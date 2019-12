Nace un gigante automotriz con Fiat y Peugeot que ahora serán una sola empresa. En México, la francesa tiene este año crecimiento en ventas.

En un mundo tan globalizado como en el que vivimos, las fusiones entre grandes corporativos se hacen más frecuentes sin importar el sector.

Esta semana, se confirmó una importante noticia para el sector automotriz mundial, resulta que por fin Fiat y Peugeot llegaron a un acuerdo para fusionarse, con lo cual se convierten en la cuarta firma automotriz más grande del mundo.

En las primeras noticias de esta enorme fusión se dio a conocer que Carlo Tavares, director general de PSA (Fiat), será quien dirigirá ahora esta enorme empresa.

En números, se podrá comprender el nuevo gigante automotriz, que ahora entró a taller para darle su tuneada, por lo que estará listo en aproximadamente año y medio para poder salir a las pistas. Con esta fusión se crea una empresa que tendrá ingresos de aproximadamente 170 mil millones de euros y presumirá una producción de 8.7 millones de vehículos anuales, que lo pone muy cerca de lo que hacen ahora Toyota y Volkswagen y Nissan- Renault.

No obstante, tendrán que iniciar con un fuerte apretón a costos, que es lo usual en fusiones de este tamaño, por lo que se verá un impacto en diferentes áreas, lo cual no hace muy felices a los colaboradores de cada una de estas empresas en todo el mundo.

Además de considerar que la industria automotriz en el mundo no está pasando por su mejor momento, por lo que el nivel de despidos puede ser brutal.

En México, también hay mucha curiosidad de lo que sucederá con esta gran fusión. Actualmente, cada una de las empresas maneja su propia estrategia de comercialización, publicidad y también atención al cliente, como vemos que sucede con Nissan y Renault. Sin embargo, esa estrategia puede cambiar.

Veamos algunos números de cómo va cada una de estas empresas en el país. En el caso de Fiat, sus ventas están integradas en la información del grupo en México FCA que incluye a marcas como Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Alfa Romeo, por lo que no tenemos el detalle de la marca originaria de Italia. Según los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), de enero a noviembre de este año, el grupo FCA donde se incluye a Fiat tiene una caída de 14.7 por ciento en sus ventas en comparación con 2018.

Para Peugeot la situación es muy diferente, según la AMDA las ventas de la francesa en los primeros once meses de este año son superiores en 13 por ciento, respecto a 2018, así que será muy relevante lo que se decida hacer en México con la estrategia comercial.

Además, Peugeot logró entrar a la cabeza del consumidor con su gama de SUV, mientras que Fiat busca competir fuerte en el segmento de compactos y subcompactos. Veremos si la unión hace la fuerza o si la francesa ahora reporte números negativos.

Empresarios avalan alza en mínimo

Algunos recordaremos los tiempos en que las cámaras empresariales del país se ponían de acuerdo con el gobierno para evitar fuertes incrementos al salario mínimo y lograr un desliz gradual que, según decían los grupos empresariales, evitara se desbordara la inflación.

Esos tiempos se vivieron en los famosos pactos económicos entre gobierno, trabajadores y el sector empresarial, luego de la crisis de finales de 1994.

Ese discurso se mantuvo durante varias décadas, de evitar aumentos importantes al salario mínimo para no afectar la meta inflacionaria, incluso el Banco de México ayudaba en esos discursos porque su obligación fundamental es mantener a raya a la inflación.

El cambio comenzó desde el gobierno pasado donde se dispuso a no indexar al salario mínimo cobros de multas, actualizaciones a sanciones, etc., esto permitió que el mínimo tomara el cause que le corresponde como una referencia salarial y no como una medida para atender otros asuntos legales.

El gobierno del presidente López Obrador aprovechó este cambio de manera muy atinada para impulsar importantes aumentos al salario mínimo, incluso diferenciarlo por zonas económicos como el caso de la frontera norte.

Hoy vimos como el discurso empresarial cambió, incluso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional, que se ha caracterizado en este gobierno por ser un organismo muy crítico al gobierno y a sus iniciativas, en esta ocasión avaló el alza al mínimo que se dará a partir de 2020.

Gustavo de Hoyos, presidente de este organismo empresarial ya había manifestado que existen elementos para darle al salario mínimo un nuevo empujón en 2020, para llevarlo incluso hacia los 127 pesos. Con este aumento avalado por la Comisión de Salarios Mínimos, quedará en 123.22 pesos, muy cercano al máximo propuesto por Coparmex.

Afortunadamente, ni analistas financieros, económicos, empresarios y gobierno, considera que este aumento de 20 por ciento al mínimo, significarán presiones inflacionarias, como hace unas décadas se decía. Al parecer, el fantasma de que aumentar el mínimo en porcentajes mayores a la inflación esperada era muy negativo para la economía ya quedó en el pasado. Habrá que esperar algunos años para que realmente este aumento le llegue a los salarios medios, porque siendo honestos, la informalidad hace que este incremento al salario sea solo un buen discurso.

Uber pagará por temas de discriminación

Los escándalos internacionales por abusos hacia las mujeres han puesto en un estado más receptivo a las autoridades en varios países, incluso la presión que han realizado figuras públicas sobre el tema de abuso sexual, discriminación y prácticas que afectan a otras personas por su inclinación sexual o solo por ser mujer, ha logrado que las autoridades tomen más en serio las acusaciones, aunque sean anónimas, de alguna víctima de ese tipo de maltrato.

Ahora, la noticia es con Uber, quien deberá 4.4 millones de dólares ante acusaciones de discriminación y acoso a mujeres dentro de la empresa que con una innovación tecnológica ha logrado cambiar la movilidad en el mundo.

El caso inició en 2017 con una investigación a la cultura laboral de Uber en Estados Unidos; investigación que encontró que “Uber permitió una cultura de acoso sexual”.

Este resultado pone un antecedente muy importante para empresas que tienen operaciones globales y también da un ejemplo a empresas locales, porque las presiones que ejercen los grupos de personas que han sufrido algún tipo de acoso de carácter sexual o discriminatorio va en ascenso y en México no es la excepción.

En México, ya vimos protestas muy llamativas por la violencia en contra de las mujeres y poco a poco, aunque de manera anónima, las mujeres que han tenido algún tipo de acoso en su lugar de trabajo se están animando a denunciar.

Sin duda, falta mucho por avanzar en la cultura de la denuncia y también en la cultura del respeto a la mujer. El caso de Uber es una señal de que el tema va en serio y que poco a poco este tipo de investigaciones y sanciones irán fuera de las fronteras de Estados Unidos, principalmente en empresas que tienen operaciones en ese país o son estadounidenses.

Apostemos a que en México no se llegue a ver casos de ese tipo, porque hemos avanzado como sociedad a respetar las condiciones de cada individuo.

Aprovecho para desearles a todos que pasen unas felices fiestas de fin de año y que 2020 sea de crecimiento, con un enfoque positivo y de unión. Retomaremos este espacio en enero.