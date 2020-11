Claves para emprender un modelo de negocios exitoso

En muchas ocasiones vemos grandes propuestas de negocio iniciar y decaer ante el mercado existente, nace la pregunta ¿Cómo se debe ejecutar una idea de negocios para convertirla en una exitosa empresa? Para dar respuesta a estas intrigas Héctor Shibata, Director de Inversiones de AC Ventures, fondo Corporativo de Venture Capita y Gonzalo soriano, Analista Senior en AC Ventures, VC Corporativo otorgaron mediante una conferencia los rasgos que caracterizan un emprendedurismo exitoso.

Pasos para iniciar tu financiación

Todo comienza con una idea, esta idea surge de observar las necesidades o problemáticas existentes, ante esto la idea se convierte en la solución a este problema, lo que un buen emprendedor debe entender es que no debe casarse con la solución, este deberá casarse con la problemática o necesidad.

El segundo paso es buscar co-fundadores, los cuales te ayuden a mejorar tu idea, ante este situación un buen emprendedor reconoce su falta de capacidades, aptitudes, contactos y manejo del sector al cual se va enfrentar es por ello que necesita co-fundadores, es esencial encontrar personas calificadas que aporten al crecimiento de la idea y no solo guiarse de amigos y familiares.

Una vez teniendo esto, se comienza la capitalización, entre amigos y familia para después entrar al mercado con inversionistas (Angel Investor) el cual otorgará ese capital necesario para el manejo de la empresa.

Para el siguiente nivel ya tienes una empresa fundada en ella tendrás la contratación de personal y es momento de visualizar tu capital de riesgo.

Por último te has consolidado tu idea y emprendimiento en una empresa, la cual puede introducirse en las bolsas de valores.

La oportunidad

Para tener un panorama completo sobre el mercado al que nos enfrentamos necesitamos desde sus características básicas, que tan grande es y su crecimiento, entender esto dará a los emprendedores la capacidad de conocer el tipo de clientes a los que les están ofertando y el precio en que se debe ofertar tu producto.

“un ejemplo de esto fue Cabify, al entrar a México lo hizo en la misma modalidad de Uber, sin embargo Uber lideraba el mercado por su modelo y estructura, lo que provocó un cambio en el negocio para Cabify, el cual consiguió ofrecer este servicio solo para empresas, generando mayor rendimiento” mencionó Gonzalo Soriano.

Pero como en el caso de Uber y Cabify entender en qué lugar se encuentra la competencia es clave para un modelo de negocios, por una parte lo más adecuado es crear una imagen de marca segura y por otra vigilar que es lo que ofrece todo tipo de competencia.

“walmart no vigilo una importante competencia en crecimiento como Amazon, esta cadena de tiendas era líder en los mercados minoristas, cuando Amazon comienza con la venta de libros no era una competencia pero esta aumentó su catálogo de productos provocando un crecimiento con rapidez, al no vigilar a su competencia ahora Amazon vale cuatro veces más que Walmart” Gonzalo Soriano.

Una forma de evaluar el mercado es a través de Porter 5 fuerzas, bajo este mecanismo entendemos la ventaja de tener más opciones de proveedores así como saber cuántas opciones tienen los compradores para adquirir el mismo producto que ofertas.

Un punto importante de este esquema es los sustitutos, estos te ayudarán a comprender con qué facilidad pueden replicar tu modelo de negocios debido a que de esto se pueden generar nuevos competidores así como tu poder generar complementos que ayuden a diferenciar tu modelo de otros.

Factor de riesgo

No todos los modelos de negocio tendrán rentabilidad desde que este se forma, es por ello que para tener una visión clara es momento de crear proyecciones, esto ayudará saber de manera optima cuanto tiempo pasara en números negativos para pasar a números positivos, así como tener márgenes de riesgo, costos de operación y la pérdidas que se puedan generar.

“para un plan de negocios deben entender las unidades económicas, cuanto le puedo extraer a un cliente, una cliente telefonía no se quedará 50 años en esa compañía, durará un aproximado de dos a tres años, durante ese periodo cuánto le puede extraer la compañía y cuánto le va invertir , para saber si es viable” Héctor Shibata.

“un emprendedor exitoso no es cuestión de ideas sino de ejecución”