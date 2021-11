Club Premier y Laboratorio Médico el Chopo crean alianza

Estrategia para hacer uso de puntos y pagar estudios clínicos

Club Premier y Laboratorio Médico el Chopo, formalizaron este miércoles una alianza, a través de la cual, las recompensas que reciben los viajeros, servirán para realizarse estudios con un valor equivalente a un dólar por cada punto premier acumulado a partir del 15 de diciembre.

Gabriela Fernández Graham, VP Comercial de Club Premier, explicó que las necesidades por conocer y saber el estado de salud, es muy valorado por sus socios y es por ello, que se unen a uno de los laboratorios más reconocidos a nivel nacional y con un alto grado de confianza.

“Nuestros socios van a tener precios preferenciales en los estudios que se hagan como también poder ganar punto premier por todos los análisis, estudios que hagan. La idea es que esto sea un proceso muy fácil, que puedan llegar a las sucursales, identificándose con sus tarjetas de socio de Club Premier. Con esta alianza, seguimos consolidando nuestro programa de coalición, en el cual tenemos más de 90 empresas afiliadas al programa, que dan beneficios a nuestros más de 7 millones de socios para quienes siempre buscamos que tengan una vida más plena”, indicó.

En conferencia de prensa, dijo que su aerolínea bandera Aeroméxico, las cadenas hoteleras, de renta de autos y todo lo que funcione para los socios para que acumulen grandes beneficios a través de los puntos, premios y experiencias únicas.

“Se podrá acumular 1 Punto Premier por cada dólar gastado dentro de los laboratorios del Chopo. Para hacer esto posible, los Socios solo deberán acudir a la sucursal más cercana, realizar los estudios de laboratorio, de gabinete o de perfil que se necesiten y al pagar mencionar el número de convenio 106301 para obtener un descuento. Al recibir los resultados de los estudios, deben solicitar la acumulación de Puntos Premier por su compra, compartiendo su Número de Socio Club Premier al personal en mostrador”, detalló.

La directiva de Club Premier, señaló que, además, la alianza permite la obtención de estudios desde los 3,000 Puntos Premier con tan solo acudir a alguna de las sucursales participantes y utilizarlos al momento del pago.

Por su parte, César Barragán, director corporativo de operaciones de la Red Chopo, anunció que proyectan grandes inversiones para que, al cierre del 2021, de 370 sucursales, pasen a 400 en todo el país y llegar a Villahermosa, Tampico y Hermosillo.

Señaló que su plantilla laboral se mantiene en 4 mil 500 trabajadores y a pesar de la difícil situación que atravesaron con la crisis sanitaria, donde la gente pospuso la realización de exámenes médicos, la situación adversa fue nivelada por el incremento en las pruebas Covid-19 que los laboratorios ha y siguen realizando a la población.

“Cuando fue más fuerte la pandemia, no queríamos salir ni de nuestra casa, sufrimos la falta de ingresos, la falta de pacientes. Los protocolos Covid nos llevaron a no permitir el ingreso de pacientes a nuestras instalaciones y eso hacía que se tuvieran que hacer filas para no contaminar, pero no solo pacientes sino colaboradores y tuvimos que hacer grandes inversiones para protegernos. Poco a poco se fueron desarrollando las pruebas, tuvimos que certificarlas ante nuestras autoridades, esto nos llevó algún tiempo y más o menos las pruebas Covid nos ayudaron a nivelar lo que perdimos”, indicó.

Agregó que llegaron a un 20% en sus servicios Covid pero muy variables, con márgenes muy estrechos de ganancia, anteponiendo su responsabilidad social y aunque hubo una estrechez en sus rendimientos, ya se encuentran sólidos económicamente.

En ese sentido dijo que la apuesta es el crecimiento, sin embargo, reconoció que una 4ta ola de Covid, sería complicada ya que han ido normalizando sus actividades.

Por lo pronto, celebró la alianza con Club Premier, al incentivar a los socios a darle un uso médico a sus puntos y confió en que como las personas que han regresado a realizarse estudios que habían dejado pendientes como chequeos, papanicolau y otros, la fidelidad que premia la firma al retribuir con puntos a sus clientes, motive a que se incrementen los servicios en los laboratorios clínicos del Chopo.