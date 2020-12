Columna 8 de diciembre

*Repunta crédito para la vivienda en la banca; también en BBVA

*Llamado a generar confianza; indispensable para que haya inversión y luego, crecimiento en México: Serra Puche

*Datos de la vivienda en la mañanera

EnConcretoContigo con los nuevos líderes de la industria: #FacebookLive lunes a viernes 10am

Por Mariel Zúñiga

Foto: Eduardo Osuna, vicepresidente y Director general de BBVA México

Ya decíamos que el crédito para la vivienda está repuntando. La semana pasada Santander dijo que 15% por ciento más de originación de crédito; ayer Scotiabank también dijo que aprox 10% vs 2019; y también ayer BBVA indicó que repuntó el crédito del sector.

Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) aseveró que cerrarán apenas con una brecha del 5% vs 2019. Incluso hay bancos que afirman estar creciendo más vs 2019.

Lo interesante que vale la pena rescatar es que están abiertos a las reestructuras para apoyar también a aquellos que tomaron el programa de apoyo (en abril) posponiendo el pago de sus mensualidades cuatro o seis meses. Bueno pues debieron haber empezado a pagar entre septiembre y octubre. El problema es si no recuperaron su empleo o el 100% de su salario.

Hasta hoy los bancos que vienen reportando en conferencia de prensa, señalan que la mayoría de los clientes están regresando a pagar. Pero también habíamos reportado quejas de quienes querían reestructurar y se encontraban con resistencia por parte de los bancos, luego de que la instrucción o sugerencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que dieran más crédito y surgiera un 2º programa de apoyo a sus clientes, fue desestimada.

Ayer Eduardo Osuna Osuna aseveró que entre el 80 y 90% de sus clientes regresaron a pagar sus créditos. (los que tomaron el apoyo de la banca)

También resaltó que el banco está abierto a realizar las reestructuras atendiendo a cada cliente.

El reto también, dijo, lo representa la atención a las personas morales en donde visualizó que se verán planes incluso para el 1er trimestre del 2021.

Seguramente nos reportarán el volumen de cambios entre los bancos, la llamada portabilidad que, incluso opera con el Infonavit en los cofinanciamientos. Esto tal como lo estimó Margain Pitman que señaló que algunos clientes atraídos por las tasas más bajas y condiciones para mejorar su crédito, buscarán automáticamente una reestructura del crédito.

Lo que queda como otro tema importante sobre la mesa es que hay varias fórmulas que el Infonavit puso en marcha y que los propios bancos pueden seguir y aplicar como, por ejemplo #UnamosCréditos.

Ya tenemos datos de su crecimiento y 35 mil representa un gran avance del programa presentado por Rodrigo Gutiérrez Porter, subdirector del Infonavit y quien está impulsando el esquema.

POR CIERTO

Durante la conferencia de fin de año Jaime Serra Puche, Presidente del Consejo de BBVA México instó a promover el ambiente económico e impulsar inversiones.

“El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá puede ser un elemento clave para que ello ocurra. Hay una oportunidad única, que no va a ser eterna, lo que dure la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y ahora con la entrada de Joe Biden va a continuar, y se abre una oportunidad extraordinaria, como no hemos tenido en muchos años, que pueda atraer inversión… Que podamos traer manufactura, hay opciones muy serias para lograr esta estabilidad necesaria y este ambiente en la economía para que la inversión crezca”, apuntó.

Por su parte, Carlos Serrano reiteró que es importante la certidumbre:

“Reglas del juego claras y no cambiantes, y con ello me parece que México está en una situación inigualable para poder atraer inversión”, concluyó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

También Serra Puche se refirió a la importancia de enviar los mensajes adecuados para detonar la confianza en los inversionistas.

BBVA México prevé que la economía mexicana caiga este 2020 a niveles del 9.3 % en 2020 con un rebote de 3,7 % en 2021.

DATOS SOBRE LA VIVIENDA EN LA MAÑANERA

En la conferencia, la comparecencia diaria, la semana pasada estuvo todo el gabinete de la vivienda y allí Román Meyer Falcón, titular de Sedatu precisó que debe abatirse el rezago. Destaco la realización de mejoramientos y ampliaciones. “Esto e lo que la gran mayoría de los mexicanos viven en estas circunstancias” precisó que se concentran de 41 a 71% de hacinamiento y rezago habitacional en los estados del centro y sur del país.

“Esto es muy importante tomar esto en consideración porque lo que ha instruido el Presidente, es que la mayoría de las acciones en materia de auto producción de vivienda se llevan a cabo en estas zonas geográficas”, destacó

PARA LA MEMORIA

Hoy, martes 8 de diciembre, es un día para guardar en la memoria: inicia el combate vs el #COVID19 con la aplicación de las primeras vacunas en #ReinoUnido . La primera paciente fue una mujer de 90 años.

PREGUNTA

¿Qué opinas de los cambios que presentó el Presidente?

AGENDA

*Hoy tenemos una doble cita 10:00 am conoce cómo ha sido el crecimiento de las plantas productoras de adhesivos y sus certificaciones con Venancio Cruz, presidente y fundador de Grupo Industrial @OficialAdhetec

Además entérate sobre las soluciones temporales en campamentos para la fuerza del trabajo con James Delano, Director General de ATCO Espacio Móvil ( @Atcoespaciom @ATCO_Mexico ).

¡Envía tus preguntas #EnVivo !

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA:

https://bit.ly/2S4aPCK

Conéctate! ¡Participa! ¡Comenta! ¡Tú haces la diferencia!

Aquí lo más destacado del XV Aniversario de @EnConcreto: #FacebookLive https://bit.ly/33jx3q6 Conóce a los ganadores!.

¡Hasta el próximo Jueves!

Nota: El lunes encuéntranos en @Contrareplica

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com