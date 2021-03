CCE presenta propuestas para reducir desigual de género empresarial

En México residen 64.5 millones son mujeres, lo que representa el 51.2% de la población de acuerdo a el INEGI, sin embargo a pesar de esto México es uno de los países del mundo con menos trabajadoras, ante esta situación, El Consejo Coordinador Empresarial, dio a conocer las propuestas elaboradas por cinco mesas de trabajo a favor de disminuir la brecha de desigualdad de género.

Las cinco mesas de trabajo trataron temas fundamentales para disminuir de forma puntual las desigualdades de género y la inclusión de la mujer, dentro de las empresas, obteniendo como resultado alrededor de 60 propuestas de las cuales solo expusieron 15 propuestas que ayudarían al corto plazo.

Brecha salarial

La primera mesa presentada estuvo a cargo de Mónica Flores, presidenta de Manpower para América Latina, la cual destacó la cooperación de académicos, organizaciones y empresas, para la obtención de trece iniciativas, entre las que destacaron: diseñar y tener un tabulador universal donde se observe el comportamiento de la brecha salarial, así como tener compromiso público por parte de los CEO y redes de recursos humanos, como última propuesta es contrastar los resultados obtenidos con métricos de forma constante, a fin de que las iniciativas sean medibles.

Te puede interesar: Pandemia arrasa con la inclusión de la mujer en el empleo

Participación económica

La mesa liderada por Blanca Treviño, destacó la importancia de tener una meta en conjunto, métricas así como el seguimiento puntual a las propuestas; como ejemplo a estas propuestas destacó el impulso de la mujer en el área de tecnología y ciencias.

“En el campo de la tecnología y ciencia hay muy baja representación, al tener esfuerzos dirigidos a estas acciones, tenemos que acompañarlas con mentores.

Una medida a corto plazo, tiene que ver que con el reclutamiento, tienen que ir evaluando, asegurando que en todas las ternas exista por lo menos una mujer” señaló Blanca Treviño, fundadora de softec.

Violencia de género

Gabriela García, vicepresidenta de recursos humanos Pepsico México, encabezó la mesa de violencia de género en la que puntualizó, la información como base para impulsar la disminución de la violencia dentro de los ámbitos laborales.

“Tener un claro entendimiento de la violencia de género, comprometernos con políticas de cero violencia de género, tener programas de capacitación sobre las nuevas masculinidades, micro machismos, y cuando se encuentre frente a la violencia de género.

Por otro lado asegurar la efectividad, , hacer que las asociadas se sientan seguras, por lo que se debe asegurar que los programas de cumplimento no solo incluya el seguimiento de la denuncia si no la creación de la cultura a la no violencia de género” mencionó Gabriela García, vicepresidenta de recursos humanos Pepsico México.

Te recomendamos:Sector empresarial destaca la inclusión y diversidad de género

Programas inclusivos

Para Mónica Aspe coordinadora de la mesa programas inclusivos, el sector privado puede ser un detonante del cambio desde el otorgamiento de un empleo digno y con programas de inclusión de género como parte de las estrategias corporativas. Impulsar la identificación de talento, con métricas clave, así como políticas de recursos humanos.

Sin embargo otro punto señalado es la comunicación desde los líderes, ya que si estos generan una postura empresarial a la igualdad de género esta se verá reflejada en la comunicación interna de la empresa.

Equilibrio laboral y personal

Para Ana Márquez, lo primero hacer en materia de género es realizar un diagnóstico de donde se encuentra la empresa y sus colaboradores, de esta manera sabrán que necesitan sus colaboradores.

Así como generar políticas sobre cuidados en cuanto a licencias parentales.

Consulta toda la información de En Concreto