CCE: “ya basta” de ataques a la imagen del sector empresarial

Desmienten al SAT porque los empresarios aseguran que dan 86 de cada 100 pesos de los apoyos sociales

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín, lanzó un “ya basta” al exagerado revisionismo del gobierno federal sobre lo que se hizo mal en el pasado y desmienten al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que asegura que no pagan impuestos, cuando es el sector empresarial el que aporta el 86% , esto es 86 pesos de cada 100 de los apoyos sociales que se otorgan en el país.

En el marco del Foro, “Organizaciones empresariales en el siglo XXI”, organizado por el CCE, el líder de la máxima cúpula empresarial, externó que su molestia porque en el gobierno federal, se pretende seguir afectando la figura del empresariado nacional y advierte que de seguirse cortando los árboles por supuestas manzanas podridas, México se quedará sin nada.

“Ya basta de estar diciendo que todo estuvo mal, yo creo que el tiempo para revisar nuestro pasado debe tener un fin, ya, ya , hagan un seminario, hagan una conclusión , hagan un debate público donde concluyamos todo lo que hemos hecho mal pero ya por favor pensemos en el México posible pero creo que estamos exagerando el tiempo que le estamos dedicando a la revisión, no podemos nosotros en esos procesos de revisión atacar las manzanas podridas cortando los árboles y lo que estamos buscando en esta administración es corta los árboles, nos vamos a quedar sin árboles y sin manzanas”, dijo.

También mostró hartazgo, porque se insiste en afirmar que los empresarios no pagan impuestos cuando son quienes aportan la mayoría de los impuestos.

“El impuesto mayor de nuestro país es el Impuesto Sobre la Renta que pagan las empresas , el principal impuesto pero además, es el que más ha crecido , el que más tiene una tasa de crecimiento, cuando tú lo comparas con los últimos años y todavía con esos datos , existen personas inclusive en el SAT que dicen que el empresario no paga impuestos”, dijo.

Lee también: Desarrolladores deben hacer más atractivos centros comerciales

Por su parte, Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), mencionó que incluso, el Presupuesto que este año ejercerá el gobierno federal, está sostenido por las empresas.

“Hoy en el Presupuesto para el 2042, el gobierno está considerando que el 86% de sus ingresos va a venir de las empresas o relacionado con las empresas, IVA, ISR, impuestos que pagan los mismos empleados”, indicó.

Agregó que hay una mala interpretación de lo que es ser empresarios en México cuando “empresarios somos todos” y somos sinónimo de ser emprendedor. “Ser empresario es sinónimo de inversión y es lo que hace que crezcamos y nos desarrollemos”, anotó.

En su oportunidad, Gabriela de la Riva, presidenta de la Riva Group, dijo que mientras el gobierno federal se dedica a hacer una división de clases sociales, la realidad es otra.

“Los fifís y ojo, que hay también desde el gobierno un afán por separarnos y aumentar esa diferencia, los fifís y los ricos y nosotros las buenas personas, a los que reciben ayudas del gobierno, las becas, los programas, de cada 100 pesos que usted recibe, el 86%, 86 pesos lo pusimos los empresarios con nuestros impuestos”, explicó.

En tanto que Francisco Abundis, director de Parametría afirmó que “los carteles del narcotráfico realizan también una actividad empresarial.

“Somos un país dividido que no es lo mismo que estar polarizado, también hay que revisar en términos sociológicos, no tenemos conflictos religiosos como podemos verlos en medio oriente no tenemos conflictos étnicos incluso, el mayor conflicto que podemos tener y por cierto, siento ponerlo así, con los carteles, qué si lo ves de otra manera es una actividad empresarial, ese es nuestro conflicto”, indicó.

El líder del CCE, Salazar Lomelín, añadió que, si bien cuestionar la corrupción es correcto, pero es un hecho que el gasto público se sostiene por parte del empresariado nacional y la obligación de quitar la informalidad es del estado, que es el responsable de cobrar los impuestos y no está ocurriendo en ese caso.