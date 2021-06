Grandes perspectivas del crédito hipotecario para este 2021.- BBVA

Cambios en Hacienda, ¿por qué ahora?

Cambios en MULIV; asume nueva Presidenta



#ViajandoEnConcreto por #FacebookLive 15hrs

Por Mariel Zúñiga



Foto: GEC #EnConcretoContigo con Pablo Sadek de BBVA

Las perspectivas de BBVA en cuanto a crédito hipotecario son muy optimistas. El banco múltiple que coloca 1 de cada 4 hipotecas en México y que sólo es superado por el Infonavit está viendo una mejoría desde fines del 2020.

Mientras el promedio de la banca hipotecaria cayó un 9% promedio en 2020 por el #Covid , BBVA sólo cayó 6% y ya se está recuperando rápidamente como si nada debido a la gran demanda de sus créditos que no tienen “piso” y no tienen “techo”, esto es que no hay un mínimo ni un máximo de crédito, le prestan al solicitante lo que puede pagar en una proporción de 3 veces más salario de lo que tiene que pagar por mensualidad de la hipoteca.

En estos primeros tres meses del 2021 su colocación creció 10% en número de créditos y un 26% en el monto de créditos colocados, frente al primer trimestre del año pasado, informó Pablo Sadek González, Director de Desarrollo de Negocio Banca Hipotecaria BBVA.

En la plática con #EnConcretoContigo el directivo reiteró que el panorama es muy alentador, ya que durante los primeros cinco meses del año, ha colocado 45% más créditos en comparación con el año pasado, por lo que esperan que este año cierre con números por arriba del 2019.

“Nosotros contra 2019 quedamos 6% por debajo en 2020, no, nos fue nada mal y este trimestre va mejor que eso, yo creo que vamos a superar el 2019, sin duda este año será muy bueno para el mercado hipotecario” mencionó Pablo Sadek.

A esto hay que sumar que las tasas de interés son bajas, las condiciones de seguros y los “paquetes” que ofrecen los diferentes bancos siguen siendo muy atractivos

Esto se prevé que se mantenga este año, pero hay que estar a las “vivas” de cuando cambien las condiciones, la señal puede ser que la dé Banxico cuando incremente su tasa de referencia, esto reflejará que el costo del dinero se encarece y por lo tanto la era de las tasas bajas se acabará en México; pero esto no es inmediato.. Respiremos este año al menos…

Por cierto

Ayer se celebró la Asamblea de @Muliv las Mujeres Líderes Por la Vivienda y Sector Inmobilairio en donde tomó posesión como nueva Presidenta la Arquitecta Bertha Loena Mercado Acevo quien estára haciendo equipo con Marisol Becerra como Vicepresidenta; Cony Guevara como Secretaria y Lety Figueroa quien sigue como Tesorera

Fueron tres años en donde Jacqueline Villaseñor estuvo al frente de Muliv y hoy queda como Presidenta del nuevo Consejo Consultivo de la Asociación

Mucho orgullo de todas las socias participantes y muchos retos por recorrer. Felicidades!

¿Y te enteraste que ya no se realizarán a partir de la próxima semana las conferencias por la tarde sobre estatus de Salud, es decir del Covid?

PREGUNTA

Opina:

¿ Por qué ahorita el cambio en Hacienda y el nombramiento de Herrera como candidato a suceder en Banxico cuando éste debe dares hasta diciembre?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

¡Hoy te esperamos en una nueva edición de #ViajandoEnConcreto a las 15:00 hrs! Te presentamos todo sobre la 45ª edición del #TianguisTurístico en Mérida, además de los atractivos del Estado con Miguel Andrés Hernández, subsecretario de Promoción e Inteligencia de Mercados de la Sefotur de @YucatanTurismo .

#EnConcretoContigo 15:00 P.M. por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

¡Hasta el próximo MARTES!

Sigue nuestra columna los LUNES En Concreto en @Contrareplica

¡Cuídate! Seguimos en pandemia ¡Protege a tu familia!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com