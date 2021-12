Titular de la Secretaría de Economía de México advierte de represalias comerciales

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, advirtió que si el 13 de diciembre el Congreso de los Estados Unidos, avala la propuesta de incentivos fiscales discriminatorios a las importaciones de autos eléctricos a Estados Unidos, México recurrirá a instrumentos legales y tomará represalias comerciales, al tratarse de una medida que atenta contra la industria nacional que estaría en desventaja y afectaría la competitividad y un millón de empleos en nuestro país, 4% del PIB y un 25% las exportaciones.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal, dijo que México defenderá a la industria automotriz mexicana ante esta medida de su principal socio comercial que es violatoria de los acuerdos comerciales ya establecidos porque es inconsistente con las obligaciones de Estados Unidos en el T-MEC y con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), además de que va en contra del espíritu de la integración productiva de Norteamérica.

“Dicha iniciativa contiene una propuesta para otorgar un monto de crédito fiscal que puede llegar hasta los 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos ensamblados en Estados Unidos y que cumplan con criterio de contenido doméstico mínimo, adicionalmente 500 dólares más para las baterías realizadas en ese mismo país, también establece que a partir del 2027, solo los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos podrán ser elegibles para poder acceder a cualquiera de los montos del crédito fiscal”, detalló.

La titular de economía, reiteró que esta propuesta sería discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos mexicanos eléctricos y las pondría en desventaja ante los vehículos producidos en Estados Unidos, “un tema que de entrada contraviene el propósito mismo del T-MEC”.

Adicionalmente, consideró que esta propuesta de crédito fiscal, reduciría la competitividad del sector automotriz de América del Norte, frente a otras regiones del mundo e iría en sentido opuesto a los esfuerzos que se han venido realizando con el gobierno estadounidense no solo para fortalecer las cadenas regionales de suministro a través del dialogo económico de alto nivel, sino también en detrimento de la política migratoria que han estado manejando.

“Actualmente, nos encontramos dando un seguimiento puntual a esta iniciativa y y hemos hecho diversos llamados al Congreso de Estados Unidos y a nuestra contraparte de la administración Biden Harrys, para señalar que esta propuesta es violatoria de los compromisos firmados en el T-MEC y en la Organización Mundial de Comercio, el Congreso mexicano y la embajada de Estados de México en Estados Unidos, también han instado al Congreso de ese país a que adecue su propuesta de manera que, esta no sea violatoria a los compromisos que tenemos, las afectaciones a nuestras exportaciones de autos tendrían un impacto a nuestro sector altamente generador de empleos”, precisó.

Clouthier Carrillo, adelantó que en caso de que el Congreso estadounidense, apruebe esta iniciativa y se instrumenten dichos créditos fiscales, México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para “hacer valer nuestros derechos”.

Agregó que, México inicia antes del 13 de diciembre, 10 días de actividad constante para hacer ver a los congresistas la circunstancia y consecuencias que esto presenta y se trabaja en diferentes frentes para concientizar a los tomadores de decisiones en Estados Unidos para que se rectifique en este sentido.

“Estamos evaluando todo tipo de represalias, no es la primera vez que hemos tomado decisiones de esta naturaleza y estaríamos haciendo lo propio en este camino porque no se vale que estemos jugando a somos socios cuando me conviene y cuando no te aplico por la vía oscura y digo oscura porque no se nota porque estamos hablando que esta medida entraría en vigor en el 2027, no es una fuga de capitales, si podría generar el movimiento de plantas entonces cómo es para el 2027, es como una zanahoria donde les están dando la zanahoria para futuro, te conviene que te regreses para acá”, advirtió.

La encargada de la política comercial del país, añadió que, para cuestiones climáticas, existen otras medidas.

Por lo pronto, apeló al “buen juicio” de los senadores estadounidenses, pero de ser contrario, dijo que las represalias comerciales que México impondrá o aranceles, será estratégico en aquellos productos donde duele a los vecinos del norte. “Dar tiros de precisión para lograr que las consecuencias se sientan, no es lo deseable cuando estamos queriendo construir un Norteamérica fuerte para hacer frente a las circunstancias mundiales y donde queremos que cada continente y cada región se fortalezca para hacer un frente común como lo plantearon los dos presidentes y el primer ministro de Canadá hace unos días”, concluyó.