Columna En Concreto 10 de marzo

La construcción de vivienda social se está deteniendo y con ello de la mano va la reducción de la colocación de créditos, por primera vez desde que empezó la pandemia y esta difícil época en donde más bien los hipotecarios habían crecido en monto aportado.

Es lo que se está detectando en el termómetro de la economía, pero al parecer todavía no lo cuantifican los banqueros ni las autoridades.

Hace algunos años los directores del Infonavit llamaban a los desarrolladores a construir vivienda económica. Hubo oídos sordos o al menos eso se pensó porque el resultado es que se dejó de construir ésta vivienda por muchas razones que ahora trascienden como falta de tierra buena, bonita y barata. Esto es con infraestructura y servicios y además cercana a centros de ciudad entre otros, con medios de transporte para facilitar la movilidad.

Así se generaron ciudades que hoy se conocen como “fantasma”, ciudades abandonadas porque como están tan alejadas de todos los servicios, ya pocos son los “valientes” que por no tener donde más vivir o por otras causas se quedaron a vivir allí, de donde todos los demás prefirieron huir.

Pero ahora el problema no se constriñe a la vivienda social, a la de menos de 350 mil pesos; ahora las dificultades se exportan a la vivienda media de 500 mil a 2.2 millones según algunos parámetros.

Esto lo venimos señalando como un problema que la pandemia “oculta”, pues hay tanto que atender en el contexto como los efectos de la inflación, el encarecimiento y escasez de materiales como el acero, etc; además la política monetaria que aplicar los bancos centrales como aquí Banxico, y además la inseguridad y la falta de certidumbre jurídica para los proyectos inmobiliarios y para la industria en general, lo que está inhibiendo la inversión, que entonces pasan desaparecibidos otros sucesos en la economía y en lo social como es la falta de construcción de vivienda que se requiere como también la falta de importación de maquinaria y equipo lo que refleja el deterioro del mercado interno.

Así mujeres líderes de la industria señalaron lo importante que es el respeto al Estado de derecho y la certidumbre para detonar a toda la industria de la construcción, pero en particular al tema del que hablamos: al mercado inmobiliario y a la industria de la vivienda.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, En Concreto llevó a cabo el panel Mujeres, ¿Cómo reactivar a México?, donde la directora de Procsa, Lidya Álvarez, y la vicepresidenta Nacional de Desarrollo Empresarial CMIC, Anakaren Gómez Zuart, denunciaron la falta de certidumbre jurídica y la violencia como factores que detienen la inversión privada.

Las representantes de la industria recalcaron que a pesar de la detonación económica que otorga la industria de la construcción, ésta no vislumbra apoyo por parte de la administración pública federal.

“Si hay una industria que genera trabajo son los que hacemos vivienda. El panorama no es alentador, pero si nos dan estímulos a la vivienda podemos tener una mejoría en la dinámica social y económica”, señaló para el panel organizado por Grupo En Concreto, Lidya Álvarez Marina.

La directiva de Procsa y ex presidenta de Canadevi Valle de México en dos ocasiones, expresó la necesidad que tiene el sector de la construcción por un mensaje de certidumbre por parte del Gobierno, al igual que dejar de lado la subjetividad y demora en los trámites, para movilizar la economía en el país.

Esta no es más que un par de voces que reflejan el sentir de toda una industria que ha sido en otros tiempos considerada el termómetro de la economía; hoy está dos rayitas después del punto, pero tiene una gran importancia económica y social. Y si no, al tiempo veremos justo esta falta de producción, de construcción y los daños que ocasiona en el ambiente social de los mexicanos.

El “monstruo de 5 cabezas” vs el que va Infonavit: el coyote

El Comic que lanzó Infonavit ayer al menos en conferencia de prensa y que colocará en sus Centros de Atención en el país es muy básico. Esto nos lleva a reflexionar que los mexicanos en verdad necesitan el acercamiento del Instituto y que hay muchos que no conocen cómo ejercer su crédito, por más que el organismo sea popular hay quienes no saben cómo acercarse y por dónde empezar, por lo mismo no saben qué es un coyote y caen en sus redes llegando a tener problemas serios y hasta la pérdida del dinero de su crédito.

Este es el primer cómic Infonavit Fácil, titulado “El súper poder contra los monstruos de cinco cabezas” del cual Gustavo Rivera, subdirector de Comunicación explicó que éste fue el primer número, de cinco cómics, con tiraje de 500 mil ejemplares que serán distribuidos a nivel nacional en los Centros de Servicio Infonavit (CESI) de forma gratuita.

El objetivo: fortalecer la comunicación directa y sin intermediarios con sus más de 70 millones de derechohabientes y frenar los abusos de falsos gestores y ‘coyotes’.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto confió en que con esta estrategia de inclusión financiera se pueda explicar a los derechohabientes cómo funcionan los créditos y la subcuenta de vivienda y que se llegue a aquellos mexicanos que no usan información digital aún.

Se le cuestionó cuál es el tamaño de los abusos y fraudes hacia los derechohabientes y quedaron en enviar la información para precisar y mostraron gráficas sobre números contabilizados de abusos o intentos e incluso de algo que destaca: la usurpación, el robo de identidad.

Así, destacaron que los estados de los cuales se reciben más denuncias son: CDMX, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

