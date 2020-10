*La falta de cultura de aseguramiento

La poca cultura del aseguramiento impacta también a la maquinaria y equipo. Es sabido el alto índice de robo tanto a propietarios de sus materiales como a aquellos que los arrendan, pero al igual que con las viviendas la gente no ve esto como una inversión, sino como un gasto y no asegura. Contrasta esta cultura en América Latina y México vs Europa, donde se tiende más a asegurar las propiedades, etc.

Esto es algo en lo que sin duda se tiene que trabajar: en promover la cultura del seguro. Es algo en lo que inviertes deseando que no suceda, que no se tenga que ejecutar, pero que es mejor tener y la verdad es que si más personas nos aseguráramos, el costo del seguro se haría más accesible. Un tema sin duda que habrá que fomentarse porque incluso hay seguros como los de contenido del hogar que son baratos y tampoco se adquieren. Y de ahí a la variedad de otros como los que también maneja el Infonavit para atención de desastres naturales y por ahí está el otro de vicios ocultos o llamado seguro decenal, porque está vigente por 10 años para atender fallas en los materiales de la construcción del departamento, casa, condominio. Esto es algo en lo que también el Infonavit estaba trabajando. Veremos seguramente avances al final de este año o principios del otro porque es otro de los temas que nos se puede abandonar.

Por otra parte, la venta de estos equipos para la construcción y también los propios seguros se redujo también con la pandemia, como toda la industria y los servicios se esperaba una caída incluso mayor a lo que fue. Leonardo Fantini, director regional de seguros marítimos de AIG Seguros nos comentó ayer #EnConcretoContigo que se esperaba del 50% y fue del 15%.

Los números empiezan a cuadrar y apuestan a recuperarse en el 2021 –porque como para muchos ya el 2020 no se ve gran avance-, entonces en el 2021 le apuestan a recuperar entre 5 y 10% las ventas de seguros para equipos, materiales de construcción de todo tipo: inmobiliarios, de infraestructura, de vivienda, terrestres, marítimos, etc

“Nos corresponde generar conciencia y cultura del aseguramiento”, afirmó Fantini.

Y LA TENDENCIA DE LAS OFICINAS

Por otra parte, también observamos las tendencias de las oficinas con espacios más abiertos, más amplios, terrazas para sesionar en junta, pero con gran dificultad para rentar.

Evidentemente la pandemia también vino a cambiar la tendencia de arrendamiento inmobiliario. Es sabida la caída en renta residencial que más o menos dependiendo del lugar en el país fue del 30% e impulsa la baja de precios. Todavía no se sabe hasta cuánto ni hasta cuándo.

Pero la oferta allí está. Y en lugares que son muy recurridos en la CDMX por ejemplo.

Ayer platicamos con Andrés Sañudo, director de Desarrollo de Negocios de Reurbano, empresa que le apuesta a hacer de esta crisis una oportunidad y que con la reactivación de labores con el cambio de semáforo epidemiológico varias empresas sean impulsadas a buscar nuevos lugares de trabajo, más amplios y ventilados, y que además se ubiquen en lugares céntricos.

En entrevista con #EnConcretoContigo subrayó que la pandemia del Covid-19 sin duda será un gran distorsionado del mercado inmobiliario, y de entrada cambió la dinámica de trabajo y los lugares donde quieren ubicarse las empresas

Expuso que en lugar de concentrar muchas personas en una sola torre, ahora se buscan nodos de oficinas, a los que los empleados pueden acudir en lugares más céntricos, cercanos y donde a 15 minutos se ubiquen comercios, centros de salud, entretenimiento, entre otros.

“Las Ciudades de 15 minutos es lo que se está impulsando. Las que invitan a la convivencia urbana, buen arbolado, iluminación, riqueza de actividades, negocios, entretenimiento, espacio publico y salud, caminar menos de 15 minutos”, resaltó.

Lo interesante de esta empresa es que se enfoca a remodelar y rehabilitar edificios abandonados incluso que están en zonas históricas y los reconvierten. Pero también su foco de negocio es impulsar a grandes empresas, pero también a emprendedores pequeños. A todos les ofrecen variedad de espacios acordes a sus posibilidades y necesidades.

Esto marca una nueva tendencia de oferta de oficinas. Habrá que ver cómo se mueve la sobreoferta.

Por cierto

Ayer en una sesión fast-track realizada en una sede alterna del Senado: el hotel Alameda, la Comisión de Hacienda aprobó la minuta que extingue 109 fideicomisos en el país.

La minuta fue aprobada en una sesión de las comisiones que duró apenas cuatro minutos, con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. Pero falta la votación del pleno, veremos que sucede ante lo inminente y las recomendaciones de las Universidades de Harvard; Oxford y MIT, entre otras asociaciones científicas

Hay quienes advierten a los legisladores en pro de la eliminación (Morena, Verde y Encuentro Social) que la historia los juzgará por su iniciativa de desaparecer a los fideicomisos

Lo cierto es que para algo fueron creados. Entonces debiera hacerse que se ejecuten, pero en cambio esto se enfrentan a un contexto donde el gobierno como ya lo ha dicho el Secretario de Hacienda tiene falta de recursos para ejecutar, entre otras prioridades, sus programas sociales el próximo año. Entonces surgen dudas sobre el buen manejo que den a los recursos que deben estar destinados y no abandonar a la investigación, a la ciencia, al arte, al deporte, a la atención de los desastres naturales, entre otros.

Esto lo observa la comunidad internacional y ya se manifiestan.

PREGUNTA

¿Trabajas en oficina o sigues en tu casa? ¿Ó más bien, tienes un esquema mixto y rotativo?

AGENDA

