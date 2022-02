Pymes que tuvieron crédito al consumo “pasaron de terapia intensiva a la mortandad”: Presburguer

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (ASOFOM), reveló que en el marco de la pandemia por Covid-19 y la desaceleración de la economía mexicana, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que recurrieron al crédito de consumo, pasaron de la “terapia intensiva” a la mortandad, lo que provocó que hoy en México, se registre una cartera vencida de entre el 6 y 9%.

Enrique Presburguer Cherem, presidente nacional de la ASOFOM, dijo que el crédito al consumo se encuentra golpeado, además de enfrentar problemas de morosidad por el rezago en pago de tarjetas de crédito, pero al mismo tiempo, fueron las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, las únicas que financiaron al sector de Pymes porque el crédito bancario se contrajo 10% anual en el último año.

“México no sólo tiene este tema de crédito real, sino que tiene records de morosidad en su historia en rezago de pago de tarjetas de crédito como en este momento, lo que cual quiere decir que el crédito al consumo en México está golpeado porque el 2019, desde antes de la pandemia, ya había caído la economía, en 2020 vuelve a caer y en 2021, aunque si crecimos, es muy por debajo de la inflación”, señaló.

En conferencia de prensa virtual, explicó que, en el caso de las Pymes, sector al que le dan créditos estas sociedades financieras no bancarias y es en donde la cartera vencida ha crecido.

“Digamos que la afectación si va a ser general, la morosidad subió, estamos alrededor de entre un 6 y un 8% de cartera vencida en Pyme, esto es más alto a lo mejor de lo que pasaba antes que estaba quizá del 3 al 5%, hoy está más alta porque estamos en un escenario más adverso, entonces si hay más cartera vencida, si hay más riesgo y las pymes la van a tener más difícil. Hay una reconfiguración por lo que es urgente atender a este sector productivo, ya que la banca comercial no les da financiamiento”, precisó.

Recordó que 99.8% de las empresas en México son Pymes y el financiamiento es el motor principal que necesitan para poder sobrevivir, además de que son las principales generadoras de empleos y las que sostienen la economía nacional.

Expuso que las SOFOMES representan el 20% del financiamiento privado del país, pero su esencia en 15 años de existencia, no es valorada por los gobiernos y autoridades porque a pesar del trabajo financiero que realizan, les asestan nuevas disposiciones, multas y no cuentan con regulaciones a la par de la banca ni un “suelo parejo”.

Por ello, Presburguer Cherem, indicó que su apoyo a la economía ha sido tal que su crecimiento durante la pandemia supera el 17%, pero sus bondades no son valoradas por las autoridades, por lo que entre sus principales riesgos, está la iniciativa de eliminar el acrónimo de Entidad No Regulada y reemplazarla por Entidad No Vinculada, además de que ASOFOM encabeza el frente fiscal común para eliminar la restricción de la reforma fiscal que impide deducir cartera vencida al presentar la demanda.

Por otro lado, dijo que, junto con la Condusef, encabezan un frente común para incrementar protocolos de ciberseguridad y nuevas disposiciones para el sector financiero.

Para el 2022, la ASOFOM, espera un crecimiento y colocación por arriba del 10%, a doble dígito y observan que será un año de fuerte crecimiento y reactivación.