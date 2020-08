CI Banco sufrió intento de extorsión, ya opera normalmente

En un comunicado de prensa, CI Banco informó que sus servicios, herramientas y aplicaciones del banco se encuentran reestablecidos en su totalidad, señalando que en días pasados se vio en la necesidad de suspender de manera intermitente y escalonada, algunos de sus servicios, derivado de un intento de intrusión en sus sistemas por parte de un grupo de ciberdelincuentes.

La información proporcionada por CI Banco detalla que dicho grupo delincuencial pretendió extorsionar a la institución, por lo que en apego a su código de ética, políticas de cumplimiento, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se tomó la decisión de no negociar con los delincuentes.

Agrega que se presentaron las denuncias conducentes ante las distintas autoridades y jurisdicciones.

Ante ello los protocolos de seguridad del Banco funcionaron ante ataques masivos y repetitivos. Los sistemas operativos no fueron vulnerados. Lo anterior evitó que se hayan sufrido daños patrimoniales o materiales tanto para los clientes como para la Institución.

De esta forma, en el entendido que la prioridad que nos ha caracterizado es brindar la mayor seguridad y servicio a sus clientes, se vio en la necesidad de privilegiar la seguridad por encima del servicio.

Por lo tanto, se llevó a cabo un análisis de la situación y grado de amenaza, tanto por sus expertos internos, como externos en la materia, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional y en comunicación con las autoridades competentes.

Agrega que, al no acceder a la extorsión, como es común, dicho grupo ha intentado generar un daño reputacional a CIBanco a través de la amenaza de divulgación y supuesta venta de información no sensible de nuestros clientes.