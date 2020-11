*El grave problema del déficit de vivienda social; la autoconstrucción no asegura abatir el problema

**Foro Universitario de Vivienda con la UNAM: Jueves 12 por #facelive 9 a 14:30 hrs

*#EnConcretoContigo te presenta a los nuevos líderes de la industria: #FacebookLive 10am

Por Mariel Zúñiga

Foto:Elagora.com.mx

La mayor demanda y el mayor déficit de vivienda en México es la del segmento social, la económica, la básica. Y sin embargo, no se ha dado con la estrategia para reactivarla, para hacerla un negocio viable para los privados y representa un reto para el gobierno que no puede atender solo, sin los constructores, sin los desarrolladores. Es una fórmula que tiene forzosamente que sumar. No restar.

Cuando dejó de haber tierra para construirla: céntrica, con servicios, o al menos cerca de la dotación de servicios, con precios accesibles para poder construir allí y luego con el cambio constante de políticas que terminó por eliminar los subsidios para facilitar la compra de esta vivienda social; los desarrolladores fueron migrando a edificar vivienda con mayor valor.

Hoy son pocos los que se enfocan a construir y desarrollar, aún más allá, las fórmulas de convivencia y mantenimiento de estas unidades.

Da gusto conocer la tradición y trabajo de quienes se mantienen en ese nicho como Grupo Vivo, que reconoce todas las dificultades para hacer no sólo su negocio, sino su vocación que es construir comunidades. Esto es desarrollos de vivienda con estrategias para la convivencia, para la conservación de valores y construcción de comunidades.



Es una vocación loable de verdad y cada vez menos detectable.

Platicamos ayer con Erick Olvera vicepresidente del consejo de Grupo Vivo y director general de Convivencia AC. quien hizo un llamado para apoyar a las más de 150 comunidades afectadas por las inundaciones en Tabasco y Chiapas.

Llamado que es importante atender. Una opción es la Cruz Roja; la oficina de Representación del Gobierno de Tabasco y Chiapas aquí en la Ciudad de México y también con la Federación de Empresarios de Tabasco (en redes sociales).

LA AUTOCONSTRUCCIÓN PROPUESTA INSUFICIENTE

Platicando con diversos desarrolladores con experiencia, nada novatos apuntan a cómo sí puede cambiar la distribución de los créditos, por ejemplo de Infonavit y Fovissste con el impulso al otorgamiento para construcción en terreno propio que comienza con la adquisición de terrenos.

No obstante, reflexionaron que este esquema no representa una solución para abatir el gran rezago de la vivienda social sino más bien representa un enorme riesgo de construir vivienda con alguna irregularidad que no la haga segura, ni de buena calidad. Es muy grande el reto de los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) para darle seguimiento a las familias, a las personas que obtienen un crédito para construir y que requieren de asesores para todo el proceso desde la compra del terreno; de los materiales; para la construcción adecuada y en zonas que no representen riesgo para las familias.

Valuadores, analistas y constructores coinciden en que esta fórmula de facilitar la autoconstrucción en terreno propio, puede ser parte de la solución, pero implica una enorme responsabilidad que incluso, puede ser insuficiente por parte de los Onavis para brindar asesoramiento a cada solicitante de crédito en esta modalidad.

Ahora funcionan líneas como la 2 y 3 en Infonavit que trabajan de esta forma e incluso se está impulsando la línea 6, con las modificaciones a la iniciativa de Ley que aún está en el Congreso, retrasada por la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2021; pero sin la debida supervisión, sin los suficientes supervisores –que se requieren en una gran cantidad-; no se asegura una construcción adecuada, con calidad ni segura, advirtieron varios desarrolladores consultados. (y eso que algunos de ellos también comercializan lotes con servicios; así que ya participan desde hace años en parte de este esquema. No les es desconocido, pero ellos se aseguran de la calidad de los terrenos y de que tengan los servicios de infraestructura suficientes y necesarios)

En conclusión: la autoconstrucción requiere una gran cantidad y calidad de supervisión que en este caso representa un gran reto para los Onavis.

Esto es parte de lo que también Erick Olvera de Grupo Vivo como otros desarrolladores expertos de la industria reclaman una política de orden constitucional que no cambié en cada sexenio y que vaya ligada a una política urbana de largo plazo y transexenal.

“Para abatir el rezago de la vivienda y solucionar las problemas que presentan las ciudades, se requieren políticas urbanas claras y de largo plazo y un marco regulatorio inamovible que incluyan desde los municipios hasta la federación”, expresó Erick Olvera, quien precisó que si se hacen ajustes en la política urbana cada tres años, será difícil que realmente se resuelvan los problemas de las ciudades.

Señaló que incluso sería necesario plasmar esta política urbana en la Constitución, y que se pudieran alinear todos los ordenes de gobierno para enfrentar el problema del crecimiento urbano, los países que han tenido éxito tienen políticas de más de 50 años, dijo.

POR CIERTO

Se sumó FOVISSSTE al “Buen Fin” otorgando créditos sin costo de avalúo

Además amplío su periodo a más allá del #BuenFin y se beneficiarán los derechohabientes que tramiten y obtengan sus créditos del 9 de noviembre al 6 de enero tendrán este beneficio

Se beneficiarán todos los derechohabientes a quienes se les autorice o inicien la formalización de sus créditos con el producto “FOVISSSTE para Todos” del 9 de noviembre de este año al 6 de enero de 2021, no pagarán el avalúo de la vivienda.

Si te interesa tomar un crédito hipotecario échale ojo a las promociones del #BuenFin porque participan los bancos y también el Infonavit

PREGUNTA

¿Cómo eliges las compras que harás en el Buen Fin?

AGENDA

*Hoy tenemos una cita 10:00 am con Sergio Leal

@SergioLealVinte Presidente Ejecutivo de inmobiliaria

@Vinte_Mx Premio al proyecto Vivienda Cero Gas en alianza con @Conavi_mx @Infonavit @AlenerMexico

¡Envía tus preguntas #EnVivo !

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA:

https://bit.ly/2S4aPCK

¡Conéctate! ¡Participa! ¡Comenta! ¡Tú haces la diferencia!

¡Hasta el próximo Jueves nos vemos en el #ForoUniversitarioVivienda @enconcreto con la @UNAM Facultad de Arquitectura de la UNAM por Facelive de 9 a 14:30 horas!

Nota: El lunes encuéntranos en @Contrareplica

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com