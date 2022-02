Las industrias chocolatera, joyera y de restaurantes, se declaran listas para regresar a la festividad del Amor y la Amistad, lo que vivió hasta el 2019, previo a la crisis sanitaria y priva el optimismo de que este 2022, la celebración será distinta con el regreso de comensales a los restaurantes que podrían crecer en 40%, en la compra de alguna joya 20%, que es la fecha del año donde más se venden y una mayor comercialización de chocolates que son parte de la gastronomía mexicana de hasta el 22%.

Durante un panel virtual, organizado por el Consejo de la Comunicación, el presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de Jalisco, Álvaro Azpeitia, señaló que este mes de febrero se espera un incremento en la venta de anillos de compromiso que es la pieza más vendida en este mes, ya sea de diamantes, esmeralda, zafiro u otras piedras preciosas.

Especialmente porque el distanciamiento social, puso una pausa a muchas actividades como las bodas, la renovación de votos y otras actividades en pareja y que hoy volverán a realizarse.

“Los enamorados invertirán dependiendo de las características de la pieza de joyería, esto es metal, diseño, piedras y en el caso de los anillos de compromiso un promedio de inversión es de entre 5 mil y 30 mil pesos. Los precios en el caso del oro, se mantienen similares a los del 2019 cuando subieron por el alza de las materias primas un 15% pero al final de cuentas, es una inversión”, precisó.

Azpeitia, mencionó que, en 2021, las ventas de anillos con diamantes se cuadruplicaron en comparación con las ventas del 2020 y por ejemplo, en lugar de que se vendieran 100 piezas al mes, se comercializaron 400.

Dijo que, para hacer frente a la pandemia, lanzaron hace cinco meses una plataforma digital denominada Capital Joya, a través de la cual, pudieron mostrar al público su catálogo de productos sustentados por la Cámara para apoyar especialmente a las microempresas que conforman a este sector al ser 9 de cada diez de menor tamaño y familiares, representadas en un 70% por mujeres.

Por su parte, Daniela Mijares, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), señaló que, para San Valentín, esperan un ticket promedio por persona de 500 pesos y un incremento del 40% en los comensales porque, además, se estará realizando el Super Bowl este domingo, y ambos eventos, reunirán a las personas en sus establecimientos.

“Esperamos una derrama económica por día de mil 400 millones de pesos, además sumando como va a jugar el tema del super bowl el domingo que sin duda trae a una clientela normalmente diferente y que está congregada en diversos tipos de restaurantes pero que esta vez se suma a esta gran celebración del fin de semana”, dijo.

No obstante, reconoció que el sector restaurantero, aun cuando mantiene ventas favorables a través de las APPs, sigue viviendo tiempos desafiantes al salir de uno de los eneros históricamente más difíciles por la cuarta ola de Omicrón sin embargo, celebró que esta semana la gente ya está volviendo a los restaurantes, hay más confianza, la curva de contagios va disminuyendo y hay más vacunados y una serie de elementos que se suman para tener una buena expectativa de este 14 de febrero 2022 que será la fecha más importante para la industria restaurantera.

Lee también: Columna En Concreto 10 de Febrero

Mijares, agregó que, en materia de precios, si bien la inflación ha disparado los costos de varios insumos y productos, los restauranteros del país, han hecho todo lo posible por mantener sus costos porque lo menos que quieren es perder clientela tras los tiempos difíciles que han pasado.

En su oportunidad, Alicia Páramo, directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, mencionó que regalar chocolates, es endulzar el paladar, es dar un poco de nuestra gastronomía, una herencia indígena con el mestizaje.

Dijo que cada año se venden más de 40 millones de cajas de chocolates alrededor del mundo y en esta fecha las razones son muchas porque además de endulzar el momento es un regalo que se disfruta con todos los sentidos desde que se abre el celofán, se ve en la caja, el aroma, el gusto, olfato, la vista, el tacto y es una experiencia sensorial y el objeto perfecto.

Mencionó que esperan un aumento entre 17 y 22% de la venta en este 14 de febrero, fecha muy importante que cierra el invierno que es una de las temporadas más fuertes para la industria chocolatera.

“El chocolate es un alimento y empieza en el campo. Nos gusta saborearlo porque regocija el alma y alegra el corazón, esto es algo que los chocolateros tenemos y no hay amor más sincero como el de un chocolate y si algún novio no te ha regalado un empaque de corazón rojo relleno de bombones, no es el bueno, el 14 de febrero se debe recibir este producto”, añadió.

Mencionó que probar un chocolate es una gran experiencia porque inmediatamente va al cerebro, combate el estrés, aumenta el buen humor y aumenta el bienestar.