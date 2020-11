*Sigue impulso a la vivienda media, pero ¿y el resto?

Por Mariel Zúñiga

Foto: Lamudi

Aunque la pandemia pegó en la venta de departamentos y casas, principalmente de nivel residencial, residencial plus y turístico; la que avanza es la vivienda media –según la región- pero de menos de 4 o 3.5 millones de pesos en el país.

La verdad es que esta tendencia se venía dando desde antes de la pandemia del Covid-19; pero en nuestros registros se observa como esta cambió de manera definitiva las expectativas de los consumidores mexicanos, quienes están apostando por la vivienda media.

Hemos platicado de sur a norte pasando por el centro y bajío del país y la tendencia es la misma. Se ha hecho un legado lo que dijo Enrique Vainer: a mayor precio de la vivienda, menor velocidad de venta.

Pero también es conocido que la vivienda económica venía sufriendo desde antes del Covid; el cambio de políticas y el cambio de la mirada y atención de los desarrolladores hacia la vivienda media se fue dando unos años antes porque dejó de ser un negocio atractivo para ellos la vivienda social y no sólo por la poca utilidad, sino por el cambio de políticas constantes en ese rubro por parte del gobierno federal y además por la escasez de insumos básicos como la tierra para construirla en lugares, en terrenos con infraestructura y servicios y cercanos a zonas con movilidad.

Esta crisis de la vivienda económica ya lleva varios años y se ha venido agravando; la respuesta del gobierno con esta contingencia fue sacar el crédito para la autoconstrucción o bien la construcción en terreno propio, pero como ayer lo comentó Jesús Domínguez, director corporativo de Finanzas de Tierra y Armonía: esto no puede resultar como negocio para nadie, menos para el trabajador si no se hace como proyecto a escala. Esto es, que para que reporte las mejores condiciones deben ser terrenos para varios trabajadores; no sólo para uno. Para lograr la mejor ubicación, los mejores servicios, las mejores características incluso en créditos Línea 3 del Infonavit y la que se está haciendo muy conocido Línea 6, para lograr la vivienda gradual, progresiva que vaya creciendo y respondiendo a las necesidades del trabajador y su familia conforme al tiempo.

Los diseños siguen cambiando y deben hacerlo porque las necesidades cambiaron con la pandemia y como no se ve el fin de esta; ahora con el auge de créditos hipotecarias la producción de la vivienda debe priorizar lo que los mexicanos necesitan que es más espacio, que puedan contribuir a distribuir a la familia con sus necesidades de estudio de trabajo en casa y con áreas ventiladas, etc.

En este sentido nos dio gusto platicar con Jesús Domínguez ayer en ntrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo porque son pocas las empresas que se pusieron las pilas y están vendiendo ¡desde hace 40 años! Lotes con servicios y esto es un rubro que sigue viento en popa

Y también va a emprender otro par de proyectos en Cancún, además de sus destinos que han sido Jalisco y Querétaro. Y no sólo de vivienda sino también venta de lotes.

En ese sentido, subrayó que la compañía ha manejado bien el tema de la pandemia, al adelantarse a la coyuntura, enfocándose en su core business que es la vivienda media.

Además de cuidar las finanzas, manteniendo la liquidez y cuidando el flujo y mantener una eficiencia operativa, anotó.

En el caso de los departamentos, dijo, se han enfocado en la ventilación, que tengan internet de banda ancha, amenidades, coworking y estén bien ubicados y cerca de todos los servicios.

Finalmente, dijo que 2021 será un año complicado, por lo que será necesario ir con pies de plomo, con cautela, pues “es un acertijo que debemos tratar de descifrar” y donde hay que ver al largo plazo, “replicar lo bueno y buscar buenos proyectos”.

