese”, precisó.

La pregunta que quedó en el aire, es cómo vendrán los cofinanciamientos ahora con la banca.

Lo relevante es la afirmación de Martínez Velázquez:

“Durante años, el Infonavit fue una Institución monoproducto, porque sólo tenía básicamente el crédito tradicional hipotecario que lo financiaba con recursos del Fondo y cofinanciados y demás, pero tenía otros elementos de mejora y demás que no financiaba con cargo al Fondo, sino era con entidades financieras y con garantía de la Cuenta de Vivienda.

“Ahora lo que vamos a ver es que, cuando se plantean estos elementos en la Ley, por ejemplo, que trabajadores que antes no tenían acceso lo tengan, o que el Infonavit pueda dar créditos ilimitados vamos a tener que ver que el Infonavit empieza a generar muchas opciones de financiamiento, muchos productos, como le dirían los banqueros”.

Así reiteró: “Vamos a tener, vamos a pasar de un portafolio monoproducto a un portafolio multiproducto”.

POR CIERTO (La Convención Nacional Bancaria)

La Asociación de Bancos de México (ABM) realizará su 84 Convención Bancaria, en la CDMX bajo un formato virtual y con la presencia en sus instalaciones centrales de pocos ejecutivos y funcionarios, con el tema “La banca como impulsor del crecimiento económico 2021”, los días 11 y 12 marzo.

El tradicional evento bancario se realiza de forma anual, mayoritariamente en el Puerto de Acapulco y todos a excepción del que se realizará fueron presenciales, por lo que es de resaltar el esfuerzo que se hace para evitar que la pandemia de Coronavirus lo impida.

El evento contará con la presencia de importantes personalidades del mundo financiero, como se observa en su programa:

Jueves 11 de marzo

Por la mañana se realizará el Panel “Las Mujeres en la Banca: Impacto de la Pandemia y Visión de Futuro.”. Ana Botín, Presidenta, Banco Santander; Elizabeth Duke, Governor of the Federal Reserve (2008 – 2013); Galia Borja Gómez, Subgobernadora, Banco de México; Moderador: Alicia Salgado.

Por la tarde se tendrá al presidente de la ABM Luis Niño de Rivera, con el mensaje de bienvenida y posteriormente darán su discurso Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), seguido de Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), después Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México (BANXICO) y la declaratoria inaugural por parte de Arturo Herrera, secretario de SHCP:

Viernes 12 de marzo

Por la mañana se realizarán tres paneles que tocarán los temas de “A Simple Framework for the 2021 Global Economy and Markets.”; Open Banking; “Relación México – Estados Unidos y El futuro de las inversiones: El camino hacia una economía de bajas emisiones.

En la tarde se tendrá el Mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, de Luis Niño de Rivera Lajous, presidente saliente de la ABM, Daniel Becker Feldman, presidente entrante de la ABM y la clausura del evento por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Es de señalar que, en la sesión vespertina, Daniel Becker Feldman recibirá de Luis Niño de Rivera el mazo de mando, que simboliza el inicio de su gestión como presidente de la ABM durante los próximos dos años.

