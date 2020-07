Dentro del espacio semanal de #NegociosEnConcreto, Fidel González, Brand Manager de Clōe señaló la ascendente carrera de la marca de moda mexicana que ha escalado en los mejores mercados de la moda en el mundo.

En el espacio, dirigido por Hugo Loya, columnista y Enrique Valades, columnista y Director Editorial de En Concreto, respectivamente, el Brand Manager destacó la visión retail que inició hace más de tres décadas.

“Clōe es un marca mexicana, tapatía, fundada hace 31 años por Carlos Ruiz Velasco, y el actual CEO es Francisco Jiménez, que ha destacado en el segmento retail y moda desde hace dos años”.

Impulso

González refirió que Carlos Ruiz inició la visión a los 17 años, cuando su papá y tíos se dedicaban de tiempo completo a la marroquinería, es decir, el arte del zapato para dama e inició con apenas cinco colaboradores, en un ambiente donde prácticamente la moda sexy mexicana era impensable:

“Hace más de 20 años en México no podías comprar nada. Tenías que comprar todo en el extranjero y si querías comprar algo de moda, tenías que irte a la fayuca o tenías que encargárselo a alguien que iba a Estados Unidos”.

Incursionan en la moda masculina también.

TLCAN, salto internacional

Dijo que con el advenimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1984, “se abrieron las puertas del comercio aquí en México y empezaron a entrar marcas internacionales de moda reconocidas; fue cuando Carlos dijo que ya no íbamos a competir con otros estados de la república, sino con Italia o Estados Unidos por lo que se tuvo, no sólo que ampliar la capacidad de producción sino internacionalizar la marca y fue cuando iniciamos fuera de México”.

Dijo que aunque el diseño se realiza en México, parte de la producción se hace en Asia y otra en México, de donde es originaria la marca:

“Muchas personas no saben que Clōe es marca mexicana y que manejamos estándares internacionales en todo, en nuestro producto, en el diseño, en la comercialización, la comunicación de la marca y puntos de venta. No somos competidores chiquitos. Tú nos ves en Palacio de Hierro o Liverpool cuando estamos a un lado de otras marcotas, y esto es motivo de orgullo mexicano”.

Destacó que actualmente, hay alrededor de 40 personas dedicadas a la creatividad, entre marketing, diseño gráfico, producto y modelismo, los cuales se dedican a inventar los diseños en función a las tendencias globales.

“Nosotros tomamos las tendencias del mundo. México no genera tendencias, ya que solo hay cinco países en el mundo que lo hacen. Nosotros nos nutrimos de Europa, específicamente, y tropicalizamos las ideas para llegar al gusto de las mujeres. Aunque tenemos producto para hombre, más del 90% de nuestro mercado es de mujeres”.

El cuidado al medio ambiente, fundamental para el retail.

Sustentabilidad sexy

A los valores, destacó, “se agregan los de responsabilidad social, dentro de la evolución de los mercados, las nuevas generaciones no quieren productos que contaminen, o no se inclinan por empresas que no quieren a sus empleados; actualmente se necesita más afinidad con compañías que sí hacen bien las cosas”.

Reveló que desde 2019, Clōe dio a conocer al mercado productos con forro antibacterial, “lo que actualmente nos viene como anillo al dedo, y además, todos nuestros productos, bolsos, billeteras, y pañaleras, tienen un material que no permiten bacterias y eso para nosotros es un valor agregado”.

“Estaremos además desarrollando para noviembre una bolsa con material PET, y otras con cuero reciclado, maletas biodegradables, que no contaminan, que no tienen acrílico, y que son amigables con el medio ambiente”.

Además, tenemos prácticas de Responsabilidad Social, ya que patrocinamos la reforestación en el Bosque de la Primera en Jalisco, contamos con iluminación LEED, nuestros embalajes son reciclables, y en nuestro sistema de empaque utilizamos un plástico que se degrada y se rellena de aire, lo que reduce la huella de CO2 y estamos catalogados una Empresa Socialmente Responsable (ESR) desde 2016.

Aunado a ello, “estamos desarrollando una nueva línea de productos para cuidado personal, que tienen mucho que ver con la nueva higiene, y tomamos todas las medidas de seguridad.

Comercio digital, aliado

“Nosotros aperturamos nuestro e-commerce desde hace dos años, señala, porque estamos confiando porque nuestros 52 puntos de venta funcionan bien para completar nuestro canal comercial e implementar nuestra venta.

Dijo que actualmente trabajan arduamente en fortalecer su omnicanalidad para atender los clientes, ya que actualmente tiene abierto el 86% de sus tiendas, “ya que en Mérida ni en Campeche hemos abierto”.

Dijo que para tener contacto con los clientes, sus redes sociales interactúan con la gente del mercado meta, para “desarrollar una plática elegante, con nutriólogos, estilo de vida, temáticas con médicos, para no perder relevancia en contenidos, y estar enfocados en las necesidades del consumidor”.

“El onmicanal es complicado, porque el cliente necesita contar con acceso a la tienda, en el chat, y ellos tengan la posibilidad de que a través de un solo contacto para hagan una devolución, cambio o compra, en ello, el e-commerce es la herramienta”.

Apertura internacional y atemporalidad

A través del e-commerce, destacó, estamos vendiendo en otros market places como Amazon México donde tenemos buenos números, además de Linio, Mercado Libre y Fallabella en Chile, “y parte de la estrategia es subirnos a otras plataformas internacionales próximamente”.

Clōe tiene presencia en Colombia y Chile, pero ahora quieren ampliarse a otros países. “Para allá va nuestro comercio electrónico de que sea de forma permanente y que sea un pilar importante”.

Las tendencias en cuanto a la moda, pensamos a futuro en la atemporalidad, pero con tendencias más acotadas, para que los productos se usen en otras temporadas, que no pasen de moda tan rápido, porque no será tan fácil de ahora en adelante cambiar productos, y vamos a crear accesorios más prácticos, para sacar tus cosas sin que se contaminen y que sea, además, una moda duradera. Nuestros diseñadores están trabajando para el invierno 2020, es una moda atemoral, que será tendencia.