Columna En Concreto 10 de Febrero

Hemos hablado de lo retador que comenzó este año, donde más que estímulos toda la industria se topó con grandes dificultades. No obstante, hablemos de cuáles son las oportunidades para empresas emprendedoras y para otras que otrora estaban posicionadas, pero que ahora han tenido que incursionary de otra manera a otros mercados.

Hoy aplica el principio darwiniano: adaptarse o morir.

Así, con la inflación, encarecimiento de los materiales de construcción, la escasez y elevados costos de la tierra además de los permisos y licencias para la edificación no solo de Vivienda sino de proyectos inmobiliarios en general.

Pero, ¿qué está funcionando?

Uno, que representa un problema a mediano plazo: la construcción e impulso de la construcción de Vivienda media, que tiene los días contados a consecuencia del alza de precios que comentamos anteriormente y que está llevando a una crisis que en el mediano plazo puede sumarse al rezago en la construcción de Vivienda social, que ya es un problema, ocultado por la “pandemia” porque ahora todos los conflictos y situaciones de caída, por ejemplo de algunas industrias como la de la construcción se le atribuye al Covid, pero hay que revisar los datos, pues esos declives iniciaron en el 2018 y otros, un poco antes. Y ya se vienen arrastrando, como la falta de construcción de Vivienda social de 300mil pesos y menos desde hace una década con consecuencias que se agravan de a poco en poco, hasta que se detone otro tipo de daño o crisis collateral.

Pero centrémonos en oportunidades.

“La pandemia ha reconfigurado el sector inmobiliario, el cual busca adaptarse a la nueva realidad para poder recuperarse totalmente del impacto económico del inicio de la pandemia del coronavirus (Covid-19), por lo que ya hay señales de cambios tanto de lado de la oferta como de la demanda ante el nuevo escenario económico y social.

“Especialistas coincidieron que uno de los sectores más dinámicos durante el 2021 fue el de la vivienda media y uno de los más afectados fue el segmento residencial; sin embargo, no ven señales de alarma en algún rubro en especial, simplemente se percibe como un proceso natural ante el contexto de recuperación económica y los factores que se han detonado en la nueva realidad”, precisa informe de Tinsa, consultora inmobilaria.

Otra oportunidad:Hoy la franja norte del país se “coece” aparte. Allí las estadísticas de los analistas hablan de cómo Nuevo León, incluso desde Jalisco que presente un panorama inmobiliario voyante aunque con sus propias inercias.

Pero en sí la frontera norte, los estados de esa franja representan oportunidades y crecimiento para éste mercado y por supuesto para la Vivienda.

También en los estados del sur donde se alojan proyectos de infraestructura icónicos para este gobierno.

Y por otra parte, hay oportunidades para empresas que emprenden nuevos negocios o nueva forma de hacer los negocios. Por ejemplo, aquellas que compran, remodelan y venden las viviendas usadas (casas, departamentos).

Ellas han visto que pueden complementar su labor con apoyo de agentes inmobiliarios a quienes buscan hacerles atractiva su participación, su ganancia colaborando con éstas empresas que, relativamente son de reciente operación en México ( 1 año a lo más).

También que es insuficiente vender o apoyar en la venta a propietarios de inmuebles, por ello ahora asesoran para que los interesados en comprar puedan contar con créditos tanto de Organismos Nacionales de Vivienda como Infonavit o Fovissste, o bien de la Sedena, pero también de la banca.

Por cierto

Hoy se espera la noticia del alza de tasas de interés por parte de Banco de México (Banxico), en realidad esto traerá consecuencias justo para lo que exponemos aquí como el costo del dinero para los solicitantes de cualquier tipo de crédito de la banca.

Ya en crédito hipotecario la tasa va un poquito más del 9% , aunque hay bancos que están haciendo una oferta que todavía se esfuerza en promover diferentes parquetes incluso con tasas por debajo de ese promedio, pero lo que es indudable es que tasas bajas son insostenibles.

Recuerde que la tendencia es que esta estrategia de frenar los altos costos, la inflación, se detenga subiendo tasas de interés esto es, encareciendo el costo del dinero.

Y quien le diga que esta situación durará hasta el 29 de febrero o en abril, etc. Miente, porque es como el covid, aún no se fe la fecha en que termine.

Ahora que la inflación se desaceleró, ¡pero sigue siendo la más alta en dos décadas!!

