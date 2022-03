Canacintra alerta de riesgos por inflación y TLC con Corea

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Antonio Centeno Reyes, aseguró que existe preocupación por la alta inflación que se registra en México y el impacto que tendrán los consumidores, aunado al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania donde ya se resienten los primeros daños en los precios de los combustibles, al tiempo que externó su rechazó a un acuerdo comercial con Corea.

En su primera conferencia de prensa, como presidente de los industriales del país, hizo un llamado a sus agremiados para evitar incrementar los precios de sus productos y contenerlos hasta que sea posible.

“Desde la iniciativa privada podemos contribuir en tratar de asumir, a través de las eficiencias, y contener el incremento de precios. Yo invito a los empresarios a que hagan un esfuerzo para primero eficientar al máximo los procesos antes de impactar en los precios y no contribuir a un incremento.

“Y cuando esto no sea posible y se tenga que hacer también pedimos que se den las condiciones para que podamos a través de la iniciativa privada, seguir generando los empleos. La pobreza se abate con el empleo, que es el elevador social más eficiente que existe en toda la historia de la humanidad.”

A tres días de haber asumido el cargo, el líder de la Canacintra adelantó que, en breve, le presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador, un plan estratégico para impactar al empleo y el crecimiento económico a través de compras a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) frente a la exigencia de la ley de que al menos 35% de los insumos se adquieran con este sector y no se cumple por una descoordinación entre las secretarías de Hacienda y Economía.

Se trata de detonar el mercado interno y el desarrollo de las mipymes mediante el uso estratégico de las compras públicas y con ello se estima se pueda lograr crecer hasta 2% adicional del PIB, señaló el industrial.

“Al no haber una coordinación entre ambas dependencias, está provocando que no existan programas específicos de impulso a las compras públicas a las mipymes que no se lleve un registro del avance a este propósito y por supuesto, estamos renunciando a la posibilidad de utilizar las compras públicas como una estrategia de desarrollo económico del país … de adoptarse esta propuesta por parte del Ejecutivo federal, puede impactar hasta en dos puntos adicionales el PIB, esto implicaría en los términos actuales, crecer al doble de lo que hoy estaríamos creciendo”, subrayó.

Centeno Reyes también se refirió al inicio de negociaciones entre México y Corea con miras a un Tratado de Libre Comercio (TLC) y rechazó la posibilidad de dicho acuerdo bilateral, al señalar que si bien para el sector primario, pudiera resultar interesante porque hay oportunidad de exportación en ese sector, el resto de los sectores productivos estaría en una situación desventajosa.

“El desarrollo tecnológico que tiene Corea, el desarrollo que tiene en el ecosistema de competitividad e innovación nos pone en una situación de franca desventaja. El único sector que se beneficiaría de un acuerdo comercial con Corea del Sur sería el sector primario.

“Sin embargo, el monto o el impacto que tendrá esto en la economía, en la balanza comercial de México con ese país, es muy poco comparado con lo negativo que tendrá el impacto en la balanza comercial de otros sectores industriales. Creo que el daño sería mayor, considerando el macro país. El daño, en toda la industria, sería mayor que lo que podría beneficiar a este sector primario y eso es lo que se tendría que poner en la balanza”, acotó.

Sobre la reforma eléctrica, ratificó la postura de la Canacintra de como está planteada no generará las mejores condiciones para el país, al violar el Estado de Derecho, a la certidumbre jurídica, pone en riesgo de incumplimiento al país en materia de libre comercio, e impactaría en el costo de producción en el mercado de energía e incidir incluso en los consumidores finales.

Por último, se refirió a la inseguridad como uno de los grandes pendientes, por lo que a través del diálogo se trabajará con los gobiernos de los diversos órdenes para ir disminuyendo ese flagelo de manera conjunta.