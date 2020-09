Columna En Concreto 10 de septiembre

*Perfila Fovissste un crédito único

*Va la auditoria al Infonavit

Lamentable la pugna por el control de la presa “La Boquilla” en Chihuahua

*Hoy # EnConcretoContigo por #FacebookLive con el movimiento d ela vivienda media a las 10 am y los créditos accesibles de @Scotiabank 13.30 horas

Agéndate 29 de septiembre#DIÁLOGOSENCONCRETO Avances de la reconstrucción

Por Mariel Zúñiga

FOTO: Arranque de #FovisssteparaTodos

Ayer platicamos #EnConcretoContigo con Enrique Margain Pitman director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC y con Salvador Arriscoreta, subdirector de Crédito del Fovissste y además de presentar grandes avances en la demanda por #FovisssteparaTodos ,este último resaltó cómo al lograr un producto con tasas entre 7 y 8%; CAT entre 8 y 9%, que no requiere de sorteos para su asignación y otras tantas características que lo hacen accesible y por mucho el mejor crédito actual en el mercado este puede sustituir al resto de los créditos del Fondo en un mediano plazo.

En ese sentido, Arriscorreta aclaró que Fovissste para Todos será el único producto hipotecario del futuro del Fovissste, pues “ya no tendría razón de ser tener otros productos” con tasas mayores, si ya logramos esta sinergia y el mejor producto hipotecario del mercado”.

Esto sería una enorme innovación para el mercado y sin duda facilitaría el proceso de selección que hoy se hace con base a múltiples productos y además suena que la administración también sería más ágil.

Algo de lo más relevante es que este financiamiento puede llegar desde 100mil pesos hasta 4.8 millones de pesos o más. Así que en estos cajones entra cualquier tipo de salario y solicitud de los diferentes trabajadores de dependencias del gobierno.

Hoy #FovisssteparaTodos tiene 2mil 400 solicitudes en la tubería; más los 75 créditos ya firmados y 200 a punto de firmarse.

“En la medida en que s elogre mayor difusión del producto este tendrá mayor demanda”, precisó Margain y sin duda tiene razón. El crédito va a la alza.

Para muestra un botón: precisaron que en el último mes ha habido más de mil ingresos.

Y además vienen todavía otros “condimentos” que siguen complementando este producto para hacerlo un “súper crédito”. Por ejemplo, a partir del lunes 14 de septiembre se podrá aplicar para el 2º crédito (esto es después de haber liquidado el 1er crédito con el Fovissste) y, a partir del 28 de septiembre también podrá ser un crédito mancomunado y que también podrá ser utilizado por aquellos trabajadores quienes tengan ingresos adicionales.

De hecho el Subdirector de Crédito del Fovissste anticipó que incluso se analizan otras fórmulas que darán mayor acceso a las familias al crédito, como puede ser sumar a padres e hijos.

Así, el crédito del Fovissste, en el que trabajaron más de un año antes de presentarlo en la 1ª mitad de este 2020 y que está siendo un “bálsamo” para los trabajadores del Estado en el contexto de la pandemia, bien que se perfila a ser ese crédito ideal único que ofrecerá el Fondo en breve.

Margain Pitman destacó en la entrevista otros de los beneficios de #FovisssteparaTodos: no requiere sorteo, los créditos son en pesos y a tasa fija, el pago es mediante descuento vía nómina, y no hay comisión por apertura ni gastos de investigación ni comisión por administración y tiene el CAT más bajo del mercado.

Pero aún hay más con este crédito al que se puede sumar un financiamiento adicional del banco si el trabajador comprueba ingresos adicionales. Así los dos créditos funcionarán con un mismo instrumento jurídico, una misma escritura, pero el trabajador pagará #Fovisssteparatodos mediante descuento vía nómina, y el financiamiento adicional directamente con el banco HSBC

Una buena fórmula a la que están convocados a participar el resto de los bancos. Ya veremos cómo y cuándo se suman…

Por cierto…

La Suprema Corte de Justicia aclaró que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sí está sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por otra parte, seis ex Secretarios de Salud presentaron un plan para ayudar a reducir 27 mil muertes en México por la pandemia y sólo nos encontramos con una respuesta como está de parte del Subsecretario López Gatell: “que patenten su solución”

https://aristeguinoticias.com/0909/mexico/que-patenten-la-solucion-lopez-gatell-a-exsecretarios-de-salud-que-prometen-acabar-con-pandemia-en-8-semanas-video/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091

En otra parte, muy lamentable el enfrentamiento de la Guardia Nacional con civiles por el control de la presa “La Boquilla”. Una pareja resultó muerta ayer y en tela de juicio el papel de la Guardia Nacional.

https://www.animalpolitico.com/2020/09/enfrentamiento-guardia-nacional-presa-la-boquilla-muertos/



PREGUNTA

¿Cuál crees que es el objetivo de la auditoría en el Infonavit?

AGENDA

*Hoy nuestra cita doble #EnConcretoContigo por #FacebookLive ➡️ 10 am para conocer cómo se desplaza la vivienda media, la ganona de la pandemia. con Dionisio Sánchez, Director de GrupoReto

Y a las 13.30 con Paulina Prieto Higuera, la VP de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: LIGA: https://bit.ly/2EOmn9X

¡Conéctate! ¡Participa! ¡Comenta! Tú haces la diferencia

¡Hasta el próximo Martes!

Nota: El lunes estamos en @Contrareplica

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com