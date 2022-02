Capitalinos sin informe del Sistema Anticorrupción

Acusan omisión de Jesús Robres

Por omisión del secretario técnico, Jesús Robles Maloof, la ciudadanía de la Ciudad de México, no tendrá informe anual de las actividades del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en la capital, denunció Edgar Téllez , presidente del Comité del organismo.

Dijo que, como resultado de una clara omisión por parte del secretario técnico del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, no se podrán conocer las actividades que se realizaron de marzo del 2021 a enero del 2022, a pesar de que así lo mandata la Ley.

“El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción debe tener un informe anual, mismo que al día de hoy no se tiene ya que desde el cinco de enero el presidente del Comité Coordinador del Sistema solicitó al secretario técnico, Jesús Robles Maloof, que pidiera a los entes públicos que conforman el Comité sus respectivos informes, y hasta la fecha no se tiene constancia de que lo haya realizado”, señaló.

Recordó que desde el cinco de enero solicitó en tiempo y forma al secretario técnico que pidiera la información, lo cual le reitero ante la ausencia de ésta para conformar el informe final, mismo que debía tenerse desde el 17 de enero, para dicha fecha también se les solicito un informe a los Órganos Internos de Control de los Entes del Gobierno de la Ciudad de México, así como de las alcaldías.

Explicó que los Órganos Internos de Control le comunicaron que no habían recibido ninguna solicitud de información al 19 de enero por parte del Secretario Técnico, es decir, no habían recibido ningún requerimiento dos días después que se venció el plazo para entregar la información, asimismo los miembros del Comité Coordinador no recibieron la convocatoria para la sesión que debió realizarse el 28 de enero, lo que evidencia, dijo, que existe una intención de evitar que haya un informe de las actividades del Sistema Anticorrupción capitalino.

“Algo sucedió desde el inicio del año, ya que previamente se le solicitaba al secretario técnico que pidiera la información y lo hacía sin inconvenientes, lo que sugiere que existe la intención de evitar ahora que se dé a conocer que durante un año el Sistema Anticorrupción de la CDMX ha hecho muy poco y que no se ha realizado ninguna acción para constituir la política estatal anticorrupción de la Ciudad de México en una buena medida por la ausencia de un presupuesto que le permita trabajar adecuadamente”, precisó Téllez.

Agregó que la Ciudad de México es la única entidad federativa del país cuyo Sistema Anticorrupción no ha recibido ni un solo peso para su funcionamiento, a pesar de que la ley así lo dictamina.

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2021 estableció que los recursos para la operación del SLA deben provenir de asignaciones financieras de los organismos de la ciudad que componen el Comité Coordinador, es decir de la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia que aloja a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo de Evaluación, la Secretaría de la Contraloría y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

“Yo cumplí, con oficios, le solicité, le pedí y le reiteré, y hasta la fecha no tengo información de que haya mandado un solo oficio requiriendo la información que yo le pedí y que realizara el informe desde el cinco de enero, espero que no tenga una instrucción por parte de algún miembro que integra el Comité Coordinador de no dar cauce al procedimiento formal del informe con el fin de evitar que se haga pública la inactividad del Sistema ante la falta de recursos” mencionó.

Edgar Téllez, añadió que, ante esa situación, el Comité de Participación Ciudadana será el único organismo del Sistema Anticorrupción que sí tendrá un informe en el periodo de marzo 2021 a febrero 2022 y reiteró que incluso es más fácil para el gobierno de la capital que pueda modificar la constitución local a que tenga injerencia en este Comité que es total y absolutamente ciudadano e independiente.

Agregó que “esta situación da pie a considerar que incluso podría haber molestia oficial ante la conformación de un Comité de Participación Ciudadana totalmente autónomo y no manipulable por las dependencias de gobierno en la CDMX”, concluyó.