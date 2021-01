Por Gloria García

Los mercados accionarios podrían iniciar la primera semana de 2021 con el pie derecho gracias a qué diversos países del mundo han comenzado con la aplicación de la vacuna contra la Covid-19, así como por la resolución favorable de algunos sucesos políticos y económicos tanto en Estados Unidos como del otro lado del planeta.

En este escenario, la Bolsa Mexicana de Valores podría operar entre las 44,000 y 45,000 unidades, luego que en el último mes de 2020 ganó 5.4%, su mejor diciembre desde 2008. Claro que el índice mexicano deberá respetar el nivel de los 44,000 enteros, ya que de no ser así podría bajar hacia los 43,000 puntos.

Aunque todo indica que tras las fiestas decembrinas los inversionistas comenzarán a regresar a los mercados financieros con cierto optimismo, pues tras cuatro años de arduas negociaciones, la salida de Reino Unido de la Unión Europea finalmente fue aprobada. Ambas regiones seguirán comercializando bienes sin restricciones, sin embargo, el trato preferencial no contempla al sector servicios.

Ese acuerdo entró en vigor el 1 de enero de este año. Además, el convenio incluye cláusulas que permitirán la renegociación de sus partes en caso de que se detecte un mal funcionamiento. La solución a este suceso sin duda brindará más confianza a los inversionistas, quienes podrían seguir aumentando su exposición al riesgo.

Además, en Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump aprobó un paquete de estímulo fiscal por un monto de 900 mil millones de dólares. Aunque aún hay detalles por solucionar, por ejemplo, apenas la semana pasada la Cámara de Representantes debatió y aprobó un incremento de 600 a 2,000 dólares en el apoyo que reciben los ciudadanos estadounidenses.

No obstante, esos cambios al paquete fiscal ya aprobado por Trump podrían no materializarse en el Senado, por lo que, no debería sorprendernos ver un convenio hasta la administración de Joe Biden, quien arribará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. De momento los inversionistas verán con buenos ojos la llegada de más estímulos, y no del monto de estos, justo en un momento donde diversas regiones de Estados Unidos han vuelto a imponer medidas restrictivas ante la segunda ola de contagios de la Covid-19.

Es así, que los índices neoyorquinos también pudieran arrancar el año en terreno positivo. De hecho 2020 lo cerraron en nuevos máximos históricos. Así el referente tecnológico, Nasdaq escaló 43.6% en el año. Sin duda las empresas tecnológicas fueron de entre las más beneficiadas de la actual pandemia, pues el aislamiento impuesto en todo el mundo impulsó el uso de la tecnología, por ejemplo, para comprar ropa, hacer el súper, trabajar, etc.

Sin duda está crisis marco el inicio de una nueva era tecnológica, pues los empleos a distancia podrían comenzar a ser una realidad en esta nueva década, por lo que los inversionistas deberán seguir de cerca el rumbo de compañías como Amazon y Tesla, está última con su reciente debut en el S&P 500. Una razón más que los inversionistas podrían aplaudir está semana es que el banco central de China anunció que planea ya un retiro gradual de los estímulos implementados para superar la actual crisis, una buena señal de que la segunda mayor economía del mundo ha comenzado a recuperarse.

El renacimiento que tenga cada país de aquí en adelante será relevante, pero no debería sorprendernos ver una mejoría más marcada en países donde las respectivas autoridades implementaron estímulos monetarios y fiscales como fue el caso de Europa, Estados Unidos y China. Así con el fin de tener un panorama de la evolución de las economías, los inversionistas deberán seguir de cerca las cifras macroeconómicas.

Para esta semana destacan datos del índice de gerentes de compras (PMI, por sus sigas en inglés) del sector manufacturero de Japón, Alemania, Estados Unidos y México, todos correspondiente al mes de diciembre. Además, en el país vecino del norte será publicado el informe de empleo del sector privado (miércoles), ADP y la Nómina no Agrícola del mes pasado (viernes). También en Estados Unidos vendrá la minuta de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, para la cuál no se prevén sorpresas.

En México la atención estará en la cifra de la inversión fija de octubre y en el índice de precios al consumidor de diciembre, este último dato es uno de los varios factores clave para los siguientes movimientos que haga el banco central del país, quien en 2021 podría recortar al menos en 50 puntos base la tasa de interés local, para llevarla a 3.75%, de acuerdo con estrategas de Intercam.