Debido al creciente número de casos positivos por COVID-19 en la zona metropolitana del valle de México esta regresa a semáforo rojo, a partir del 19 de diciembre al 10 de enero del 2021 , así lo anunciaron la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

Por medio de una conferencia de prensa conjunta del Mazo informó que el valle de México se encuentra en niveles críticos parecidos a los obtenidos en mayo, mes considerado como el pico de la pandemia.

A pesar de los constantes llamados por las autoridades sanitarias la Jefa de Gobierno informó que la ocupación hospitalaria actualmente es de un 75%. En lo que corresponde a el subsecretario de Salud, este detalló que solo las actividades y sectores considerados como esenciales podrán trabajar, todo con el fin de disminuir los casos positivos por COVID-19 así como el numero de hospitalizaciones.

Las actividades consideradas esenciales son:

· Venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente en servicio de entrega

· Servicios de energía

· Servicios de transporte

· Servicios de manufactura

· Servicios de salud

· Servicios funerarios

· Servicios de construcción

· Servicios de telecomunicación

· Servicios financieros

· Fabricación y venta de medicamentos

· Talleres de reparaciones y refacciones

· Servicio tributario, de seguridad, obra pública, agua y servicios necesarios para la operación del gobierno

las actividades esenciales tendrán que operar bajo protocolos sanitarios estipulados desde el 1 de junio, y las actividades no incluidas en el listadado serán consideradas como no esenciales por lo que no podrán laborar hasta el 10 de enero del 2021

